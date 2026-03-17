Bolloré : Résultats de l’exercice 2025























Résultats de l’exercice 2025 Le 17 mars 2026

Bénéfice net part du Groupe : 348 millions d’euros

Propositions de dividende ordinaire de 0,08 euro et de dividende exceptionnel de

1,5 euro par action

Chiffre d’affaires : 2 926 millions d’euros, -9% à périmètre et change constants.

Résultat opérationnel ajusté (EBITA (1) (2)) : 286 millions d’euros, incluant les résultats des mises en équivalence de UMG, Canal+, Louis Hachette Group, Havas et Vivendi sur l’ensemble de l’année 2025.

Résultat net : 351 millions d’euros contre 1 840 millions d’euros en 2024, qui intégrait la plus-value nette de cession de Bolloré Logistics (+3,6 milliards d’euros) et la moins-value de déconsolidation des sociétés issues de la scission de Vivendi (-1,9 milliard d’euros).

Résultat net part du Groupe : 348 millions d’euros.

Position nette de trésorerie consolidée : 5 619 millions d’euros au 31 décembre 2025 (contre 5 306 millions d’euros en 2024).

Dividende ordinaire : 0,08 euro par action (dont 0,02 euro d’acompte déjà versé en septembre 2025) identique à celui versé au titre de l’exercice 2024, soit 225 millions d’euros.

Dividende exceptionnel : 1,5 euro par action, soit 4,2 milliards d’euros.

Résultats de l’exercice 2025

Le Conseil d’administration de Bolloré, réuni le 17 mars 2026, a arrêté les comptes de l’exercice 2025.

Le chiffre d’affaires s’élève à 2 926 millions d’euros, en baisse de -9 % à périmètre et taux de change constants :

Bolloré Energy : 2 511 millions d’euros, -9 %, en repli dans un contexte général de baisse des cours, malgré des volumes vendus en légère progression (notamment dans le négoce en France) ;





Industrie : 310 millions d’euros, -13 %, en baisse par rapport à 2024, année marquée par la reprise des ventes de bus 12 m à la RATP, et ce malgré la bonne dynamique de l’activité Films, portée par la hausse des volumes en diélectrique et en emballage.





En données publiées, le chiffre d’affaires recule de 7 %, après +96 millions d’euros d’effet périmètre (principalement lié à l’acquisition de Chantelat fin novembre 2024) et -0,3 million d’euros d’effet de change (appréciation de l’Euro face à la Roupie indienne, partiellement compensée par sa dépréciation face au Franc suisse).

Le résultat opérationnel ajusté (EBITA (3)) s’établit à 286 millions d’euros contre 1 million d’euros en 2024 :

Bolloré Energy ( 4 ) : 53 millions d’euros en progression de 18 % grâce à la croissance des marges et la bonne maîtrise des charges d’exploitation ;





: 53 millions d’euros en progression de 18 % grâce à la croissance des marges et la bonne maîtrise des charges d’exploitation ; Communication ( 5 ) : 476 millions d’euros en forte progression, portée par la hausse de la contribution d’UMG (+8 % par rapport à 2024), et par les bonnes performances de Canal+, LHG, Havas et Vivendi, mises en équivalence opérationnelle sur l’ensemble de l’exercice 2025 (contre 16 jours seulement en 2024) ;





: 476 millions d’euros en forte progression, portée par la hausse de la contribution d’UMG (+8 % par rapport à 2024), et par les bonnes performances de Canal+, LHG, Havas et Vivendi, mises en équivalence opérationnelle sur l’ensemble de l’exercice 2025 (contre 16 jours seulement en 2024) ; Industrie (4) : -90 millions d’euros, réduction des pertes de 89 millions d’euros par rapport à 2024, Blue Solutions concentrant ses efforts sur la recherche liée aux batteries de nouvelle génération ;





: -90 millions d’euros, réduction des pertes de 89 millions d’euros par rapport à 2024, Blue Solutions concentrant ses efforts sur la recherche liée aux batteries de nouvelle génération ; Autres : -152 millions d’euros, augmentation des charges consécutive aux importantes cessions réalisées au cours des dernières années.





Le résultat financier s’établit à 173 millions d’euros contre 145 millions d’euros en 2024. Il bénéficie de l’augmentation des dividendes reçus, notamment ceux du Groupe Socfin, participations comptabilisées en actifs financiers depuis septembre 2024.

Le résultat net des sociétés mises en équivalence non opérationnelle ressort à -2 millions d’euros contre

30 millions d’euros en 2024. Il n’intègre plus la quote-part de résultat net du Groupe Socfin en 2025.

Après prise en compte de -13 millions d’euros d’impôts (contre -27 millions d’euros en 2024), le résultat net consolidé s’établit à 351 millions d’euros, contre 1 840 millions d’euros en 2024, qui intégrait la plus-value nette de cession de Bolloré Logistics (+3,6 milliards d’euros).

Le résultat net part du Groupe ressort à 348 millions d’euros contre 1 822 millions d’euros en 2024.

Les capitaux propres s’établissent à 24 427 millions d’euros, contre 25 747 millions d’euros au 31 décembre 2024, en baisse de -1 320 millions d’euros, principalement liée aux variations de juste valeur des titres détenus (essentiellement imputables à la baisse du cours de Compagnie de l’Odet), aux rachats d’actions propres de Bolloré SE et aux dividendes distribués. Les capitaux propres part du Groupe ressortent à 24 211 millions d’euros, en baisse de -1 237 millions d’euros.

Au 31 décembre 2025, le Groupe Bolloré affiche une trésorerie nette positive de 5 619 millions d’euros contre

5 306 millions d’euros à fin 2024. La hausse de 313 millions d’euros intègre notamment le remboursement du gage-espèces lié au projet d’OPR-RO, le remboursement par Vivendi SE du compte courant avec Bolloré SE ainsi que les rachats d’actions Bolloré.

A fin décembre 2025, le Groupe Bolloré dispose de 8 milliards d’euros de disponibilités et de lignes confirmées.

Principales opérations réalisées

Bolloré SE

Programme de rachat d’actions Bolloré SE

Au cours de l’année 2025, Bolloré SE a acquis 35 millions de ses propres actions (représentant

1,26 % du capital) pour 196 millions d’euros. Les actions auto-détenues ont été annulées au cours de l’année 2025.

Projet d’offres publiques de retrait suivies de retraits obligatoires (OPR-RO) sur Compagnie du Cambodge, Financière Moncey et Société Industrielle et Financière de l’Artois.

L’Autorité des marchés financiers a annoncé le 17 avril 2025 qu’elle avait décidé le 15 avril 2025 de déclarer ces offres non conformes et a publié le 2 mai 2025 les motivations de ces décisions. Tout en regrettant une telle issue au terme d’une instruction de plus de sept mois, Bolloré SE en a pris acte et a décidé ne pas former de recours contre ces décisions. Ces décisions sont de ce fait devenues définitives, Bolloré SE étant déliée de toute obligation à cet égard.

Comme indiqué lors de l’Assemblée générale, Bolloré SE a assuré la liquidité sur les titres Cambodge, Moncey et Artois en étant présent à l’achat du 24 juin au 7 juillet 2025, aux prix proposés lors de la première offre. Dans ce cadre, le Groupe a acquis 1,07 % de Moncey pour 24 millions d’euros et 1,5 % d’Artois pour 38 millions d’euros.

Vente titres Vivendi

Début 2026, Bolloré SE a vendu 5 millions d’actions Vivendi au prix unitaire de 2,3 euros, pour un montant total de 11,6 millions d’euros.

Compagnie de l’Odet

Compagnie de l’Odet a vendu près de 6 millions d’actions UMG N.V. au prix unitaire de 27,5 euros (soit 0,33 % du capital), pour un montant de 165 millions d’euros.

Compagnie de l’Odet a acquis près de 26 millions d’actions Canal+ au prix unitaire de 2,26 euros (soit 2,62 % du capital) pour un montant de 59 millions d’euros.

Compagnie de l’Odet a continué d’acquérir ses actions dans le cadre de son programme de rachat d’actions à hauteur de 26 millions d’euros représentant 0,3 % du capital. Les actions auto-détenues ont été annulées le 19 décembre 2025.

Au début de l’année 2026, Compagnie de l’Odet a acquis 6,8 millions d’actions Bolloré au prix unitaire de

4,72 euros (représentant 0,24 % du capital), pour un montant total de 32 millions d’euros.

Compagnie de l’Étoile des Mers

Compagnie de l’Étoile des Mers, filiale de Bolloré Participations à 51 % et dont Compagnie de l’Odet détient

49 %, a acquis une participation dans Havas N.V. A fin 2025, Compagnie de l’Étoile des Mers détenait 14 % d’Havas N.V.

49 %, a acquis une participation dans Havas N.V. A fin 2025, Compagnie de l’Étoile des Mers détenait 14 % d’Havas N.V. Début mars 2026, par suite d’achats d’actions et de l’acquisition de la société YB6 qui détient 2,9 % d’Havas N.V., Compagnie de l’Étoile des Mers détient directement et indirectement 22,6 % d’Havas N.V. pour un investissement de 347 M€. Par ailleurs, Bolloré détient toujours 30,44 % d’Havas N.V. en direct et Compagnie de l’Odet 0,6%.

Scission de Vivendi

Le 22 avril 2025, à la suite d’une saisine par la société de droit luxembourgeois CIAM Fund, la Cour d’appel de Paris a annulé une décision de l’AMF en date du 13 novembre 2024 en ce qu’elle avait retenu l’absence de contrôle de Bolloré SE à l’égard de Vivendi SE au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce.

Le 18 juillet 2025, en vertu de l’arrêt de la Cour d’appel du 22 avril 2025, l’AMF a décidé qu’un projet d’offre publique de retrait visant les titres de capital de la société Vivendi SE devait être déposé dans un délai fixé à six mois. La clôture de l’offre n’interviendrait qu’après que la Cour de cassation, dans le cadre des pourvois formés à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 22 avril 2025, aura rendu son arrêt. L’audience de la Cour de cassation a été fixée au 25 novembre 2025. Le 28 juillet 2025, Bolloré SE a décidé de former un recours devant la Cour d’appel de Paris tendant à l’annulation de la décision de l’AMF du 18 juillet.

Le 28 novembre 2025, la Cour de cassation a cassé l’arrêt du 22 avril 2025 en ce qu’il avait retenu que la société Vivendi SE était contrôlée par Bolloré SE au sens de l’article L. 233-3, I, 3° du Code de commerce au motif que la Cour d’appel avait violé ce texte et a renvoyé l’affaire à la Cour d’appel de Paris autrement composée. L’audience de plaidoiries a été fixée au 22 mai 2026. Les arrêts rendus par la Cour de cassation emportent l’annulation de la décision de l’Autorité des marchés financiers du 18 juillet 2025 dont la caducité a été constatée le 4 décembre 2025 par l’AMF.

Proposition de dividende ordinaire de 0,08 euro et de dividende exceptionnel de 1,5 euro par action

Il sera proposé à l’Assemblée générale de distribuer un dividende de 0,08 euro par action (dont 0,02 euro d’acompte déjà versé en septembre 2025), identique à celui versé au titre de l’exercice 2024. Le détachement du dividende interviendra le 23 juin 2026 et le paiement, exclusivement en espèces, le 25 juin 2026.

Par ailleurs en 2022 et 2024, Bolloré SE a cédé Bolloré Africa Logistics et Bolloré Logistics pour un montant global d’environ 10 milliards d’euros. En l’absence de réinvestissement significatif à ce jour, le Conseil d’administration de Bolloré a décidé de proposer à l’Assemblée générale du 27 mai 2026, en accord avec son actionnaire majoritaire Compagnie de l’Odet, la distribution d’un dividende exceptionnel de 1,5 euro par action, représentant un montant de l’ordre de 4,2 milliards d’euros, pris sur le report à nouveau des exercices antérieurs, résultant des plus-values de cession réalisées.

Ce dividende, qui constituerait une distribution de nature exceptionnelle, serait versé en même temps que le dividende ordinaire de 0,08 euros par action, soit le 25 juin 2026. Il serait financé par l’utilisation d’une partie de la trésorerie disponible.

Le Conseil d’administration de la Compagnie de l’Odet, qui détient 71 % du capital de Bolloré, a indiqué son intention de verser au second semestre 2026 un acompte de nature exceptionnelle sur dividende représentant au moins les deux tiers du dividende exceptionnel reçu par la Compagnie de l’Odet.

Chiffres clés consolidés

(en millions d’euros) 2025 2024 Variation Chiffre d'affaires 2 926 3 130 (7%) EBITDA (1) 360 48 312 M€ Amortissements et provisions (74) (47) Résultat opérationnel ajusté (EBITA (1)) 286 1 285 M€ Amortissements issus des PPA et autres éléments non inclus dans l’EBITA (1) (112) 9 Résultat opérationnel 174 11 163 M€ dont mises en équivalence opérationnelles 365 295 Résultat financier 173 145 Part dans le résultat net des sociétés

mises en équivalence non-opérationnelle (2) 30 Impôts (13) (27) Résultat net des activités cédées ou en cours de cession 18 1 681 Résultat net 351 1 840 (1 489) M€ Résultat net part du Groupe 348 1 822 Minoritaires 3 17 31 décembre

2025 31 décembre

2024 Variation

Capitaux propres 24 427 25 747 (1 320) M€ dont part du Groupe 24 211 25 448 (1 237) M€ Endettement net du Groupe / (Trésorerie) (5 619) (5 306) (313) M€ Gearing (2) n.a. n.a.

(1) Voir glossaire.

(2) Gearing : ratio d’endettement net / fonds propres.

Évolution du chiffre d’affaires par activité

(en millions d’euros) 2025 2024 Croissance Croissance publiée organique Bolloré Energy 2 511 2 676 (6%) (9%) Industrie 310 351 (12%) (13%) Autres (Actifs Agricoles, Holdings et autres) 105 104 2% (10%) Total 2 926 3 130 (7%) (9%)

Évolution du chiffre d’affaires par trimestre

(en millions d’euros) 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre 2025



2024

(1) 2024

(2) 2025



2024

(1) 2024

(2) 2025



2024

(1) 2024

(2) 2025



2024

(1) 2024



Bolloré Energy 675 677 655 661 682 661 530 711 688 644 684 672 Industrie 78 77 75 78 105 104 73 93 92 81 82 81 Autres (Actifs Agricoles, Holdings et autres) 29 27 20 26 28 26 27 31 29 24 30 28 Total 782 780 751 765 816 790 630 835 809 748 795 780

Résultat opérationnel ajusté par activité (EBITA)

(en millions d’euros) 2025 2024 Croissance

publiée Bolloré Energy (3) 53 45 18% Communication 476 207 UMG 243 224 Canal+ (4) 136 (12) Louis Hachette Groupe (4) 25 (6) Havas (4) 58 0 Vivendi (4) 14 1 Industrie (3) (90) (179) 50% Autres (Actifs Agricoles, Holdings et autres) (152) (71) (114%) EBITA 286 1 n.a.

(1) A périmètre et change constants.

(2) Conformément à la norme IFRS 5 et pour assurer la comparabilité des résultats, la contribution de Vivendi sur l’exercice 2024 a été reclassée en activités cédées ou en cours de cession (le Groupe a perdu le contrôle au sens de IFRS 10 qu’il exerçait sur Vivendi à l'issue des opérations de scission/distribution réalisées le 13 décembre 2024 par le groupe Vivendi).

(3) Avant frais de groupe.

(4) Mises en équivalence opérationnelle depuis le 16 décembre 2024.

La présentation détaillée des résultats est disponible sur www.bollore.com.

Les procédures d’audit sur les comptes consolidés sont en cours. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins du dépôt du Document d’Enregistrement Universel (URD).

Portefeuille de titres cotés au 31 décembre 2025

Au 31 décembre 2025 Cours (€) Capitalisation boursière (M€) (%) détention Valeur de marché (M€) Communication (*) : Universal Music Group 22,2 40 774 18,4 % 7 515 Canal+ (1) 3,1 3 031 30,4 % 922 Louis Hachette Group (2) 1,6 1 550 30,4 % 472 Havas (3) 17,0 1 686 30,4 % 513 Vivendi (4) 2,4 2 437 29,3 % 714 Autres : Groupe Socfin (5) 306 Rubis 32,1 3 309 6,0 % 199 Autres 8 Total 10 649





(*) Ces participations sont mises en équivalence dans les comptes du Groupe.

(1) Et 3,2 % par Compagnie de l’Odet.

(2) Et 0,6 % par Compagnie de l’Odet.

(3) En outre, Compagnie de l’Odet détient 0,6 % et Compagnie de l’Étoile des Mers, filiale de Bolloré Participations et dont Compagnie de l’Odet détient 49 %, détient à fin 2025 14 %. Début mars 2026, Compagnie de l’Étoile des Mers détient directement et indirectement 22,6 % d’Havas N.V.

(4) Et 0,6 % par Compagnie de l’Odet.

(5) Participations dans Socfinaf, Socfinasia et Socfin (dont 160 M€ pour Socfin à la valeur de retrait de cote).





Au 12 mars 2026, la valeur du portefeuille est de 8,9 milliards d’euros, soit une baisse de 17 % par rapport au 31/12/2025.

Actionnariat du Groupe Bolloré au 31 décembre 2025

Voir l’organigramme dans le communiqué PDF

Comparabilité des comptes

Conformément à la norme IFRS 5 et pour assurer la comparabilité des résultats, la contribution de Vivendi sur l’exercice 2024 avait déjà été reclassée en activités cédées ou en cours de cession (le Groupe a perdu le contrôle au sens de IFRS 10 qu’il exerçait sur Vivendi à l'issue des opérations de scission/distribution réalisées le 13 décembre 2024 par le groupe Vivendi).





et pour assurer la comparabilité des résultats, la contribution de Vivendi sur l’exercice 2024 avait déjà été reclassée en activités cédées ou en cours de cession (le Groupe a perdu le contrôle au sens de IFRS 10 qu’il exerçait sur Vivendi à l'issue des opérations de scission/distribution réalisées le 13 décembre 2024 par le groupe Vivendi). Indicateurs de performance Au 31 décembre 2025, le Groupe Bolloré n'a pas modifié la définition des indicateurs de performance, et notamment l'EBITA, qui sont comparables à ceux du 31 décembre 2024. Les données de l’EBITA et du résultat opérationnel sont présentées avant frais de Groupe.



Évolution des principales devises





Taux Moyen 2025 2024 Variation USD 1,13 1,08 4% GBP 0,86 0,85 1% PLN 4,24 4,31 (2%) CHF 0,94 0,95 (2%) CNY 8,12 7,79 4% RON 5,04 4,97 1% CAD 1,58 1,48 7% INR 98,48 90,53 9% ZAR 20,19 19,83 2%

Glossaire

Croissance organique : à taux de change et périmètre constants.

à taux de change et périmètre constants. Résultat opérationnel ajusté (EBITA) : correspond au résultat opérationnel avant les amortissements et les dépréciations des actifs incorporels liés aux regroupements d’entreprises (« PPA » : Purchase Price Allocation ), les dépréciations des écarts d’acquisition et les badwill liés aux regroupements d’entreprises, les autres produits et charges liés aux litiges avec les actionnaires ou concernant les métiers sur lesquels le groupe n’opère plus.

correspond au résultat opérationnel avant les amortissements et les dépréciations des actifs incorporels liés aux regroupements d’entreprises (« PPA » : ), les dépréciations des écarts d’acquisition et les badwill liés aux regroupements d’entreprises, les autres produits et charges liés aux litiges avec les actionnaires ou concernant les métiers sur lesquels le groupe n’opère plus. EBITDA : résultat opérationnel avant amortissements et dépréciations.

résultat opérationnel avant amortissements et dépréciations. Endettement financier net / Position nette de trésorerie : somme des emprunts au coût amorti, minorés de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, actifs financiers de gestion de trésorerie ainsi que des instruments financiers dérivés nets (actifs ou passifs) ayant pour sous-jacent un élément de l’endettement financier net, ainsi que des dépôts en numéraire adossés à des emprunts.

Les mesures à caractère non strictement comptable définies ci-dessus doivent être considérées comme une information complémentaire qui ne peut se substituer à toute mesure des performances opérationnelles et financières à caractère strictement comptable et Bolloré considère qu’ils sont des indicateurs pertinents des performances opérationnelles et financières du Groupe. De plus, il convient de souligner que d’autres sociétés peuvent définir et calculer ces indicateurs de manière différente. Il se peut donc que les indicateurs utilisés par Bolloré ne puissent être directement comparés à ceux d’autres sociétés.

Les pourcentages d’évolution indiqués dans ce document sont calculés par rapport à la même période de l’exercice précédent, sauf mention particulière. En raison des arrondis, dans cette présentation, la somme de certaines données peut ne pas correspondre exactement au total calculé et le pourcentage peut ne pas correspondre à la variation calculée.

(1) Voir glossaire.

(2) Dont la contribution des mises en équivalence opérationnelle pour +478 millions d’euros.

(3) Voir glossaire.

(4) Avant frais de groupe.

(5) Mises en équivalence opérationnelle depuis le 16 décembre 2024.

Pièce jointe