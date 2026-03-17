Nanterre, le 17 mars 2026

Trafics de VINCI Autoroutes et de VINCI Airports en février 2026

I- Évolution du trafic des réseaux interurbains de VINCI Autoroutes





Février Cumul à fin février

(2 mois) % Variation 2026/2025 % Variation 2026/2025 VINCI Autoroutes -0,8 % -1,4 % Véhicules légers -1,2 % -1,7 % Poids lourds +1,1 % +0,1 %

Le recul du trafic des véhicules légers en février est la conséquence du positionnement des vacances scolaires différent de celui de l’année précédente et d’une météo défavorable. Il est partiellement compensé par la hausse du trafic des poids lourds.

Depuis le début de l’année, le trafic total est en retrait de 1,4 %, étant rappelé que les mois de janvier et février sont traditionnellement peu représentatifs de la tendance annuelle.

II- Évolution du trafic passagers de VINCI Airports1





Février Cumul à fin février

(2 mois) % Variation 2026/2025 % Variation 2026/2025 VINCI Airports +1,6 % +1,4 % Portugal (ANA) +3,4 % +3,7 % Royaume-Uni* -1,8 % -1,4 % France -1,4 % -1,4 % Serbie +9,4 % +7,9 % Hongrie +7,0 % +4,9 % Mexique (OMA) +5,7 % +6,1 % États-Unis -7,2 % -5,2 % République dominicaine (Aerodom) +6,8 % +6,7 % Costa Rica +13 % +11 % Chili (Nuevo Pudahuel) -0,6 % -1,6 % Brésil +12 % +11 % Japon (Kansai Airports) -2,6 % -3,7 % Cambodge (Cambodia Airports) +3,0 % +2,8 % Cap-Vert +17 % +16 %

1 Données à 100 %, hors prise en compte des % de détention, incluant le trafic des aéroports en période pleine.

* aéroports Londres Gatwick, Édimbourg et Belfast International

Le trafic est resté robuste dans la plupart des plateformes du réseau en février.

Il progresse au global de +1,6 % (après +1 % en janvier).

III- Évolution des mouvements commerciaux (ATM) de VINCI Airports2





Février Cumul à fin février

(2 mois) % Variation 2026/2025 % Variation 2026/2025 VINCI Airports -0,5 % -0,7 % Portugal (ANA) +0,7 % +1,5 % Royaume-Uni* -3,2 % -3,7 % France -1,9 % -1,1 % Serbie +6,5 % +5,1 % Hongrie +5,4 % +3,0 % Mexique (OMA) +1,3 % +3,2 % États-Unis -7,1 % -4,3 % République dominicaine (Aerodom) +3,1 % +1,7 % Costa Rica +22 % +24 % Chili (Nuevo Pudahuel) -3,2 % -4,3 % Brésil +5,4 % +4,9 % Japon (Kansai Airports) -5,5 % -8,2 % Cambodge (Cambodia Airports) +9,9 % +6,6 % Cap-Vert +17 % +15 %

2 Données à 100 %, hors prise en compte des % de détention, incluant les mouvements commerciaux des aéroports en période pleine.

* aéroports Londres Gatwick, Édimbourg et Belfast International

À propos de VINCI

VINCI est un leader mondial des concessions, des services à l’énergie et de la construction, employant 294 000 collaborateurs dans plus de 120 pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com

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