Virbac : résultats annuels 2025

Une marge opérationnelle2 robuste de 16,3 %, portée par une solide croissance organique du chiffre d'affaires de 7,9 %.

Dynamique 2025 solide avec un chiffre d'affaires annuel en hausse de +7,9 % à périmètre et taux de change constants (pcc); forte dynamique dans les catégories et pays clés. Effet volume/mix de ~ +5 %, complété par une hausse des prix de ~+ 3 %.

Une marge opérationnelle courante (avant amortissements 2 ) de 16,3 % à pcc malgré : l'arrêt temporaire d'un site de production d'antigènes et des destructions de stocks plus élevées sur l'exercice 2025, partiellement compensés par une solide performance sous-jacente sur les prix de vente et le mix produits, et par ; l'amélioration du ratio des charges opérationnelles sur chiffre d'affaires.

Le résultat net consolidé progresse de +3,2 % et s'élève à 150,5 M€.

Une forte génération de trésorerie de 93 M€ a permis de financer l'acquisition de Thyronorm tout en maintenant un endettement net relativement stable à 172,8 M€ contre 168,5 M€ à fin 2024.

Perspectives 2026 (incluant l'impact de l'acquisition de Thyronorm) : croissance du chiffre d'affaires attendue entre 5,5 % et 7,5 % à pcc. Le résultat opérationnel courant ajusté2 est attendu autour de 17 %

in €m FY25 FY24 Évolution Chiffre d’affaires 1 464.7 1 397.4 4.8 % Évolution à taux de change constant1 8.7 % Évolution à taux de change et périmètre constant1 7.9 % Résultat opérationnel courant (avant amortissements2) 234.4 231.8 1.1% en % du CA 16.0% 16.6% (0.6)p.p en % du CA à taux constants 16.5% na na en % du CA à taux de change et périmètre constant 16.3% na na Amortissement des actifs incorporels d’acquisitions (4.8) (4.3) 10.8 % Résultat opérationnel courant 229.7 227.5 0.9 % Produits et (charges) non récurrents (3.5) (10.4) (66.1)% Résultat opérationnel 226.1 217.1 4.2 % Résultat net consolidé 150.5 145.8 3.2 % Autres indicateurs financiers Capitaux propres - Part du Groupe 1 125.2 1 043.1 7.9 % Endettement net3 172.8 168.5 2.5 % Cash-flow opérationnel avant intérêts et impôt4 289.1 280.3 3.1 %

1La variation à taux de change et périmètre constants correspond à la croissance organique des ventes hors variation des taux de change, en calculant l'indicateur de la période considérée et celui de la période précédente sur la base de taux de change identiques (le taux de change utilisé est celui de la période précédente), et hors variation significative de périmètre, en calculant l'indicateur de la période considérée sur la base du périmètre de consolidation de la période précédente. Cette évolution est calculée sur le périmètre réel, incluant les impacts de périmètre issus des acquisitions (société Sasaeah), pour lesquels l'indicateur considéré est calculé sur la base du taux de change de la période précédente.

²Le résultat opérationnel courant (avant amortissements²) correspond au « résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions ».

³L'endettement net correspond aux passifs financiers courants (105,9 millions d'euros) et non courants (150,4 millions d'euros), ainsi qu'à la dette locative liée à l'application de la norme IFRS 16 (39,0 millions d'euros), déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (122,5 millions d'euros) tels que publiés dans l'état de la situation financière.

⁴Le flux de trésorerie opérationnel correspond au résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions (234,4 millions d'euros) retraité des dotations aux amortissements et provisions (56,4 M€ - amortissements liés aux acquisitions retraités), des éléments sans impact en trésorerie (1,2 M€), des impacts liés aux cessions (1,1 M€) et des autres produits et charges non courants (-4,1 M€).

Les états financiers ont été audités par les commissaires aux comptes et ont été examinés par le Conseil d'administration le 17 mars 2026. Les états financiers ainsi que la présentation détaillée des résultats annuels sont disponibles sur le site corporate.virbac.com.

Virbac: Euronext Paris - subfund A - ISIN code: FR0000031577/MNEMO: VIRP

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Déclaration de Paul Martingell, Directeur Général :

« Notre performance de 2025 illustre parfaitement la résilience et l'agilité des équipes et du modèle de Virbac. Nous avons généré une solide croissance organique de 7,9 % et maintenu une marge robuste de 16.3% de notre résultat opérationnel courant avant amortissement2, malgré quelques défis temporaires. Cette solidité financière, caractérisée par une forte capacité de génération de trésorerie et un faible niveau d'endettement, nous a permis d'accélérer nos investissements stratégiques : nous avons atteint des niveaux records en R&D pour soutenir nos futures innovations, ainsi qu'en Capex pour renforcer notre transformation industrielle. L'acquisition de Thyronorm souligne par ailleurs notre capacité à saisir des opportunités de croissance externe ciblées afin de compléter notre portefeuille dans des domaines à forts besoins non satisfaits. Face à un environnement externe qui demeure instable, nous abordons 2026 avec confiance. La diversité de notre portefeuille et l'engagement exceptionnel de nos équipes nous permettent d'envisager l'avenir avec sérénité et de poursuivre notre mission : faire avancer la santé animale»



Chiffre d'affaires annuel 2025 par zone géographique

Le chiffre d'affaires a atteint 1 465 millions d'euros en 2025, contre 1 397 millions d'euros en 2024, en croissance de +4,8 %. Hors effets de change, le chiffre d'affaires affiche une croissance significative de +8,7 %. À taux de change et périmètre constants, la croissance pour l'exercice 2025 s'établit à +7,9 %. L'acquisition de Sasaeah (Japon, avril 2024) a contribué à hauteur de +0,8 point de pourcentage à la croissance. L'acquisition de Mopsan (Turquie, Déc. 2024) a contribué pour +0,4 point ; toutefois, cet impact n'a pas été exclu du calcul à périmètre constant car jugé non significatif.

Europe (+7,5 % à pcc) : Cette forte croissance organique a été portée par une dynamique positive sur les deux segments et l'ensemble des géographies de la région. L'activité Animaux de compagnie a progressé de 7,8 %, soutenue principalement par nos gammes de petfood, dermatologie et reproduction. Le segment Animaux d'élevage a également enregistré une hausse de 8,2 % ; cela est largement dû à la réponse apportée à l'épidémie de fièvre catarrhale ovine (FCO) et à la solide performance de nos gamme pour ruminants, bien que ces gains aient été partiellement tempérés par des retards de production impactant nos gammes d'antibiotiques.

Cette forte croissance organique a été portée par une dynamique positive sur les deux segments et l'ensemble des géographies de la région. L'activité Animaux de compagnie a progressé de 7,8 %, soutenue principalement par nos gammes de petfood, dermatologie et reproduction. Le segment Animaux d'élevage a également enregistré une hausse de 8,2 % ; cela est largement dû à la réponse apportée à l'épidémie de fièvre catarrhale ovine (FCO) et à la solide performance de nos gamme pour ruminants, bien que ces gains aient été partiellement tempérés par des retards de production impactant nos gammes d'antibiotiques. Amérique du Nord (+14,7 % à pcc) : La région a de nouveau réalisé une performance exceptionnelle, emmenée par le segment Animaux de compagnie (+24,2 % à taux constants). Cette croissance a été portée par le succès conjugué des nouveaux lancements (spécifiquement Ursolyx et Zenifel) et les résultats solides de nos gammes dentaire, dermatologie et spécialités (mobilité et comportement). Toutefois, cela a été partiellement contrebalancé par un recul de notre activité de façonnage (-33,5 %), confrontée à des décalages de commandes. Hors impact des déstockages/restockages distributeurs, la croissance de la région s'élèverait à environ 12 %.



La région a de nouveau réalisé une performance exceptionnelle, emmenée par le segment Animaux de compagnie (+24,2 % à taux constants). Cette croissance a été portée par le succès conjugué des nouveaux lancements (spécifiquement Ursolyx et Zenifel) et les résultats solides de nos gammes dentaire, dermatologie et spécialités (mobilité et comportement). Toutefois, cela a été partiellement contrebalancé par un recul de notre activité de façonnage (-33,5 %), confrontée à des décalages de commandes. Hors impact des déstockages/restockages distributeurs, la croissance de la région s'élèverait à environ 12 %. Amérique latine (+7,4 % à pcc) : Le segment Animaux de compagnie a affiché une hausse de 13,0 % à tcc, le Mexique (+19%) et la Colombie (+23%) agissant comme principaux moteurs de la croissance. Cette performance s'est construite sur le succès de nos portefeuilles petfood, vaccins, dermatologie et nutritionnels, boostée par les lancements de nouveaux vaccins et produits de mobilité en Colombie. Le segment Animaux d'élevage a également affiché une croissance, tirée par les résultats au Brésil (+14,3 %), en Colombie (+33,4 %) et au Mexique (+4,8 %). Les principaux contributeurs à ce segment ont été les vaccins pour bovins, les antibiotiques, les antiparasitaires et les produits nutritionnels. Cette performance a cependant été partiellement compensée par un repli au Chili (-9,6 %), où nos activités d'aquaculture ont fait face à une pression concurrentielle intensifiée.





Le segment Animaux de compagnie a affiché une hausse de 13,0 % à tcc, le Mexique (+19%) et la Colombie (+23%) agissant comme principaux moteurs de la croissance. Cette performance s'est construite sur le succès de nos portefeuilles petfood, vaccins, dermatologie et nutritionnels, boostée par les lancements de nouveaux vaccins et produits de mobilité en Colombie. Le segment Animaux d'élevage a également affiché une croissance, tirée par les résultats au Brésil (+14,3 %), en Colombie (+33,4 %) et au Mexique (+4,8 %). Les principaux contributeurs à ce segment ont été les vaccins pour bovins, les antibiotiques, les antiparasitaires et les produits nutritionnels. Cette performance a cependant été partiellement compensée par un repli au Chili (-9,6 %), où nos activités d'aquaculture ont fait face à une pression concurrentielle intensifiée. IMEA (+9,5 % à pcc) : La zone a réalisé des progrès solides sur l'ensemble des géographies, menée par le segment Animaux d'élevage (+10 %). Cette forte croissance a été principalement soutenue par notre portefeuille ruminants, avec une contribution particulièrement forte de nos produits nutritionnels. Parallèlement, le segment Animaux de compagnie a également enregistré une hausse robuste de +6,8 %.

Asie de l'Est (+3,3 % à pcc) : La zone a réalisé de la croissance dans toutes les géographies, à l'exception du Vietnam en raison de l'épidémie de peste porcine. Le segment Animaux de compagnie (+5,2 %) a agi comme catalyseur clé, soutenu par nos gammes de spécialités et d'antiparasitaires. L'effet de périmètre lié à l'acquisition de Sasaeah (avril 2024) a contribué à hauteur de 9,6 pt supplémentaires à la croissance annuelle de la zon

Pacifique (+0,1 % à pcc) : La zone est restée stable par rapport à l'année précédente. L'Australie a enregistré un léger recul (-1,6 %), impactée par une concurrence accrue et des activités de déstockage chez les principaux distributeurs ; toutefois, une reprise a été observée au second semestre, portée par l'amélioration des conditions de marché, la normalisation des niveaux de stocks et une demande soutenue sur le segment Animaux de compagnie. À l'inverse, la Nouvelle-Zélande a clôturé l'année sur une croissance solide de +5,7 %, soutenue par l'extension de notre gamme de produits nutritionnels et la hausse des ventes d'antibiotiques.





Résultats annuels 2025

Le résultat opérationnel courant (avant amortissements²) s'établit à €234,4 m en 2025, contre €231,8 m en 2024

La marge réelle (publiée) a atteint 16,0 % en 2025, contre 16,6 % en 2024. Retraitée d'un effet de change de -0,5 point et d'un effet de périmètre de +0,2 point, la marge à taux de change et périmètre constants s'élève à 16,3 % pour l'exercice 2025. La performance en 2025 s'explique par une baisse de la marge brute (-0,7 point) et par une maîtrise des frais opérationnels et de R&D (+0,1 point).

La baisse de la marge brute, au-delà de l'impact des taux de change, est principalement attribuable à deux facteurs : une interruption temporaire de la production de l'un des antigènes du Groupe en raison de la maintenance des installations (les opérations ayant repris depuis) et un niveau de destruction de stocks plus élevé que l'année dernière. Toutefois, cela a été partiellement compensé par une très solide performance sous-jacente, portée par des prix de vente et un mix produits favorables.

Les frais opérationnels ont été gérés efficacement en 2025, entraînant une réduction de leur ratio sur chiffre d'affaires de 0,2 point.

Les dépenses de R&D ont augmenté en valeur comme prévu, mais sont restées relativement stables en ratio du chiffre d'affaires à environ 7,9 % en 2025, en raison de la forte croissance du chiffre d'affaires.

Le résultat net consolidé s'élève à 150,5 millions d'euros, soit une hausse de 3,2 % par rapport à 2024

Les dotations aux amortissements des actifs incorporels issus d'acquisitions ont augmenté, passant de 4,3 millions d'euros à 4,8 millions d'euros, une hausse principalement due à l'intégration de Mopsan (acquise en déc. 2024) et, dans une moindre mesure, de Sasaeah (acquise en avr. 2024).

Les charges et produits non courants s'établissent à 3,5 millions d'euros en 2025 et se composent principalement de provisions pour dépréciation d'actifs qui ne sont plus utilisés (2,4 M€) et de dépenses opérationnelles ponctuelles, principalement liées aux activités de fusions-acquisitions (1,8 M€).

La charge financière nette s'établit à 8,6 millions d'euros, contre 9,3 millions d'euros en 2024, et se compose principalement d'une perte de change de 4,1 millions d'euros, complétée par un coût de la dette financière de 4,3 millions d'euros. La perte de change est due à l'appréciation de l'euro face à des expositions non couvertes, notamment sur le peso chilien (-2,2 millions d'euros) et, dans une moindre mesure, sur le peso mexicain (-1,9 million d'euros).

La charge d'impôt sur les sociétés a augmenté pour atteindre 67,2 millions d'euros, contre 62,5 millions d'euros en 2024, en ligne avec le niveau d'activité. Le taux d'imposition effectif a légèrement augmenté pour s'établir à ~26,5 % contre 25,5 % en 2024, essentiellement en raison d'un effet de mix géographique.

Le résultat net – Part du Groupe s'établit à 150,9 millions d'euros, en hausse de 3,9 % par rapport à l'exercice précédent (145,3 millions d'euros).

L'endettement net à Déc25 s'élève à 172,8 M€, un niveau relativement stable par rapport à Déc24 (168,5 M€)

Le flux de trésorerie opérationnel avant intérêts et impôts a augmenté pour atteindre 289 M€. Les dépenses d'investissement se sont élevées à 102 M€, essentiellement liées à notre transformation industrielle, incluant la construction de quelques nouveaux sites pour soutenir la croissance future du Groupe. Le besoin en fonds de roulement a bénéficié d'une amélioration de notre ratio de rotation des stocks sur chiffre d'affaires et contribue positivement au flux de trésorerie disponible net. L'ensemble de ces éléments s'est traduit par une solide génération de trésorerie de 93 millions d'euros à taux de change et périmètre constants, qui a permis l'acquisition de Thyronorm pour 107.8* millions d'euros en décembre 2025, laissant un niveau d'endettement net relativement stable à la fin de 2025 par rapport à 2024.

*Note : Le montant de 107,8 M€ pour l'acquisition de Thyronorm inclut un paiement sous séquestre de 11,5 M€. Conformément à nos normes de reporting, celui-ci est comptabilisé dans les autres postes du besoin en fonds de roulement (BFR) plutôt que comme un investissement direct lié aux fusions-acquisitions (M&A)

Événements clés de la période

Paul Martingell a été nommé Directeur Général du groupe Virbac, avec une prise de fonction au 1er septembre 2025.

a été nommé Directeur Général du groupe Virbac, avec une prise de fonction au 1er septembre 2025. Virbac poursuit l'exécution de sa stratégie de « M&A programmatique » avec l'acquisition récente de Thyronorm. Thyronorm (~27 M€ de chiffre d’affaires in-market) est un produit de spécialité destiné au traitement de l'hyperthyroïdie féline, une affection touchant plus de 10 % des chats âgés. Cet ajout complète le portefeuille existant et devrait être relutif sur les ventes et la marge d'EBITDA dès la première année. Virbac assurera la distribution directe au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande (sous le nom Thyronorm) ainsi qu'aux États-Unis (sous le nom Felanorm). En Europe, la distribution passera des partenaires actuels (Boehringer Ingelheim, Elanco) à Virbac au cours des prochaines années.

Perspectives 2026

Pour l'année 2026, nous anticipons à ce jour à taux de change et périmètre constants :

Une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 5,5 % et 7,5 %

Un ratio de « résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions » (Ebit ajusté) sur chiffre d'affaires autour de 17 %

Notre génération de trésorerie devrait s'établir à ~+80 M€

Conformément à nos normes de reporting, l'acquisition de Thyronorm est incluse dans le périmètre organique 2026 (périmètre constant) en raison de son niveau de matérialité. Par conséquent, les perspectives fournies tiennent compte de la contribution de Thyronorm tant au niveau du chiffre d'affaires total (~+1 point de croissance) que du résultat opérationnel attendu (~+0,5 point d'Ebit ajusté). Comme indiqué précédemment, l'impact direct des droits de douane américains est estimé à ce jour à environ 4 millions de dollars US en année pleine. Cet impact est entièrement intégré dans nos perspectives 2026.

Enfin, il sera proposé à la prochaine assemblée générale des actionnaires la distribution d’un dividende net de 1,45 € par action au titre de l’exercice 2025.

PRÉSENTATION ANALYSTES – VIRBAC

Nous tiendrons une réunion analystes le mercredi 18 mars 2026 à 14h00 (heure de Paris - CET)

dans l’auditorium Sainte-Cécile, située au 8 rue Sainte-Cécile, 75009 Paris.

Les participants pourront arriver 15 minutes avant le début de la réunion.

Un webcast (audio+slides) est également disponible pour assister à la réunion via le lien ci-dessous.

Informations pour les participants :

Lien d’accès au webcast : bit.ly/3Pc4jdM

Ce lien d’accès est disponible sur le site corporate.virbac.com, rubrique “communiqués financiers”. Il permet aux participants d’accéder au webcast en direct et/ou en archive.

Vous pourrez poser vos questions au format chat (texte) directement lors du webcast, ou après visionnage du replay à l’adresse courriel : ﬁnances@virbac.com.









À propos de Virbac - Faire avancer la santé animale ensemble

Chez Virbac, nous explorons sans cesse de nouvelles voies pour prévenir, diagnostiquer et traiter la majorité des pathologies animales. Nous développons des produits de soin, d’hygiène et de nutrition pour proposer des solutions complètes aux vétérinaires, éleveurs et propriétaires d’animaux partout dans le monde. Notre raison d’être : faire avancer la santé des animaux avec ceux qui en prennent soin chaque jour, pour mieux vivre tous ensemble..

Plus d'informations sur corporate.virbac.com





ANNEXES

État du résultat de la période

en k€ 2025 2024 Variation Revenu des activités ordinaires 1 464 677 1 397 380 4.8% Achats consommés -487 964 -456 117 Charges externes -281 242 -262 223 Charges de personnel -398 936 -383 213 Impôts et taxes -18 545 -17 404 Dépréciations et provisions -55 074 -51 192 Autres produits et charges courants 11 505 4 592 Résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions 234 422 231 822 1.1% Dotations aux amortissements des actifs incorporels issus d'acquisitions -4 765 -4 325 Résultat opérationnel courant 229 657 227 497 0.9% Autres produits et charges non courants -3 525 -10 422 Résultat opérationnel 226 132 217 075 4.2% Produits et charges financiers -8 627 -9 282 Résultat avant impôt 217 505 207 793 4.7% Impôt sur le résultat -67 242 -62 478 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 188 467 Résultat de la période 150 451 145 782 3.2% attribuable aux propriétaires de la société mère 150 887 145 290 3.9% attribuable aux intérêts non contrôlés -436 492 -188.7%

État de la situation financièr

en k€ Dec25 Dec24 Goodwill 356 055 276 633 Immobilisations incorporelles 231 080 251 237 Immobilisations corporelles 424 129 397 537 Droits d'utilisation 37 623 36 861 Autres actifs financiers 45 123 12 993 Participations comptabilisées par mise en équivalence 3 374 4 511 Impôts différés actifs 24 891 24 628 Actif non courant 1 122 276 1 004 401 Stocks et travaux en-cours 378 791 404 166 Créances clients 201 154 196 081 Autres actifs financiers 3 668 4 312 Autres débiteurs 85 777 89 931 Trésorerie et équivalents de trésorerie 122 500 149 631 Actif courant 791 891 844 120 Actifs destinés à être cédés - - Actif 1 914 167 1 848 522 Capital émis 10 488 10 488 Réserves attribuables aux propriétaires de la société mère 1 114 702 1 032 628 Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère 1 125 190 1 043 116 Intérêts non contrôlés -208 286 Capitaux propres 1 124 982 1 043 402 Impôts différés passifs 50 408 57 233 Provisions pour avantages du personnel 21 153 20 358 Autres provisions 7 901 8 899 Obligations locatives 27 646 26 552 Autres passifs financiers 150 410 222 088 Autres créditeurs 15 358 5 430 Passif non courant 272 876 340 560 Autres provisions 1 371 776 Dettes fournisseurs 170 842 174 574 Obligations locatives 11 325 11 550 Autres passifs financiers 105 881 57 977 Autres créditeurs 226 890 219 683 Passif courant 516 309 464 560 Passif 1 914 167 1 848 522

État des flux de trésorerie

en k€ 2025 2024 Résultat de la période 150 451 145 782 Élimination de la quote-part de résultat des mises en équivalence -188 -467 Élimination des amortissements et provisions 60 590 57 352 Élimination de la variation d'impôts différés -3 188 -4 584 Élimination des résultats de cessions 1 107 2 451 Autres charges et produits sans impact trésorerie -20 735 5 517 Marge brute d'autofinancement 188 037 206 052 Intérêts financiers nets décaissés 4 269 4 727 Dette d'impôt sur les sociétés provisionnée sur la période 70 945 67 510 Marge brute d'autofinancement avant intérêts financiers et

impôt sur les sociétés 263 252 278 289 Incidence de la variation nette des stocks 4 204 -20 890 Incidence de la variation nette des créances clients -15 735 -4 892 Incidence de la variation nette des dettes fournisseurs 11 925 4 076 Impôt sur les sociétés décaissé -77 866 -44 891 Incidence de la variation nette des autres créances et dettes 13 210 -7 472 Incidence de la variation du besoin en fonds de roulement -64 261 -74 069 Flux nets de trésorerie générés par l'activité 198 990 204 220 Acquisitions d'immobilisations incorporelles -9 904 -11 193 Acquisitions d'immobilisations corporelles -92 236 -69 246 Cessions d'immobilisations 124 274 Variation des actifs financiers -1 266 2 934 Variation des dettes relatives aux acquisitions d'actifs -576 -3 485 Acquisitions de filiales ou d'activités -95 697 -348 436 Cessions de filiales ou d'activités - - Dividendes reçus 925 463 Flux net affecté aux investissements -198 629 -428 689 Dividendes versés aux propriétaires de la société mère -12 148 -11 054 Dividendes versés aux intérêts non contrôlés -4 -4 Variation des titres d'autocontrôle - - Transaction entre le Groupe et les intérêts ne donnant pas le contrôle - -17 492 Augmentation/réduction de capital - - Placements de trésorerie - - Souscriptions d'emprunts 159 385 273 632 Remboursements d'emprunts -140 071 -89 291 Remboursements d'obligations locatives -12 697 -12 479 Intérêts financiers nets décaissés -4 269 -4 727 Flux net provenant du financement -9 803 138 585 Flux de trésorerie -9 442 -85 884

Tableaux de réconciliation des indicateurs alternatifs de performance

Endettement Net

en k€ Dec25 Dec24 Emprunts 248 694 265 344 Concours bancaires 1 165 3 567 Intérêts courus non échus passifs 38 27 Obligation locative [IFRS16] 38 971 38 102 Participation 1 719 945 Instruments dérivés de taux de change et d'intérêts 809 5 835 Autres 3 866 4 346 Autres passifs financiers 295 262 318 166 Disponibilités 99 932 104 945 Valeurs mobilières de placement 22 568 44 685 Trésorerie et équivalents de trésorerie 122 500 149 631 Endettement net 172 762 168 536

Cash-flow opérationnel avant intérêts et impôt

en €k 2025 2024 Résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d’acquisitions 234 422 231 822 Elimination des amortissements et provisions 56 414 51 166 Elimination des résultats de cessions 1 107 2 451 Autres charges er produits sans impacts trésorerie 1 230 466 Cash-flow opérationnel 293 173 285 905 Autres charges et produits non courants -4 113 -5 637 Cash-flow opérationnel avant intérêts et impôt 289 060 280 268





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