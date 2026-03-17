COMMUNIQUÉ DE PRESSE









Ubisoft.com

Ubisoft nomme de nouveaux dirigeants et poursuit la mise en place de son nouveau modèle opérationnel, fondé sur les Maisons de Création

Julien Bares nommé General Manager des Maisons de Création 3 et 5 ; Thomas Andrén nommé General Manager du Creative Network

PARIS – 17 MARS 2026 – Ubisoft annonce aujourd’hui de nouvelles nominations au sein de sa direction afin d’accélérer le déploiement du modèle opérationnel de ses Maisons de Création, marquant une étape importante dans la transformation en cours de l’entreprise.

Julien Bares rejoindra Ubisoft en tant que General Manager des Maisons de Création 3, consacrée aux expériences live, et 5, dédiée aux expériences casual et mobiles. Thomas Andrén est nommé General Manager du Creative Network, qui réunira un réseau de studios experts au service des Maisons de Créations, apportant une expertise de production 360 ainsi que des compétences créatives transverses.

Dans cette nouvelle organisation, les équipes sont structurées autour de cinq Maisons de Création chacune réunissant des marques offrant des expériences et des genres similaires. Chaque Maison de Création opère de façon indépendante, avec une responsabilité claire sur ses marques, leur développement et leur croissance à long terme, offrant aux équipes davantage d’autonomie et de responsabilités.

Forts de leur expertise dans les secteurs du jeu vidéo et de la tech, Julien Bares et Thomas Andrén accompagneront les équipes dans la mise en place du nouveau modèle opérationnel.

« Je suis ravi d’accueillir Julien et Thomas à ces postes stratégiques. Tous deux apportent une expérience reconnue dans le développement de jeux et une passion commune pour notre industrie. » déclare Yves Guillemot, cofondateur et PDG d’Ubisoft. « Leur vision et leur capacité à fédérer les talents seront essentiels pour créer des expériences fortes qui enthousiasment les joueurs et joueuses, tout en contribuant à la transformation et à la croissance d’Ubisoft »

Julien Bares nommé General Manager des Maisons de Création 3 et 5.

Julien Bares, qui rejoindra Ubisoft le 23 mars, apporte plus de 25 ans d’expérience dans l’industrie du jeu vidéo, où il a piloté le développement de jeux – mobiles, consoles, jeux en ligne et communautaires – et dirigé des studios. Dernièrement, il occupait le poste de Head of Development and Portfolio Support chez Tencent Games Global. Il a également travaillé chez 2K China en tant que Directeur Général.

Julien Bares a débuté sa carrière chez Ubisoft, où il a travaillé en tant que Producteur sur Tom Clancy’s Ghost Recon et Tom Clancy’s Splinter Cell. Grâce à son expérience internationale en direction de studios, sur des genres et des modèles économiques multiples, ainsi qu’à sa connaissance approfondie d’Ubisoft, il dirigera la Maison de Création 3, dédiée aux expériences live incluant notamment The Crew, For Honor et Riders Republic, ainsi que la Maison de Création 5, consacrée au casual et au mobile, incluant entre autres Just Dance, Growtopia et Hungry Shark.

« J’ai rejoint l’industrie du jeu vidéo pour créer des expériences qui résonnent auprès des joueurs », a déclaré Julien Bares, General Manager des Maisons de Création 3 et 5. « Prendre la tête des Maisons de Création 3 et 5 représente pour moi l’opportunité de collaborer avec des équipes très talentueuses pour développer des jeux innovants et renforcer les liens avec nos communautés. En nous appuyant sur des technologies puissantes et en favorisant une collaboration intelligente entre nos studios, nous pouvons repousser les limites et continuer à bâtir sur la culture créative unique d’Ubisoft. »

Thomas Andrén nommé General Manager du Creative Network.

En tant que General Manager du Creative Network, Thomas Andrén supervisera un ensemble de studios experts offrant des savoir-faire d’excellence, une forte expertise opérationnelle et l’agilité nécessaire pour soutenir les Maisons de Création sur un large éventail de mandats de développement.

Thomas Andrén possède plus de 20 ans d’expérience dans les secteurs des médias, de la technologie et du gaming. Avant de rejoindre Massive Entertainment chez Ubisoft, il était Chief Operating Officer chez Red Bee Media, où il a piloté des opérations internationales complexes ainsi que des projets de transformation de grande envergure.

Chez Ubisoft, Thomas Andrén et les équipes de Massive Entertainment ont contribué à la réalisation de Star Wars Outlaws et de ses DLC, ainsi que du jeu Avatar: Frontiers of Pandora et de son récent DLC From the Ashes, tout en sécurisant la feuille de route à long terme de la franchise The Division. Thomas a également renforcé la collaboration entre les studios sur divers projets et technologies, en supervisant notamment les équipes d’Ubisoft Bucarest, Ubisoft Craiova et Ubisoft RedLynx.

Thomas Andrén prendra ses nouvelles fonctions le 1er avril. Durant la période de transition, il assurera également la direction intérimaire de Massive Entertainment jusqu’à la nomination de son ou sa successeur·e.

« Le Creative Network, au cœur du nouveau modèle opérationnel d’Ubisoft, représente une concentration exceptionnelle d’expertise, de savoir-faire et d’innovation », déclare Thomas Andrén, General Manager du Creative Network. « Chaque studio apporte ses propres forces et compétences. En renforçant la collaboration au sein même du réseau et avec nos Maisons de Création, nous allierons agilité et expertise pour soutenir le développement de jeux ambitieux et proposer de nouvelles expériences captivantes pour les joueurs. »

Pour plus d’informations, veuillez consulter news.ubisoft.com.

Press contact Heather Haefner

Director, Global Corporate Communications

Heather.haefner@ubisoft.com About Ubisoft Ubisoft is a creator of worlds, committed to enriching players’ lives with original and memorable entertainment experiences. Ubisoft’s global teams create and develop a deep and diverse portfolio of games, featuring brands such as Assassin’s Creed®, Brawlhalla®, For Honor®, Far Cry®, Tom Clancy’s Ghost Recon®, Just Dance®, Rabbids®, Tom Clancy’s Rainbow Six®, The Crew® and Tom Clancy’s The Division®. With a Ubisoft+ subscription, players can access new releases, premium editions and extra content on Day One on PC, console and cloud. For the 2024-25 fiscal year, Ubisoft generated net bookings of €1.85 billion. To learn more, please visit: www.ubisoftgroup.com.







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