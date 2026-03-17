Kering - Communiqué - Pierre Houlès nommé Directeur Digital IA et IT - 17032026





COMMUNIQUÉ DE PRESSE 17 mars 2026

PIERRE HOULÈS NOMMÉ DIRECTEUR DIGITAL, IA & IT DE KERING

Kering annonce aujourd’hui la nomination de Pierre Houlès en tant que Directeur Digital, IA et IT du Groupe, avec effet immédiat. Pierre Houlès intègre le Comité exécutif de Kering.

Afin de soutenir l’ambition opérationnelle et technologique de Kering, il a pour mission de renforcer la stratégie digitale du Groupe et d’accélérer la transformation de son architecture technologique. Il contribuera ainsi à bâtir un modèle intégrant pleinement les innovations au service de la performance et de la désirabilité des Maisons.

L’expertise de Pierre Houlès en matière de transformation à grande échelle, d’intégration de systèmes complexes et d’application des technologies émergentes, notamment l’intelligence artificielle, sera déterminante pour accélérer le développement d’un Groupe plus intégré, innovant et résolument tourné vers l’avenir. Pierre Houlès reporte à Jean-Marc Duplaix, en sa qualité de Chief Operating Officer de Kering.

À propos de Pierre Houlès, Directeur Digital, IA et IT

De 2004 à 2011, Pierre Houlès a dirigé des projets de transformation majeurs pour Capgemini avant de rejoindre le groupe CANAL+, où il a été nommé Chief Information Officer en 2012.

En 2016, Pierre Houlès rejoint le groupe Renault pour diriger la transformation numérique. Il est nommé Directeur général de Renault Digital en 2019 et Directeur informatique adjoint du groupe. Il occupe également les fonctions de Directeur technique des marques Mobilize et Dacia, tout en conservant ses fonctions de Directeur informatique adjoint du groupe et de Directeur général de Renault Digital.

Pierre Houlès est diplômé de l'EPITA et de la Sorbonne Business School.

Portrait disponible ici.

A propos de Kering

Groupe de luxe mondial né d’une histoire familiale et entrepreneuriale, Kering réunit un ensemble de Maisons reconnues pour leur créativité en matière de couture et de prêt-à-porter, de maroquinerie, de joaillerie, de lunetterie et de beauté : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ginori 1735, ainsi que Kering Eyewear et Kering Beauté. Inspirées par leur histoire et par leur patrimoine, les Maisons du Groupe conçoivent et façonnent des produits et des expériences d'exception qui reflètent l’engagement de Kering pour l’excellence, le développement durable et la culture. Cette vision s’incarne dans la signature du Groupe : Creativity is our Legacy. Comptant 44 000 collaborateurs, Kering a réalisé un chiffre d’affaires de 14,7 milliards d’euros en 2025.

Contacts

Presse Emilie Gargatte +33 (0)1 45 64 61 20 emilie.gargatte@kering.com Caroline Bruel +33 (0)1 45 64 62 53 caroline.bruel-ext@kering.com Analystes/investisseurs Philippine de Schonen +33 (0)6 13 45 68 39 philippine.deschonen@kering.com Victoria Gerard +33 (0)6 79 39 85 16 victoria.gerard@kering.com





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