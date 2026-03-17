DANONE : Indicateurs clés 2024 et 2025 retraités selon les nouvelles zones géographiques

 | Source: DANONE DANONE

Communiqué de presse – Paris, le 17 mars 2026, à 17h45

Indicateurs clés 2024 et 2025 retraités selon les nouvelles zones géographiques

Comme annoncé le 26 août 2025, Danone opère depuis le 1er janvier 2026 autour de trois nouvelles zones géographiques : EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique), Amériques et APAC (Asie-Pacifique).

Par conséquent, Danone adapte sa structure de reporting et présentera, à partir de 2026, ses principaux indicateurs de performance (chiffre d’affaires, croissance du chiffre d’affaires en données comparables, résultat opérationnel courant et marge opérationnelle courante) selon ces trois nouvelles zones géographiques.

De plus, afin de faciliter la transition, le Groupe communiquera dans un premier temps le chiffre d’affaires des trois anciennes régions suivantes : l’Europe au sein de la zone EMEA, l’Amérique du Nord au sein de la zone Amériques et la Chine, Asie du Nord et Océanie (CNAO) au sein de la zone APAC.

En parallèle, Danone continuera de publier un reporting par catégorie (sur le chiffre d’affaires, le résultat opérationnel courant et la marge opérationnelle courante) pour les catégories Produits Laitiers et d’Origine Végétale (EDP), Nutrition Spécialisée et Eaux.

Les indicateurs 2024 et 2025 retraités (données non auditées) selon ces nouvelles zones géographiques sont présentés ci‑après.1

Chiffre d’affaires 2024 et 2025 retraités selon les nouvelles zones géographiques

 20242025 
Publié, en millions d’eurosT1    2024T2 2024T3     2024T4    20242024T1   2025T2    2025T3   2025T4   20252025 
PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE          
EMEA2 9233 0273 0182 93811 9523 0073 0943 1073 00212 212 
Amériques2 4632 4052 3172 3609 6082 3482 2602 2532 2839 108 
APAC1 4021 5061 4901 4185 8161 4891 5591 5161 3995 963 
PAR CATÉGORIE2          
EDP3 4743 2983 2833 35513 4633 3813 2613 2553 28813 158 
Nutrition Spécialisée2 1832 2132 1892 3088 9362 3062 3072 2992 3729 277 
Eaux1 1321 4261 3541 0534 9771 1561 3451 3221 0234 848 
           
TOTAL6 7896 9386 8266 71627 3766 8446 9136 8766 68427 283 

Croissance en données comparables 2025 retraitée selon les nouvelles zones géographiques

 T1 2025T2 2025T3 2025T4 20252025 
 Variation données compa-rablesVariation volume/mixVariation données compa-rablesVariation volume/ mixVariation données compa-rablesVariation volume /mixVariation données compa-rablesVariation volume/ mixVariation données compa-rablesVariation volume/ mix 


PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE		            
EMEA+3,4%+2,2%+3,3%+2,5%+4,6%+2,5%+4,3%+2,0%+3,9%+2,3% 
Amériques+5,2%+0,0%+2,5%+0,3%+2,3%-0,5%+3,0%-0,4%+3,2%-0,1% 
APAC+5,0%+4,2%+8,1%+8,8%+9,0%+10,2%+8,3%+8,4%+7,6%+7,9% 


PAR CATÉGORIE1		           
EDP+3,7%+1,5%+3,0%+2,2%+3,5%+1,7%+3,8%+1,6%+3,5%+1,7% 
Nutrition Spécialisée+5,3%+3,1%+8,7%+6,9%+8,3%+6,5%+7,2%+5,4%+7,4%+5,5% 
Eaux+4,1%+1,0%-0,5%-0,5%+2,3%+1,3%+2,2%-0,5%+1,9%+0,3% 
            
TOTAL+4,3%+1,9%+4,1%+3,2%+4,8%+3,2%+4,7%+2,5%+4,5%+2,7% 

Chiffre d’affaires 2025 par catégorie retraité selon les nouvelles zones géographiques

T1 2025

EMEAAmériquesAPACTotal
Chiffre d’affaires (M€)Croissance en données comparables (%)Chiffre d’affaires (M€)Croissance en données comparables (%)Chiffre d’affaires (M€)Croissance en données comparables (%)Chiffre d’affaires (M€)Croissance en données comparables (%)
         
EDP1 412+2,5%1 874+4,4%95+8,8%3 381+3,7%
Nutrition Spécialisée1 081+3,6%215+12,1%1 010+6,0%2 306+5,3%
Eaux513+5,4%260+5,8%383+1,4%1 156+4,1%
Total 3 007+3,4%2 348+5,2%1 489+4,9%6 844+4,3%


T2 2025

EMEAAmériquesAPACTotal
Chiffre d’affaires (M€)Croissance en données comparables (%)Chiffre d’affaires (M€)Croissance en données comparables (%)Chiffre d’affaires (M€)Croissance en données comparables (%)Chiffre d’affaires (M€)Croissance en données comparables (%)
         
EDP1 395+2,5%1 759+3,2%107+8,1%3 261+3,0%
Nutrition Spécialisée1 071+4,9%225+13,4%1 012+11,7%2 307+8,7%
Eaux627+2,5%277-8,3%440+0,8%1 345-0,5%
Total 3 094+3,3%2 260+2,5%1 559+8,1%6 913+4,1%


T3 2025

EMEAAmériquesAPACTotal
Chiffre d’affaires (M€)Croissance en données comparables (%)Chiffre d’affaires (M€)Croissance en données comparables (%)Chiffre d’affaires (M€)Croissance en données comparables (%)Chiffre d’affaires (M€)Croissance en données comparables (%)
         
EDP1 404+3,8%1 748+2,7%103+14,3%3 255+3,5%
Nutrition Spécialisée1 058+5,8%273+8,1%969+11,1%2 299+8,3%
Eaux645+4,4%233-5,5%444+3,5%1 322+2,3%
Total 3 107+4,6%2 253+2,3%1 516+9,0%6 876+4,8%


T4 2025

EMEAAmériquesAPACTotal
Chiffre d’affaires (M€)Croissance en données comparables (%)Chiffre d’affaires (M€)Croissance en données comparables (%)Chiffre d’affaires (M€)Croissance en données comparables (%)Chiffre d’affaires (M€)Croissance en données comparables (%)
         
EDP1 428+4,4%1 757+2,5%103+19,4%3 288+3,8%
Nutrition Spécialisée1 063+3,4%287+9,6%1 022+10,6%2 372+7,2%
Eaux510+5,8%239+0,9%274-2,4%1 023+2,2%
Total 3 002+4,3%2 283+3,0%1 399+8,3%6 684+4,7%


2025

EMEAAmériquesAPACTotal
Chiffre d’affaires (M€)Croissance en données comparables (%)Chiffre d’affaires (M€)Croissance en données comparables (%)Chiffre d’affaires (M€)Croissance en données comparables (%)Chiffre d’affaires (M€)Croissance en données comparables (%)
         
EDP5 641+3,3%7 108+3,2%409+12,7%13 158+3,5%
Nutrition Spécialisée4 273+4,4%991+10,6%4 013+9,9%9 277+7,4%
Eaux2 298+4,4%1 009-2,2%1 541+1,1%4 848+1,9%
Total 12 212+3,9%9 108+3,2%5 963+7,6%27 283+4,5%

Résultat opérationnel courant et marge opérationnelle courante 2024 et 2025 retraités selon les nouvelles zones géographiques3

 S1 20242024S1 20252025
Résultat opérationnel courant (M€) et marge opérationnelle courante (%)M€Marge (%)M€Marge (%)M€Marge (%)M€Marge (%)


PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE		         
EMEA65511,0%1 31311,0%63510,4%1 34911,0%
Amériques4108,4%8999,4%4259,3%9049,9%
APAC68123,4%1 34523,1%75124,6%1 41223,7%


PAR CATÉGORIE		         
EDP5077,5%1 1308,4%5157,8%1 1098,4%
Nutrition Spécialisée91020,6%1 85920,8%1 01222,0%2 03321,9%
Eaux33012,9%56911,4%28411,4%52310,8%
          
TOTAL1 74612,7%3 55813,0%1 81113,2%3 66513,4%

APPENDIX

Définitions des nouvelles zones géographiques

EMEA désigne les pays européens, la Turquie, le Moyen Orient, l’Afrique et la CEI.

Amériques désigne l’Amérique du Nord (les Etats-Unis et le Canada) et l’Amérique Latine (dont le Mexique, le Brésil, l’Argentine et l’Uruguay).

APAC, ou AsiePacifique, désigne la Chine, le Japon, l’Australie et la Nouvelle‑Zélande (l’ancienne région CNAO) ainsi que le reste de l’Asie (dont l’Indonésie, la Thaïlande, le Vietnam et l’Inde).

Indicateurs financiers non définis par les normes IFRS

En raison des règles d’arrondis, la somme des valeurs présentées peut présenter des écarts non significatifs par rapport au total reporté.

Les variations en données comparables du chiffre d’affaires reflètent la performance organique de Danone en excluant essentiellement l’impact :

  • des variations de périmètre en calculant les indicateurs de l’exercice considéré sur la base du périmètre de consolidation de l’exercice précédent ;
  • des changements dans les principes comptables applicables ;
  • des variations de taux de change en calculant les indicateurs de l’exercice considéré et ceux de l’exercice précédent sur la base de taux de change identiques (le taux de change utilisé est un taux annuel prévisionnel déterminé par Danone pour l’exercice considéré et appliqué aux deux exercices).

Depuis le 1er janvier 2023, tous les pays ayant une économie hyperinflationniste sont inclus dans les variations en données comparables comme suit : la croissance du chiffre d'affaires dans ces pays en hyperinflation, supérieure à environ 26% par an (en moyenne un niveau d’inflation annuelle de 26% sur 3 ans requiert en général l’application du retraitement d’hyperinflation au sens des normes IFRS) est désormais exclue du calcul de la croissance du chiffre d'affaires en données comparables.

Le résultat opérationnel courant correspond au résultat opérationnel de Danone avant prise en compte des Autres produits et charges opérationnels. Les Autres produits et charges opérationnels comprennent des éléments qui, en raison de leur caractère significatif ou inhabituel, ne peuvent être considérés comme inhérents à l’activité courante de Danone et ont une valeur prédictive limitée, altérant l’appréciation de sa performance opérationnelle courante et son évolution. Ils incluent principalement :

  • les plus ou moins-values de cession d’activités et de participations consolidées ;
  • dans le cadre de la norme IAS 36, les dépréciations d’actifs incorporels à durée de vie indéfinie ;
  • les coûts relatifs à des opérations de restructurations stratégiques ou de transformation ;
  • les coûts relatifs à des opérations de croissance externe majeures ;
  • les coûts (encourus ou estimés) liés à des crises et litiges majeurs ;
  • dans le cadre des normes IFRS 3 et IFRS 10, (i) les frais d’acquisitions des sociétés dont Danone prend le contrôle, (ii) les écarts de réévaluation comptabilisés suite à une perte de contrôle, et (iii) les variations des compléments de prix d’acquisition ultérieures à une prise de contrôle.

La marge opérationnelle courante correspond au ratio résultat opérationnel courant sur chiffre d’affaires.

o o O o o

DÉCLARATIONS DE NATURE PRÉVISIONNELLE

Ce communiqué contient des déclarations de nature prévisionnelle concernant Danone qui comportent de nombreux risques et incertitudes. Généralement, vous pouvez identifier ces déclarations prévisionnelles au moyen de termes prospectifs tels que « estimer », « s’attendre à », « espérer », « anticiper », « escompter », « projeter », « perspectives », « objectif », « planifier », « avoir l’intention de », « prévoir », « envisager », « probable », « pourrait », « devrait », « cibler », « viser », « fera », « croire », « continuer », « certain » et « convaincu », la forme négative ou plurielle de ces mots et d’autres termes qui ont un sens similaire ou par l’utilisation de dates futures. Les déclarations de nature prévisionnelle de ce document contiennent, de manière non limitative, des prédictions concernant les activités, opérations, directions, performance et résultats futurs de Danone.

Ces déclarations comportent de nombreux risques et incertitudes, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent significativement des résultats anticipés dans ces déclarations de nature prévisionnelle. Pour une description plus détaillée de ces risques et incertitudes, il convient notamment de se référer au Document d’Enregistrement Universel de Danone (section « Facteurs de risques », dont la dernière version est disponible sur www.danone.com).

Sous réserve des exigences réglementaires, Danone ne s’engage pas à mettre à jour ou réviser publiquement une quelconque de ces déclarations de nature prévisionnelle. Ce document ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres de Danone.

A propos de Danone (www,danone,com)

Danone est une entreprise leader de l’alimentation, qui opère dans trois Catégories en forte croissance et axées sur la santé à travers les Produits Laitiers et d’Origine Végétale, les Eaux et la Nutrition Spécialisée, Fort de sa mission de longue date consistant à apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre, Danone vise à inspirer des pratiques alimentaires et de consommation plus saines et plus durables, tout en s'engageant à avoir un impact nutritionnel, social, sociétal et environnemental mesurable, Danone a défini sa stratégie Renew afin de restaurer croissance, compétitivité et création de valeur sur le long terme, Avec près de 90 000 salariés et des produits vendus dans plus de 120 pays, Danone a réalisé un chiffre d'affaires de 27,3 milliards d'euros en 2025, Le portefeuille de Danone comprend des marques internationales (Actimel, Activia, Alpro, Aptamil, Danette, Danio, Danonino, evian, Nutricia, Nutrilon, Volvic, entre autres) ainsi que des marques locales et régionales fortes (notamment AQUA, Blédina, Bonafont, Cow & Gate, Mizone, Oikos et Silk), Coté sur Euronext Paris et présent sur la plateforme OTCQX via un programme d'ADR (American Depositary Receipt), Danone est classé dans les principaux indices de développement durable, dont ceux gérés par Moody’s et Sustainalytics, ainsi que MSCI ESG Indexes, FTSE4Good Index Series, Bloomberg Gender Equality Index, et Access to Nutrition Index, Danone a obtenu la certification B CorpTM au niveau mondial en 2025.

1 Dans le cadre de la nouvelle organisation, certains coûts centraux (incluant notamment les coûts liés aux opérations, à la qualité et à la sécurité alimentaire, ainsi qu’à la recherche et l’innovation) ont été réalloués entre les zones géographiques et les catégories.

Toutes les références aux variations en données comparables, résultat opérationnel courant et marge opérationnelle courante correspondent à des indicateurs non définis par les normes IFRS. La définition de ces indicateurs figure à la page 5 ci-après. Leur rapprochement avec les états financiers sur l’ensemble des périodes présentées figure dans les communiqués de presse de résultats des exercices 2024 et 2025.
2 Le chiffre d’affaires et la croissance en données comparables par catégorie n’ont pas été retraitées.
3 Dans le cadre de la nouvelle organisation, certains coûts centraux (incluant notamment les coûts liés aux opérations, à la qualité et à la sécurité alimentaire, ainsi qu’à la recherche et l’innovation) ont été réalloués entre les zones géographiques et les catégories.

Pièce jointe


Attachments

cpdanone170326
GlobeNewswire

Recommended Reading