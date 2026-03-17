DANONE : Indicateurs clés 2024 et 2025 retraités selon les nouvelles zones géographiques

Communiqué de presse – Paris, le 17 mars 2026, à 17h45

Indicateurs clés 2024 et 2025 retraités selon les nouvelles zones géographiques

Comme annoncé le 26 août 2025, Danone opère depuis le 1er janvier 2026 autour de trois nouvelles zones géographiques : EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique), Amériques et APAC (Asie-Pacifique).

Par conséquent, Danone adapte sa structure de reporting et présentera, à partir de 2026, ses principaux indicateurs de performance (chiffre d’affaires, croissance du chiffre d’affaires en données comparables, résultat opérationnel courant et marge opérationnelle courante) selon ces trois nouvelles zones géographiques.

De plus, afin de faciliter la transition, le Groupe communiquera dans un premier temps le chiffre d’affaires des trois anciennes régions suivantes : l’Europe au sein de la zone EMEA, l’Amérique du Nord au sein de la zone Amériques et la Chine, Asie du Nord et Océanie (CNAO) au sein de la zone APAC.

En parallèle, Danone continuera de publier un reporting par catégorie (sur le chiffre d’affaires, le résultat opérationnel courant et la marge opérationnelle courante) pour les catégories Produits Laitiers et d’Origine Végétale (EDP), Nutrition Spécialisée et Eaux.

Les indicateurs 2024 et 2025 retraités (données non auditées) selon ces nouvelles zones géographiques sont présentés ci‑après.1

Chiffre d’affaires 2024 et 2025 retraités selon les nouvelles zones géographiques

2024 2025 Publié, en millions d’euros T1 2024 T2 2024 T3 2024 T4 2024 2024 T1 2025 T2 2025 T3 2025 T4 2025 2025 PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE EMEA 2 923 3 027 3 018 2 938 11 952 3 007 3 094 3 107 3 002 12 212 Amériques 2 463 2 405 2 317 2 360 9 608 2 348 2 260 2 253 2 283 9 108 APAC 1 402 1 506 1 490 1 418 5 816 1 489 1 559 1 516 1 399 5 963 PAR CATÉGORIE2 EDP 3 474 3 298 3 283 3 355 13 463 3 381 3 261 3 255 3 288 13 158 Nutrition Spécialisée 2 183 2 213 2 189 2 308 8 936 2 306 2 307 2 299 2 372 9 277 Eaux 1 132 1 426 1 354 1 053 4 977 1 156 1 345 1 322 1 023 4 848 TOTAL 6 789 6 938 6 826 6 716 27 376 6 844 6 913 6 876 6 684 27 283

Croissance en données comparables 2025 retraitée selon les nouvelles zones géographiques

T1 2025 T2 2025 T3 2025 T4 2025 2025 Variation données compa-rables Variation volume/mix Variation données compa-rables Variation volume/ mix Variation données compa-rables Variation volume /mix Variation données compa-rables Variation volume/ mix Variation données compa-rables Variation volume/ mix



PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE EMEA +3,4% +2,2% +3,3% +2,5% +4,6% +2,5% +4,3% +2,0% +3,9% +2,3% Amériques +5,2% +0,0% +2,5% +0,3% +2,3% -0,5% +3,0% -0,4% +3,2% -0,1% APAC +5,0% +4,2% +8,1% +8,8% +9,0% +10,2% +8,3% +8,4% +7,6% +7,9%



PAR CATÉGORIE1 EDP +3,7% +1,5% +3,0% +2,2% +3,5% +1,7% +3,8% +1,6% +3,5% +1,7% Nutrition Spécialisée +5,3% +3,1% +8,7% +6,9% +8,3% +6,5% +7,2% +5,4% +7,4% +5,5% Eaux +4,1% +1,0% -0,5% -0,5% +2,3% +1,3% +2,2% -0,5% +1,9% +0,3% TOTAL +4,3% +1,9% +4,1% +3,2% +4,8% +3,2% +4,7% +2,5% +4,5% +2,7%

Chiffre d’affaires 2025 par catégorie retraité selon les nouvelles zones géographiques

T1 2025



EMEA Amériques APAC Total Chiffre d’affaires (M€) Croissance en données comparables (%) Chiffre d’affaires (M€) Croissance en données comparables (%) Chiffre d’affaires (M€) Croissance en données comparables (%) Chiffre d’affaires (M€) Croissance en données comparables (%) EDP 1 412 +2,5% 1 874 +4,4% 95 +8,8% 3 381 +3,7% Nutrition Spécialisée 1 081 +3,6% 215 +12,1% 1 010 +6,0% 2 306 +5,3% Eaux 513 +5,4% 260 +5,8% 383 +1,4% 1 156 +4,1% Total 3 007 +3,4% 2 348 +5,2% 1 489 +4,9% 6 844 +4,3%





T2 2025



EMEA Amériques APAC Total Chiffre d’affaires (M€) Croissance en données comparables (%) Chiffre d’affaires (M€) Croissance en données comparables (%) Chiffre d’affaires (M€) Croissance en données comparables (%) Chiffre d’affaires (M€) Croissance en données comparables (%) EDP 1 395 +2,5% 1 759 +3,2% 107 +8,1% 3 261 +3,0% Nutrition Spécialisée 1 071 +4,9% 225 +13,4% 1 012 +11,7% 2 307 +8,7% Eaux 627 +2,5% 277 -8,3% 440 +0,8% 1 345 -0,5% Total 3 094 +3,3% 2 260 +2,5% 1 559 +8,1% 6 913 +4,1%





T3 2025



EMEA Amériques APAC Total Chiffre d’affaires (M€) Croissance en données comparables (%) Chiffre d’affaires (M€) Croissance en données comparables (%) Chiffre d’affaires (M€) Croissance en données comparables (%) Chiffre d’affaires (M€) Croissance en données comparables (%) EDP 1 404 +3,8% 1 748 +2,7% 103 +14,3% 3 255 +3,5% Nutrition Spécialisée 1 058 +5,8% 273 +8,1% 969 +11,1% 2 299 +8,3% Eaux 645 +4,4% 233 -5,5% 444 +3,5% 1 322 +2,3% Total 3 107 +4,6% 2 253 +2,3% 1 516 +9,0% 6 876 +4,8%





T4 2025



EMEA Amériques APAC Total Chiffre d’affaires (M€) Croissance en données comparables (%) Chiffre d’affaires (M€) Croissance en données comparables (%) Chiffre d’affaires (M€) Croissance en données comparables (%) Chiffre d’affaires (M€) Croissance en données comparables (%) EDP 1 428 +4,4% 1 757 +2,5% 103 +19,4% 3 288 +3,8% Nutrition Spécialisée 1 063 +3,4% 287 +9,6% 1 022 +10,6% 2 372 +7,2% Eaux 510 +5,8% 239 +0,9% 274 -2,4% 1 023 +2,2% Total 3 002 +4,3% 2 283 +3,0% 1 399 +8,3% 6 684 +4,7%





2025



EMEA Amériques APAC Total Chiffre d’affaires (M€) Croissance en données comparables (%) Chiffre d’affaires (M€) Croissance en données comparables (%) Chiffre d’affaires (M€) Croissance en données comparables (%) Chiffre d’affaires (M€) Croissance en données comparables (%) EDP 5 641 +3,3% 7 108 +3,2% 409 +12,7% 13 158 +3,5% Nutrition Spécialisée 4 273 +4,4% 991 +10,6% 4 013 +9,9% 9 277 +7,4% Eaux 2 298 +4,4% 1 009 -2,2% 1 541 +1,1% 4 848 +1,9% Total 12 212 +3,9% 9 108 +3,2% 5 963 +7,6% 27 283 +4,5%

Résultat opérationnel courant et marge opérationnelle courante 2024 et 2025 retraités selon les nouvelles zones géographiques 3

S1 2024 2024 S1 2025 2025 Résultat opérationnel courant (M€) et marge opérationnelle courante (%) M€ Marge (%) M€ Marge (%) M€ Marge (%) M€ Marge (%)



PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE EMEA 655 11,0% 1 313 11,0% 635 10,4% 1 349 11,0% Amériques 410 8,4% 899 9,4% 425 9,3% 904 9,9% APAC 681 23,4% 1 345 23,1% 751 24,6% 1 412 23,7%



PAR CATÉGORIE EDP 507 7,5% 1 130 8,4% 515 7,8% 1 109 8,4% Nutrition Spécialisée 910 20,6% 1 859 20,8% 1 012 22,0% 2 033 21,9% Eaux 330 12,9% 569 11,4% 284 11,4% 523 10,8% TOTAL 1 746 12,7% 3 558 13,0% 1 811 13,2% 3 665 13,4%

APPENDIX

Définitions des nouvelles zones géographiques

EMEA désigne les pays européens, la Turquie, le Moyen Orient, l’Afrique et la CEI.

Amériques désigne l’Amérique du Nord (les Etats-Unis et le Canada) et l’Amérique Latine (dont le Mexique, le Brésil, l’Argentine et l’Uruguay).

APAC, ou Asie‑Pacifique, désigne la Chine, le Japon, l’Australie et la Nouvelle‑Zélande (l’ancienne région CNAO) ainsi que le reste de l’Asie (dont l’Indonésie, la Thaïlande, le Vietnam et l’Inde).

Indicateurs financiers non définis par les normes IFRS

En raison des règles d’arrondis, la somme des valeurs présentées peut présenter des écarts non significatifs par rapport au total reporté.

Les variations en données comparables du chiffre d’affaires reflètent la performance organique de Danone en excluant essentiellement l’impact :

des variations de périmètre en calculant les indicateurs de l’exercice considéré sur la base du périmètre de consolidation de l’exercice précédent ;

des changements dans les principes comptables applicables ;

des variations de taux de change en calculant les indicateurs de l’exercice considéré et ceux de l’exercice précédent sur la base de taux de change identiques (le taux de change utilisé est un taux annuel prévisionnel déterminé par Danone pour l’exercice considéré et appliqué aux deux exercices).





Depuis le 1er janvier 2023, tous les pays ayant une économie hyperinflationniste sont inclus dans les variations en données comparables comme suit : la croissance du chiffre d'affaires dans ces pays en hyperinflation, supérieure à environ 26% par an (en moyenne un niveau d’inflation annuelle de 26% sur 3 ans requiert en général l’application du retraitement d’hyperinflation au sens des normes IFRS) est désormais exclue du calcul de la croissance du chiffre d'affaires en données comparables.

Le résultat opérationnel courant correspond au résultat opérationnel de Danone avant prise en compte des Autres produits et charges opérationnels. Les Autres produits et charges opérationnels comprennent des éléments qui, en raison de leur caractère significatif ou inhabituel, ne peuvent être considérés comme inhérents à l’activité courante de Danone et ont une valeur prédictive limitée, altérant l’appréciation de sa performance opérationnelle courante et son évolution. Ils incluent principalement :

les plus ou moins-values de cession d’activités et de participations consolidées ;

dans le cadre de la norme IAS 36, les dépréciations d’actifs incorporels à durée de vie indéfinie ;

les coûts relatifs à des opérations de restructurations stratégiques ou de transformation ;

les coûts relatifs à des opérations de croissance externe majeures ;

les coûts (encourus ou estimés) liés à des crises et litiges majeurs ;

dans le cadre des normes IFRS 3 et IFRS 10, (i) les frais d’acquisitions des sociétés dont Danone prend le contrôle, (ii) les écarts de réévaluation comptabilisés suite à une perte de contrôle, et (iii) les variations des compléments de prix d’acquisition ultérieures à une prise de contrôle.

La marge opérationnelle courante correspond au ratio résultat opérationnel courant sur chiffre d’affaires.

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DÉCLARATIONS DE NATURE PRÉVISIONNELLE

Ce communiqué contient des déclarations de nature prévisionnelle concernant Danone qui comportent de nombreux risques et incertitudes. Généralement, vous pouvez identifier ces déclarations prévisionnelles au moyen de termes prospectifs tels que « estimer », « s’attendre à », « espérer », « anticiper », « escompter », « projeter », « perspectives », « objectif », « planifier », « avoir l’intention de », « prévoir », « envisager », « probable », « pourrait », « devrait », « cibler », « viser », « fera », « croire », « continuer », « certain » et « convaincu », la forme négative ou plurielle de ces mots et d’autres termes qui ont un sens similaire ou par l’utilisation de dates futures. Les déclarations de nature prévisionnelle de ce document contiennent, de manière non limitative, des prédictions concernant les activités, opérations, directions, performance et résultats futurs de Danone.

Ces déclarations comportent de nombreux risques et incertitudes, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent significativement des résultats anticipés dans ces déclarations de nature prévisionnelle. Pour une description plus détaillée de ces risques et incertitudes, il convient notamment de se référer au Document d’Enregistrement Universel de Danone (section « Facteurs de risques », dont la dernière version est disponible sur www.danone.com).

Sous réserve des exigences réglementaires, Danone ne s’engage pas à mettre à jour ou réviser publiquement une quelconque de ces déclarations de nature prévisionnelle. Ce document ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres de Danone.

A propos de Danone (www,danone,com)

Danone est une entreprise leader de l’alimentation, qui opère dans trois Catégories en forte croissance et axées sur la santé à travers les Produits Laitiers et d’Origine Végétale, les Eaux et la Nutrition Spécialisée, Fort de sa mission de longue date consistant à apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre, Danone vise à inspirer des pratiques alimentaires et de consommation plus saines et plus durables, tout en s'engageant à avoir un impact nutritionnel, social, sociétal et environnemental mesurable, Danone a défini sa stratégie Renew afin de restaurer croissance, compétitivité et création de valeur sur le long terme, Avec près de 90 000 salariés et des produits vendus dans plus de 120 pays, Danone a réalisé un chiffre d'affaires de 27,3 milliards d'euros en 2025, Le portefeuille de Danone comprend des marques internationales (Actimel, Activia, Alpro, Aptamil, Danette, Danio, Danonino, evian, Nutricia, Nutrilon, Volvic, entre autres) ainsi que des marques locales et régionales fortes (notamment AQUA, Blédina, Bonafont, Cow & Gate, Mizone, Oikos et Silk), Coté sur Euronext Paris et présent sur la plateforme OTCQX via un programme d'ADR (American Depositary Receipt), Danone est classé dans les principaux indices de développement durable, dont ceux gérés par Moody’s et Sustainalytics, ainsi que MSCI ESG Indexes, FTSE4Good Index Series, Bloomberg Gender Equality Index, et Access to Nutrition Index, Danone a obtenu la certification B CorpTM au niveau mondial en 2025.

1 Dans le cadre de la nouvelle organisation, certains coûts centraux (incluant notamment les coûts liés aux opérations, à la qualité et à la sécurité alimentaire, ainsi qu’à la recherche et l’innovation) ont été réalloués entre les zones géographiques et les catégories.

Toutes les références aux variations en données comparables, résultat opérationnel courant et marge opérationnelle courante correspondent à des indicateurs non définis par les normes IFRS. La définition de ces indicateurs figure à la page 5 ci-après. Leur rapprochement avec les états financiers sur l’ensemble des périodes présentées figure dans les communiqués de presse de résultats des exercices 2024 et 2025.

2 Le chiffre d’affaires et la croissance en données comparables par catégorie n’ont pas été retraitées.

3 Dans le cadre de la nouvelle organisation, certains coûts centraux (incluant notamment les coûts liés aux opérations, à la qualité et à la sécurité alimentaire, ainsi qu’à la recherche et l’innovation) ont été réalloués entre les zones géographiques et les catégories.

Pièce jointe