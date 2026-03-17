Ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S den 17. marts 2026

På den ordinære generalforsamling blev beretningen aflagt og årsrapport for 2025 godkendt, herunder bestyrelsens forslag om udbetaling af udbytte på 25 kr. pr. aktie, svarende til 1.538 mio. kr.

Forslagene fremsat af bestyrelsen under punkt c (vederlagsrapporten) og punkt d (vederlag til repræsentantskab og bestyrelse) blev begge vedtaget.

Bemyndigelsen til bestyrelsen om, at banken kan erhverve egne aktier (dagsordenens pkt. e) blev vedtaget.

Forslagene fremsat af bestyrelsen under dagsordenens pkt. f.1-f.2 (forslag til vedtægtsændringer) blev begge vedtaget. Da mindre end 90% af aktiekapitalen med stemmeret var repræsenteret, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling til endelig vedtagelse af forslagene til vedtægtsændringer. Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling sker ved separat selskabsmeddelelse, samt ved offentliggørelse på bankens hjemmeside.

Følgende kandidater blev nyvalgt til repræsentantskabet (dagsordenens pkt. g.1):

Valgområde Nord:

Bent Larsen, Nørresundby

Henrik Højmark Hansen, Hjørring

Jan Nygaard, Aalborg

Rasmus Norup, Sunds

Stiven Larsen, Aalborg Valgområde Syd:

Christina Nyhus Hansen, Aarhus C

Lisbeth Holm, Vejle

Marianne Vindum Kolenda,

Hellerup Valgområde Øst:

Christian Risom, Ringsted

Frank Kruse, Kgs. Lyngby

Glenn Söderholm, Vejbystrand (Sverige)

Mie Asp Christophersen, Kastrup

Morten Gustafson, Skovlunde

De 56 medlemmer af repræsentantskabet, der genopstillede, blev alle valgt.

De to medlemmer af bestyrelsen, Lisbeth Holm og Glenn Söderholm, blev begge genvalgt (dagsordenens pkt. g.2).

Endvidere blev der foretaget genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab under dagsordenens pkt. h.1 samt ligeledes genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab under dagsordenens pkt. h.2.

På det efterfølgende repræsentantskabsmøde blev Kurt Bligaard Pedersen og Rina Asmussen genvalgt til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerede sig herefter med Kurt Bligaard Pedersen som bestyrelsens formand og Anker Laden-Andersen som bestyrelsens næstformand.

Kontakt: Birger Krøgh Nielsen, CFO, tlf. +45 25 26 92 42.

