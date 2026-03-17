Déclaration des transactions sur actions propres Du 09 mars au 13 mars 2026

 | Source: VINCI VINCI

Nanterre, le 16 mars 2026

Déclaration des transactions sur actions propres

Du 09 mars au 13 mars 2026

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 17 avril 2025 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 09 mars au 13 mars 2026 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en EuroCode identifiant marché
VINCI2026-03-09FR000012548614 846126,1289XPAR
VINCI2026-03-09FR00001254865 150126,2281CEUX
VINCI2026-03-09FR00001254862 911125,8172AQEU
VINCI2026-03-09FR00001254861 887125,2916TQEX
VINCI2026-03-10FR00001254868 158130,7737XPAR
VINCI2026-03-10FR00001254864 021130,7979CEUX
VINCI2026-03-10FR00001254861 779130,8339AQEU
VINCI2026-03-10FR0000125486646130,9654TQEX
VINCI2026-03-11FR00001254868 004129,9804XPAR
VINCI2026-03-11FR00001254863 565129,8988CEUX
VINCI2026-03-11FR00001254862 845130,3941AQEU
VINCI2026-03-11FR0000125486404130,1535TQEX
VINCI2026-03-12FR00001254868 021129,7664XPAR
VINCI2026-03-12FR00001254864 586129,7724CEUX
VINCI2026-03-12FR00001254861 647129,7443AQEU
VINCI2026-03-12FR0000125486265129,8189TQEX
VINCI2026-03-13FR00001254867 786129,5702XPAR
VINCI2026-03-13FR00001254864 501129,4606CEUX
VINCI2026-03-13FR00001254861 893129,8514AQEU
VINCI2026-03-13FR0000125486455129,2767TQEX
      
  TOTAL83 370128,8553 

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

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Pièce jointe


Attachments

Communique VINCI - declaration hebdo- rachat d'actions du 09-03-26 au 13-03-26 vF
GlobeNewswire

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