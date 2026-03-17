Nanterre, le 16 mars 2026

Déclaration des transactions sur actions propres

Du 09 mars au 13 mars 2026

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 17 avril 2025 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 09 mars au 13 mars 2026 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en Euro Code identifiant marché VINCI 2026-03-09 FR0000125486 14 846 126,1289 XPAR VINCI 2026-03-09 FR0000125486 5 150 126,2281 CEUX VINCI 2026-03-09 FR0000125486 2 911 125,8172 AQEU VINCI 2026-03-09 FR0000125486 1 887 125,2916 TQEX VINCI 2026-03-10 FR0000125486 8 158 130,7737 XPAR VINCI 2026-03-10 FR0000125486 4 021 130,7979 CEUX VINCI 2026-03-10 FR0000125486 1 779 130,8339 AQEU VINCI 2026-03-10 FR0000125486 646 130,9654 TQEX VINCI 2026-03-11 FR0000125486 8 004 129,9804 XPAR VINCI 2026-03-11 FR0000125486 3 565 129,8988 CEUX VINCI 2026-03-11 FR0000125486 2 845 130,3941 AQEU VINCI 2026-03-11 FR0000125486 404 130,1535 TQEX VINCI 2026-03-12 FR0000125486 8 021 129,7664 XPAR VINCI 2026-03-12 FR0000125486 4 586 129,7724 CEUX VINCI 2026-03-12 FR0000125486 1 647 129,7443 AQEU VINCI 2026-03-12 FR0000125486 265 129,8189 TQEX VINCI 2026-03-13 FR0000125486 7 786 129,5702 XPAR VINCI 2026-03-13 FR0000125486 4 501 129,4606 CEUX VINCI 2026-03-13 FR0000125486 1 893 129,8514 AQEU VINCI 2026-03-13 FR0000125486 455 129,2767 TQEX TOTAL 83 370 128,8553

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

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Pièce jointe