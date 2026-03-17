Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 9 au 13 mars 2026

CAPGEMINI

Société Européenne au capital de 1 359 429 368 euros
Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris

Paris, le 17 mars 2026

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 9 mars au 13 mars 2026

 

 

Nom de l'émetteur		 

 

Code Identifiant de l'émetteur		 

Jour de la transaction		 

Code identifiant de l'instrument financier		 

Volume total journalier (en nombre d'actions)		 

Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions		 

 

Marché
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3609/03/2026FR000012533886 797108,4646XPAR
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3609/03/2026FR000012533828 504108,1657CEUX
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3610/03/2026FR0000125338107 779106,1623XPAR
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3610/03/2026FR000012533815 000105,8825CEUX
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3611/03/2026FR000012533838 966106,1771XPAR
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3611/03/2026FR00001253384 351106,5495CEUX
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3612/03/2026FR000012533870 000107,5937XPAR
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3612/03/2026FR000012533810 000107,8351CEUX
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3613/03/2026FR00001253385 000108,0768CEUX
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3613/03/2026FR000012533845 000107,7849XPAR

