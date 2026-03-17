Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 9 au 13 mars 2026

CAPGEMINI
Société Européenne au capital de 1 359 429 368 euros
Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris
Paris, le 17 mars 2026
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 9 mars au 13 mars 2026
|
Nom de l'émetteur
|
Code Identifiant de l'émetteur
|
Jour de la transaction
|
Code identifiant de l'instrument financier
|
Volume total journalier (en nombre d'actions)
|
Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|
Marché
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|09/03/2026
|FR0000125338
|86 797
|108,4646
|XPAR
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|09/03/2026
|FR0000125338
|28 504
|108,1657
|CEUX
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|10/03/2026
|FR0000125338
|107 779
|106,1623
|XPAR
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|10/03/2026
|FR0000125338
|15 000
|105,8825
|CEUX
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|11/03/2026
|FR0000125338
|38 966
|106,1771
|XPAR
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|11/03/2026
|FR0000125338
|4 351
|106,5495
|CEUX
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|12/03/2026
|FR0000125338
|70 000
|107,5937
|XPAR
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|12/03/2026
|FR0000125338
|10 000
|107,8351
|CEUX
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|13/03/2026
|FR0000125338
|5 000
|108,0768
|CEUX
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|13/03/2026
|FR0000125338
|45 000
|107,7849
|XPAR
