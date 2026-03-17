Luotea Oyj

Pörssitiedote

17.3.2026 klo 19:00





Luotea Oyj:n omien osakkeiden luovutus

Luotea Oyj on ylimääräisen yhtiökokouksen 4.12.2025 päätösten perusteella siirtänyt 5 943 osaketta Luotea Oyj:n hallituksen jäsenille osana hallituksen palkkioita. Tämä siirto koskee niiden hallituksen jäsenten palkkiota, jotka aloittivat toimikautensa 31.12.2025.

Luovutettujen osakkeiden osakekohtainen luovutushinta on 2,40 euroa, joka on osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi 12.3.2026. Yhtiön hallussa on omia osakkeita 560 960 kappaletta suoritettujen luovutusten jälkeen.

LUOTEA OYJ

Heikki Eskola

lakiasiainjohtaja



Lisätietoja:

Heikki Eskola, puh. 050 586 5907

Luotea on kiinteistöalan palveluyritys, joka tarjoaa kokonaisvaltaisia ratkaisuja kiinteistöjen koko elinkaarelle, yhdistäen niihin energiatehokkuuden ja dataohjatut teknologiat. Luotean palveluilla parannetaan kiinteistöjen arvoa ja luodaan parhaat mahdolliset olosuhteet kiinteistöjen käyttäjille. Palveluihin kuuluvat monipuoliset ja edistykselliset kiinteistöjen ylläpito-, tekniikka- ja asiantuntijapalvelut sekä siivous- ja tukipalvelut.

Luotea toimii Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2025 oli 346 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 5000 henkilöä. Luotea on listattu Nasdaq Helsingissä.



