Luotea Oyj

Pörssitiedote

17.3.2026 klo 19.05

Luotea Oyj - Johdon liiketoimet: Soile Kankaanpää

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Soile Kankaanpää

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Luotea Oyj

LEI: 743700Z9Z54VGHZA0028

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 147517/7/6

Liiketoimen päivämäärä: 2026-03-17

Kauppapaikka ei sovellu

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000592464

Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 1500 Yksikköhinta: 2.4 EUR



Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):

Volyymi: 1500 Keskihinta: 2.4 EUR



LUOTEA OYJ



Lisätietoja:

Heikki Eskola, lakiasiainjohtaja, puh. 050 586 5907

Luotea on kiinteistöalan palveluyritys, joka tarjoaa kokonaisvaltaisia ratkaisuja kiinteistöjen koko elinkaarelle, yhdistäen niihin energiatehokkuuden ja dataohjatut teknologiat. Luotean palveluilla parannetaan kiinteistöjen arvoa ja luodaan parhaat mahdolliset olosuhteet kiinteistöjen käyttäjille. Palveluihin kuuluvat monipuoliset ja edistykselliset kiinteistöjen ylläpito-, tekniikka- ja asiantuntijapalvelut sekä siivous- ja tukipalvelut.



Luotea toimii Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2025 oli 346 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 5000 henkilöä. Luotea on listattu Nasdaq Helsingissä.





