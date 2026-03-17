Luotea Oyj
Pörssitiedote
17.3.2026 klo 19:05
Luotea Oyj - Johdon liiketoimet: Johan Mild
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Johan Mild
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Luotea Oyj
LEI: 743700Z9Z54VGHZA0028
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 147521/7/6
Liiketoimen päivämäärä: 2026-03-17
Kauppapaikka ei sovellu
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000592464
Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 2777 Yksikköhinta: 2.4 EUR
LUOTEA OYJ
Lisätietoja:
Heikki Eskola, lakiasiainjohtaja, puh. 050 586 5907
Luotea on kiinteistöalan palveluyritys, joka tarjoaa kokonaisvaltaisia ratkaisuja kiinteistöjen koko elinkaarelle, yhdistäen niihin energiatehokkuuden ja dataohjatut teknologiat. Luotean palveluilla parannetaan kiinteistöjen arvoa ja luodaan parhaat mahdolliset olosuhteet kiinteistöjen käyttäjille. Palveluihin kuuluvat monipuoliset ja edistykselliset kiinteistöjen ylläpito-, tekniikka- ja asiantuntijapalvelut sekä siivous- ja tukipalvelut.
Luotea toimii Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2025 oli 346 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 5000 henkilöä. Luotea on listattu Nasdaq Helsingissä.
