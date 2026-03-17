Déclaration des transactions sur actions propres

 | Source: Publicis Groupe S.A. Publicis Groupe S.A.

Déclaration des transactions sur actions propres
réalisées entre le 9 et le 13 mars 2026

Paris – 17 mars 2026

Programme de rachat d’actions adopté par l’Assemblée Générale du 27 mai 2025.

Détails des Transactions pour Publicis Groupe SA

Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteur (code LEI)Code identifiant de l'instrument financier (ISIN)Nom du PSICode identifiant du PSIDevise
Publicis Groupe SA2138004KW8BV57III342FR0000130577BOFA SECURITIES EUROPE SA549300FH0WJAPEHTIQ77EUR

Nombre total d'actions rachetées par place de marché:

Nom de l'émetteur Code identifiant de l'instrument financier (ISIN)Jour de la transaction Volume total journalier (en nombre de titres)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition (EUR)Montant brut journalier d'acquisition (EUR)Code identifiant marché
PUBLICIS GROUPEFR000013057709/03/202666 32275,57265 012 125,98XPAR
PUBLICIS GROUPEFR000013057709/03/2026---CEUX
PUBLICIS GROUPEFR000013057709/03/2026---AQEU
PUBLICIS GROUPEFR000013057709/03/2026---TQEX
PUBLICIS GROUPEFR000013057710/03/202663 35975,46714 781 519,99XPAR
PUBLICIS GROUPEFR000013057710/03/2026---CEUX
PUBLICIS GROUPEFR000013057710/03/2026---AQEU
PUBLICIS GROUPEFR000013057710/03/2026---TQEX
PUBLICIS GROUPEFR000013057711/03/202663 38274,67134 732 816,34XPAR
PUBLICIS GROUPEFR000013057711/03/2026---CEUX
PUBLICIS GROUPEFR000013057711/03/2026---AQEU
PUBLICIS GROUPEFR000013057711/03/2026---TQEX
PUBLICIS GROUPEFR000013057712/03/202662 57075,15904 702 698,63XPAR
PUBLICIS GROUPEFR000013057712/03/2026---CEUX
PUBLICIS GROUPEFR000013057712/03/2026---AQEU
PUBLICIS GROUPEFR000013057712/03/2026---TQEX
PUBLICIS GROUPEFR000013057713/03/202659 68375,98834 535 209,71XPAR
PUBLICIS GROUPEFR000013057713/03/2026---CEUX
PUBLICIS GROUPEFR000013057713/03/2026---AQEU
PUBLICIS GROUPEFR000013057713/03/2026---TQEX
* arrondi à quatre décimales Total:315 31675,366823 764 370,64 

propos de Publicis Groupe - The Power of One

Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] est un leader mondial de la communication. Le Groupe est présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur, du conseil à l’exécution, en combinant la transformation marketing et la transformation digitale des entreprises. Publicis Groupe se positionne comme le partenaire privilégié dans la transformation de ses clients pour leur permettre de créer une expérience personnalisée à grande échelle. Le Groupe repose sur dix expertises regroupées au sein de quatre activités principales : la Communication, les Médias, la Data et la Technologie. Il propose à ses clients une organisation unifiée et fluide leur facilitant l’accès à l’ensemble de ses expertises dans chacun de ses marchés. Le Groupe est présent dans plus de 100 pays et compte environ 114 000 collaborateurs.
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Reporting hebdomadaire 17 mars 2026
GlobeNewswire

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