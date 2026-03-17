Ipsos : Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (9 au 13 mars 2026)

Le 17 mars 2026
Communiqué relatif aux rachats d’actions propres
Période du 9 au 13 mars 2026
Emetteur : Ipsos
Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87
Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298
Présentation agrégée par jour et par marché
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|LEI de l’émetteur
|Code ISIN (ISO 6166)
|MIC code (ISO 10383)
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|9-Mar-26
|FR0000073298
|15 625
|35,8903
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|9-Mar-26
|FR0000073298
|10 702
|35,8834
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|10-Mar-26
|FR0000073298
|12 184
|36,0189
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|10-Mar-26
|FR0000073298
|13 000
|36,0146
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|11-Mar-26
|FR0000073298
|16 190
|35,3968
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|11-Mar-26
|FR0000073298
|11 810
|35,3434
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|12-Mar-26
|FR0000073298
|16 987
|35,7820
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|12-Mar-26
|FR0000073298
|8 013
|35,8736
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|13-Mar-26
|FR0000073298
|17 350
|36,3469
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|13-Mar-26
|FR0000073298
|7 650
|36,2377
|DXE
Présentation détaillée par transaction
La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.
Pièce jointe