Ipsos : Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (9 au 13 mars 2026)

 | Source: IPSOS IPSOS

Le 17 mars 2026

Communiqué relatif aux rachats d’actions propres

Période du 9 au 13 mars 2026

Emetteur : Ipsos

Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87

Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
 LEI de l’émetteur Code ISIN (ISO 6166)  MIC code (ISO 10383)
IPSOS9695002OY2X35E9X8W879-Mar-26FR000007329815 62535,8903XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W879-Mar-26FR000007329810 70235,8834DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8710-Mar-26FR000007329812 18436,0189XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8710-Mar-26FR000007329813 00036,0146DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8711-Mar-26FR000007329816 19035,3968XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8711-Mar-26FR000007329811 81035,3434DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8712-Mar-26FR000007329816 98735,7820XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8712-Mar-26FR00000732988 01335,8736DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8713-Mar-26FR000007329817 35036,3469XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8713-Mar-26FR00000732987 65036,2377DXE

Présentation détaillée par transaction

La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.

Pièce jointe


Attachments

2026 03 17_Communiqué_Rachat d'actions propres_vf
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