Ipsos : Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (9 au 13 mars 2026)

Le 17 mars 2026

Communiqué relatif aux rachats d’actions propres

Période du 9 au 13 mars 2026

Emetteur : Ipsos

Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87

Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché LEI de l’émetteur Code ISIN (ISO 6166) MIC code (ISO 10383) IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 9-Mar-26 FR0000073298 15 625 35,8903 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 9-Mar-26 FR0000073298 10 702 35,8834 DXE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 10-Mar-26 FR0000073298 12 184 36,0189 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 10-Mar-26 FR0000073298 13 000 36,0146 DXE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 11-Mar-26 FR0000073298 16 190 35,3968 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 11-Mar-26 FR0000073298 11 810 35,3434 DXE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 12-Mar-26 FR0000073298 16 987 35,7820 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 12-Mar-26 FR0000073298 8 013 35,8736 DXE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 13-Mar-26 FR0000073298 17 350 36,3469 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 13-Mar-26 FR0000073298 7 650 36,2377 DXE

Présentation détaillée par transaction

La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.

Pièce jointe