Virbac: Communiqué de mise à disposition des comptes consolidés au 31 décembre 2025

Communiqué de mise à disposition des comptes consolidés au 31 décembre 2025.

Le Groupe annonce avoir mis à la disposition du public ses comptes consolidés au 31 décembre 2025 sur le site internet du Groupe, à l’adresse corporate.virbac.com, dans la rubrique « Investisseurs», puis « Rapports financiers.

Les comptes consolidés ont été audités par les commissaires aux comptes, et examinés par le conseil d’administration en date du 17 mars 2026. Le rapport des commissaires aux comptes est en cours d’émission.





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