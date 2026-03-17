ST. JOHN’S, Neufundland und Labrador, March 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kraken Robotics Inc. („Kraken“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: PNG, OTCQB: KRKNF) gibt bekannt, dass es neue Aufträge im Wert von rund 24 Millionen Dollar von über 10 Kunden in fünf Ländern erhalten hat, darunter drei neue Kunden aus dem Verteidigungsbereich. Die Aufträge beziehen sich auf Krakens SeaPower-Batterien, das geschleppte Synthetic-Aperture-Sonar (SAS) KATFISH und das Kraken SAS.

„Der Absatz von SeaPower-Batterien ist weiterhin stark, und mehrere neue Kunden tragen dazu bei, unseren Kundenstamm in diesem Geschäftsbereich weiter zu diversifizieren. Die Produktion unserer Batterien in unserem neuen Werk in Nova Scotia wird im nächsten Monat anlaufen und unsere Produktionskapazität erheblich erweitern“, sagt Greg Reid, President und CEO von Kraken Robotics. „Wir freuen uns außerdem, Ihnen mitteilen zu können, dass wir ein neues KATFISH-System an die polnische Marine für deren Minenjagdprogramm sowie SAS-Systeme an mehrere Kunden aus dem Verteidigungsbereich für deren autonome Unterwasserfahrzeug-Plattformen (AUV) verkauft haben.“

Die polnische Marine entschied sich erstmals im Jahr 2020 für den Einsatz von KATFISH auf ihren Minenjagdschiffen der Kormoran-II-Klasse, um Minenabwehrmaßnahmen in komplexen Flachwassergebieten zu unterstützen. Dieser jüngste Auftrag wurde über Thesta, den Partner von Kraken in Polen, erteilt, der während der Messe „Oceanology International“ in der vergangenen Woche zum autorisierten Vertriebspartner für KATFISH ernannt wurde.

Abbildung 1: Kraken Robotics gibt Verteidigungsaufträge im Wert von 24 Millionen Dollar bekannt

ÜBER KRAKEN ROBOTICS INC.

Kraken Robotics Inc. revolutioniert die Unterwasserüberwachung durch 3D-Bildsensoren, Stromversorgungslösungen und Robotersysteme. Unsere Produkte und Dienstleistungen ermöglichen es unseren Kunden, die Herausforderungen in unseren Ozeanen zu meistern – sicher, effizient und nachhaltig.

Krakens Synthetic-Aperture-Sonar-, Sub-Bottom-Imaging- und LiDAR-Systeme bieten die beste Auflösung ihrer Klasse und liefern wichtige Erkenntnisse zur Sicherheit, Infrastruktur und Geologie der Ozeane. Unsere revolutionären drucktoleranten Batterien liefern Strom mit hoher Energiedichte für unbemannte Unterwasserfahrzeuge und Unterwasser-Energiespeicher.

Kraken Robotics hat seinen Hauptsitz in Kanada und Niederlassungen in Nordamerika, Südamerika und Europa. Das Unternehmen unterstützt Kunden in über 30 Ländern weltweit.

Am 3. März 2026 gab Kraken die Übernahme der Covelya Group Limited (die „Übernahme“) bekannt, eines führenden internationalen Anbieters von unternehmenskritischen Unterwassertechnologielösungen, der über seine Tochtergesellschaften Sonardyne International Ltd., EIVA A/S, Forcys Ltd., Wavefront Systems Ltd., Voyis Imaging Inc. und Chelsea Technologies Ltd. tätig ist. Der Abschluss der Übernahme wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2026 erfolgen, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Bedingungen und der Erteilung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen.

LINKS:

www.krakenrobotics.com

SOCIAL MEDIA:

LinkedIn www.linkedin.com/company/krakenrobotics

Twitter www.twitter.com/krakenrobotics

Facebook www.facebook.com/krakenroboticsinc

YouTube www.youtube.com/channel/UCEMyaMQnneTeIr71HYgrT2A

Instagram www.instagram.com/krakenrobotics

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Die in dieser Pressemitteilung verwendeten Wörter „können“, „würden“, „könnten“, „werden“, „beabsichtigen“, „planen“, „vorwegnehmen“, „glauben“, „suchen“, „vorschlagen“, „schätzen“, „erwarten“ und ähnliche Ausdrücke sollen in Bezug auf das Unternehmen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsbezogene Aussagen, unter anderem in Bezug auf Geschäftsziele, erwartetes Wachstum, Betriebsergebnisse, Leistung, Geschäftsprojekte und -chancen sowie Finanzergebnisse. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten sowie andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den in solchen zukunftsorientierten Aussagen erwarteten abweichen. Solche Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider, die auf bestimmten wesentlichen Faktoren und Annahmen beruhen und bestimmten Risiken sowie Unsicherheiten unterliegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Veränderungen des Marktes, Wettbewerbs, staatlicher oder regulatorischer Entwicklungen, allgemeiner wirtschaftlicher Bedingungen und anderer Faktoren, die in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens dargelegt sind. Zahlreiche Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens von den in dieser Pressemitteilung beschriebenen abweichen. Dazu zählen unter anderem die oben aufgeführten. Diese Faktoren sollten nicht als erschöpfend angesehen werden. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in dieser Pressemitteilung beschriebenen abweichen, und man sollte sich nicht allzu sehr auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen oder durch Bezugnahme in diese Pressemitteilung einbezogenen zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Solche Aussagen gelten nur für den Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsorientierten Aussagen zu aktualisieren. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsorientierten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt.

Weder die TSX Venture Exchange Inc. noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert wird) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung, und der OTCQB hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Erica Hasenfus, Director of Global Marketing

erica.hasenfus@krakenrobotics.com

Shant Madian, Director of Capital Markets

shant.madian@krakenrobotics.com

Kraken Robotics Inc.

+1 709-757-5757

investors@krakenrobotics.com

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a8a5714b-4392-4c7b-ac1d-0af1e092aa7e