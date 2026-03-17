iPronics kündigt die Einrichtung einer SiPh-Verpackungs- und Montagefertigungslinie für Optical Circuit Switches der nächsten Generation für KI-Anwendungen bei Fabrinet an

VALENCIA, Spanien, March 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- iPronics, führender Anbieter programmierbarer Siliziumphotonik (SiPh) für KI-Rechenzentrumsnetzwerke, hat heute eine umfassende Erweiterung seiner globalen Produktionskapazitäten bekannt gegeben. Dies erfolgt im Rahmen einer vertieften Partnerschaft mit Fabrinet (NYSE: FN), einem führenden Tier-1-Anbieter fortschrittlicher optischer und elektronischer Fertigungsdienstleistungen.

----Nach den frühen Erfolgen von ONE32 mit den ersten zehn OEM-Kunden für Hyperscaler- und KI-Cluster wird iPronics die Produktion von SiPh-basierten Optical Circuit Switch (OCS) Systemen hochfahren, um der wachsenden Nachfrage nach skalierbaren und energieeffizienten Schnittstellen in der KI-Infrastruktur gerecht zu werden.

iPronics stellt hierfür eine spezialisierte Fertigungslinie für Verpackung, Montage, Prüfung und Qualifizierung seiner SiPh-OCS-Produkte der ONE-Serie bereit. Diese Linie ermöglicht die Serienfertigung von Wafern bis hin zu Line-Cards, die direkt in die Systeme der Kunden integriert werden können. Die neue Produktionslinie soll im zweiten Quartal 2026 vollständig in Betrieb genommen werden und unterstützt damit die Strategie des Unternehmens, Hyperscaler, KI-Systemintegratoren und Anbieter von Beschleunigern zuverlässig zu beliefern.

Eine skalierbare Fertigungsplattform für die Vernetzung im KI-Zeitalter

Mit der Expansion von KI-Clustern auf Hunderttausende von GPUs stoßen herkömmliche Kupfer- und elektronische Paketvermittlungsnetze an ihre Grenzen – sei es in Bezug auf Konnektivität, Latenz, Zuverlässigkeit oder Energieverbrauch. Die Siliziumphotonik-basierte OCS-Technologie hat sich insbesondere bei der vertikalen Skalierung als entscheidender Faktor für flexiblere und energieeffizientere KI-Anwendungen erwiesen.

-Die Partnerschaft von iPronics mit Fabrinet baut auf einer erfolgreichen Zusammenarbeit im Bereich optischer Unterbaugruppen auf und umfasst nun:

Tier-1-Montage von OCS-Modulen und 1U-Racksystemen: Einschließlich Flip-Chip-Bonding für photonische integrierte Schaltungen (PIC), Integration von optischen Halbleiterverstärkern (SOA), thermische/mechanische Qualifizierung und Tests auf Systemebene.

Einschließlich Flip-Chip-Bonding für photonische integrierte Schaltungen (PIC), Integration von optischen Halbleiterverstärkern (SOA), thermische/mechanische Qualifizierung und Tests auf Systemebene. Eine neue Produktionslinie speziell für iPronics OCS: Ermöglicht die durchgängige Fertigung von OCS-Systemen der iPronics ONE-Serie.

Ermöglicht die durchgängige Fertigung von OCS-Systemen der iPronics ONE-Serie. Serienreife für skalierbare KI-Cluster: Entwickelt, um die Anforderungen globaler Hyperscaler in Bezug auf Volumen, Zuverlässigkeit und Kosten zu erfüllen.



Produktionssteigerung: Vom Pilotprojekt zur Serienfertigung

Dank der neuen Fertigungslinie kann iPronics die Produktion schnell hochfahren, um der wachsenden Nachfrage nach SiPh-OCS für KI-Cluster in den Bereichen Training und Inferenz gerecht zu werden. Die Produktlinie ist darauf ausgelegt, die folgenden strategischen Ziele zu unterstützen, die sich aus Unternehmensstrategie und Kundenfeedback ableiten:

Serienproduktion von SiPh-OCS-Modulen.

Vollautomatisierte Infrastruktur für optische Ausrichtung, Verpackung und Prüfung.

Durchgängige Qualitäts- und Zuverlässigkeitsprozesse, die auf die spezifischen Anforderungen von Hyperscalern zugeschnitten sind.



Die hohe Produktionskapazität unterstützt das erwartete Wachstum der Nachfrage nach OCS-Einheiten, das durch den Einsatz in Netzwerken mit vertikaler und horizontaler Skalierung vorangetrieben wird. Prognosen zufolge wird der Markt bis 2030 ein Volumen von mehreren Milliarden US-Dollar erreichen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an press@ipronics.com

Aussagen der Führungsebene

Christian Dupont, CEO von iPronics, erklärt:

„KI-Rechenzentren stoßen zunehmend an die Grenzen von Kupfer- und elektronischen Vermittlungsnetzen. OCS auf Basis von Siliziumphotonik ist ein strategischer Baustein dieser Infrastrukturen. Dank unserer Partnerschaft mit Fabrinet sind wir überzeugt, dass wir die Fertigungsrobustheit, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit liefern können, die Tier-1-Kunden für hohe Produktionsvolumina erwarten. Mit dieser neuen Produktionslinie ist iPronics das erste Unternehmen, das eine seriengefertigte, zuverlässige Festkörper-OCS-Lösung auf Grundlage eines standardisierten Siliziumphotonikprozesses anbietet.“

Über iPronics

iPronics ist ein führender Entwickler programmierbarer photonischer Hardware für optische Hochgeschwindigkeitsnetzwerke. Das Unternehmen wurde 2019 gegründet und entstand aus den iTEAM Photonic Research Laboratories der Universitat Politècnica de València. Mit unserer patentierten photonischen Integrationstechnologie ermöglichen wir die Entwicklung und den Einsatz ultraschneller, energieeffizienter und rekonfigurierbarer Dateninfrastrukturen. Unsere Lösungen bilden die Grundlage für die nächste Generation künstlicher Intelligenz (KI), Cloud Computing und Hochleistungsrechner-Ökosysteme – und bieten dabei unübertroffene Flexibilität, Geschwindigkeit und Nachhaltigkeit.