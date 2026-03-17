iPronics annonce la mise en place d’une ligne de fabrication dédiée au conditionnement et à l’assemblage SiPh pour les commutateurs optiques IA de nouvelle génération chez Fabrinet

VALENCE, Espagne, 17 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- iPronics, leader des solutions de photonique sur silicium programmable (SiPh) pour les réseaux de centres de données dédiés à l’intelligence artificielle, annonce ce jour une expansion majeure de ses capacités de production mondiales grâce à un partenariat renforcé avec Fabrinet (NYSE : FN), fournisseur de premier plan reconnu mondialement pour ses services avancés de fabrication optique et électronique.

----À la suite des premiers succès de ONE32 auprès des dix premiers clients OEM hyperscalers et clusters d’IA de l’entreprise, iPronics va accélérer la production de systèmes de commutation de circuits optiques (OCS) basés sur la SiPh, afin de répondre à la demande d’interconnexions évolutives et économes en énergie pour les infrastructures d’IA.

iPronics dévoile une ligne de fabrication dédiée au conditionnement, à l’assemblage, aux tests et à la qualification de ses OCS SiPh de la série ONE, permettant une production en série allant des wafers jusqu’aux cartes de ligne intégrables directement dans les racks clients. La nouvelle ligne devrait être pleinement opérationnelle au deuxième trimestre 2026, soutenant la feuille de route de l’entreprise pour servir les hyperscalers, les intégrateurs de systèmes d’IA et les fabricants d’accélérateurs.

Une plateforme de production évolutive pour les réseaux de l’ère de l’IA

Alors que les clusters d’IA se développent vers des centaines de milliers de GPU, les réseaux traditionnels basés sur le cuivre et la commutation électronique de paquets atteignent leurs limites en matière de connectivité, latence, fiabilité et consommation énergétique. Les OCS en photonique sur silicium, notamment dans les architectures scale-up, apparaissent comme un élément clé pour permettre des charges de travail d’IA plus flexibles et plus efficaces sur le plan énergétique.

-Le partenariat entre iPronics et Fabrinet, qui prolonge une collaboration existante sur les sousensembles optiques, introduit notamment :

Assemblage de niveau 1 de modules OCS et de systèmes rack 1U : incluant l’assemblage flip-chip de circuits intégrés photoniques (PIC), l’intégration d’amplificateurs optiques à semi-conducteurs (SOA), la qualification thermique/mécanique et les tests au niveau du système.

incluant l’assemblage flip-chip de circuits intégrés photoniques (PIC), l’intégration d’amplificateurs optiques à semi-conducteurs (SOA), la qualification thermique/mécanique et les tests au niveau du système. Une nouvelle ligne de production dédiée aux OCS iPronics : permettant une fabrication de bout en bout des systèmes OCS de la série ONE.

permettant une fabrication de bout en bout des systèmes OCS de la série ONE. Une préparation à la production de masse pour les clusters d’IA à grande échelle : conçue pour répondre aux exigences de volume, de fiabilité et de coûts des hyperscalers mondiaux.



Augmentation des volumes : du projet pilote à la production de masse

La nouvelle ligne de fabrication permettra à iPronics d’augmenter rapidement sa production afin de répondre à la demande des clients pour les OCS SiPh destinés aux clusters d’IA dédiés à l’entraînement et à l’inférence. Selon la feuille de route de l’entreprise et ses engagements clients, la ligne est conçue pour prendre en charge :

la production en volume de modules OCS SiPh ;

une infrastructure entièrement automatisée pour l’alignement optique, le conditionnement et les tests ;

des processus complets de qualité et de fiabilité alignés sur les exigences des hyperscalers.



Cette capacité soutient la croissance anticipée de la demande pour les unités OCS d’iPronics, portée par les déploiements dans les réseaux scale-up et scale-out, sur un marché qui devrait atteindre plusieurs milliards de dollars d’ici à 2030.

Pour en savoir plus, contactez press@ipronics.com

Déclarations de l’équipe de direction

Christian Dupont, PDG d’iPronics, a déclaré :

« Les centres de données dédiés à l’IA dépassent désormais les limites du cuivre et de la commutation électronique. Les OCS en photonique sur silicium constituent un élément stratégique de ces infrastructures. Notre partenariat avec Fabrinet renforce notre confiance dans notre capacité à fournir la robustesse industrielle, la fiabilité et la montée en volume que les clients de premier plan attendent. Grâce à cette nouvelle ligne de production, iPronics devient la première entreprise à proposer une solution OCS à état solide fiable et pouvant être fabriquée en série, fondée sur un procédé standard de photonique sur silicium. »

À propos d’iPronics

iPronics est un pionnier du développement de matériels photoniques programmables pour les réseaux optiques à très haut débit. Fondée en 2019, iPronics est issue des iTEAM Photonic Research Laboratories (laboratoires de recherche en photonique iTEAM) de l’Universitat Politècnica de València (Université polytechnique de Valence). Grâce à sa technologie brevetée d’intégration photonique, iPronics permet la conception et le déploiement d’infrastructures de données ultra-rapides, économes en énergie et reconfigurables. Ses solutions alimentent les écosystèmes de nouvelle génération de l’intelligence artificielle, du cloud computing et du calcul haute performance, en offrant un niveau inédit de flexibilité, de vitesse et de durabilité.