SKAGI: Niðurstöður aðalfundar þann 17. mars 2026

Aðalfundur Skaga hf. var haldinn þriðjudaginn 17. mars 2026. Meðfylgjandi er samantekt á niðurstöðum fundarins. Jafnframt eru meðfylgjandi uppfærðar samþykktir, samþykkt starfskjarastefna vegna ársins 2026, ávarp stjórnarformanns við skýrslu stjórnar um starfsárið og kynning á ársreikningi.

Eftirfarandi aðilar voru kjörnir í stjórn félagsins fyrir næsta starfsár og hafa stjórnarmenn skipt með sér verkum. 

Stjórnin er skipuð með eftirfarandi hætti:

Aðalstjórn:

Stefán Héðinn Stefánsson, stjórnarformaður

Vilhjálmur Egilsson, varaformaður stjórnar

Hrund Rudolfsdóttir

Marta Guðrún Blöndal

Ásgeir Helgi Reykfjörð Gylfason

Varastjórn:

Ragnheiður Hrefna Magnúsdóttir

Sveinn Friðrik Sveinsson

Viðhengi


Attachments

Starfskjarastefna Skaga 2026 Samþykktir Skagi hf. 17.03.2026 Helstu niðurstöður aðalfundar Skaga hf. 2026 Ávarp stjórnarformanns_skýrsla stjórnar um starfsemi ársins 2025 Skýrsla stjórnar og kynning ársreiknings á aðalfundi Skaga 2026
Recommended Reading