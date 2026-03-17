SKAGI: Niðurstöður aðalfundar þann 17. mars 2026

Aðalfundur Skaga hf. var haldinn þriðjudaginn 17. mars 2026. Meðfylgjandi er samantekt á niðurstöðum fundarins. Jafnframt eru meðfylgjandi uppfærðar samþykktir, samþykkt starfskjarastefna vegna ársins 2026, ávarp stjórnarformanns við skýrslu stjórnar um starfsárið og kynning á ársreikningi.
Eftirfarandi aðilar voru kjörnir í stjórn félagsins fyrir næsta starfsár og hafa stjórnarmenn skipt með sér verkum.
Stjórnin er skipuð með eftirfarandi hætti:
Aðalstjórn:
Stefán Héðinn Stefánsson, stjórnarformaður
Vilhjálmur Egilsson, varaformaður stjórnar
Hrund Rudolfsdóttir
Marta Guðrún Blöndal
Ásgeir Helgi Reykfjörð Gylfason
Varastjórn:
Ragnheiður Hrefna Magnúsdóttir
Sveinn Friðrik Sveinsson
Viðhengi
- Starfskjarastefna Skaga 2026
- Samþykktir Skagi hf. 17.03.2026
- Helstu niðurstöður aðalfundar Skaga hf. 2026
- Ávarp stjórnarformanns_skýrsla stjórnar um starfsemi ársins 2025
- Skýrsla stjórnar og kynning ársreiknings á aðalfundi Skaga 2026