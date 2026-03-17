SKAGI: Tilkynning um hækkun hlutafjár

Vísað er til fréttatilkynningar sem birt var þann 6. janúar 2026 vegna ákvörðunar stjórnar Skaga um að nýta kauprétt að 14,1% hlut í Íslenskum verðbréfum hf. af minnihlutaeigendum félagsins. Einnig er vísað til fréttatilkynningar sem birt var fyrr í dag um niðurstöður aðalfundar félagsins, þar sem fram kemur að hluthafafundur hafi samþykkt að veita stjórn heimild til að hækka hlutafé um 24.231.800 hluti vegna uppgjörs kaupréttarins.
Stjórn Skaga hefur nú ákveðið að nýta heimild samkvæmt bráðabirgðaákvæði II í viðauka I við samþykktir félagsins til að hækka hlutafé þess í þeim tilgangi að greiða fyrir áðurnefndan hlut í Íslenskum verðbréfum hf. Hlutafé félagsins verður því hækkað um 24.231.800 hluti og mun eftir hækkun nema kr. 1.940.311.770 að nafnvirði. Hver hlutur er að fjárhæð ein króna og fylgir hverjum hlut eitt atkvæði.
Hlutafjárhækkunin verður tilkynnt til og skráð af fyrirtækjaskrá Skattsins og nýir hlutir verða gefnir út af Nasdaq CSD og teknir til viðskipta á aðalmarkaði Nasdaq Iceland.