Placements AGF annonce des réductions de prix, des clôtures et une fusion de fonds

TORONTO, 17 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le cadre de son engagement continue à revoir régulièrement sa gamme de produits, Placements AGF Inc. (« Placements AGF ») (TSX:AGF.B) a annoncé aujourd'hui une série de changements visant à améliorer ses offres de produits, notamment des réductions de prix, des clôtures et une fusion de fonds. Ces changements appuient l'objectif de Placements AGF qui consiste à veiller à ce que les clients aient accès à des produits toujours pertinents, concurrentiels et en phase avec l'évolution des tendances sur le marché.

Réductions de prix

Le 1er avril 2026, Placements AGF réduira les frais de gestion et les frais d'administration associés aux séries ou aux fonds suivants :

Réductions de frais de gestion

Fonds Séries Frais de gestion actuels (en %) Frais de gestion modifiés

(en %) Fonds de marché monétaire canadien AGF OPC 1,00 0,90 Fonds équilibré de croissance mondial AGF OPC/T/V 2,00 1,80

Réductions de frais d’administration

Fonds Séries Frais d’administration actuels

(en %) Frais d’administration modifiés

(en %) Fonds de marché monétaire canadien AGF











OPC 0,49 0,15 F 0,35 0,15 I 0,10 0,05

Clôtures de fonds

Clôture de fonds communs de placement (abstraction faite des séries FNB)

Placements AGF a également annoncé aujourd'hui la clôture du Fonds Direction Chine AGF et du Fonds des marchés émergents hors Chine AGF (les « Fonds »), qui aura lieu le 20 mai 2026, ou autour de cette date (la « date de clôture »).

À compter de la fin de la journée ouvrable d'aujourd'hui, les parts de ces Fonds ne seront plus offertes aux fins d’achat et Placements AGF cessera d’accepter les demandes d’achat et d’échange concernant ces Fonds, y compris celles qui se rapportent aux programmes d’investissements systématiques et d’échanges.

Placements AGF renonce à la part des frais de gestion normalement applicables aux Fonds, et ce, à partir de la fin de la journée ouvrable du 17 mars 2026, jusqu’à la date de clôture.

Veuillez noter qu’il pourrait y avoir des distributions, versées par les fonds visés, avant la date de clôture.



Les porteurs de parts peuvent transférer leurs investissements dans un autre Fonds AGF ou racheter leurs parts, avant la date de clôture.

Les investisseurs qui continueront à détenir des parts des Fonds visés par une clôture dans des comptes de régimes enregistrés au nom du client verront leurs parts transférées au Fonds de marché monétaire canadien AGF (toutes les parts de la série OPC passeront à l’option « Frais d’acquisition » sans commission), le 19 mai 2026 ou autour de cette date, sans qu’aucuns frais reportés soient imputés. Les parts des fonds visés par la clôture qui resteront détenues dans le cadre de régimes non enregistrés, au nom du client, ou dans tout type de compte en prête-nom ou de compte intermédiaire (enregistré ou non enregistré) seront rachetées le 20 mai 2026 ou autour de cette date, sans qu’aucuns frais de rachat ni aucuns frais d’acquisition soient imputés.



Des avis détaillés concernant les clôtures de fonds seront envoyés aux porteurs de parts, au moins 60 jours avant la date de clôture.

Placements AGF recommande fortement à tout porteur de parts de consulter son conseiller financier au sujet de sa situation personnelle et de la possibilité d’une incidence fiscale, de même que pour déterminer quelle solution répond le mieux à ses besoins en matière de placements.

Clôture de fonds de série FNB

Placements AGF clôture aussi la série FNB du Fonds des marchés émergents hors Chine AGF (symbole au téléscripteur : AEMX) (le « FNB AEMX »), à la fin de la journée ouvrable le 20 mai 2026, ou autour de cette date (la « date de clôture »).

Par conséquent, Placements AGF demandera également que les parts du FNB AEMX soient retirées de la Bourse Cboe Canada Inc. (la « Bourse »), à la fin de la journée ouvrable, le 19 mai 2026 (la « date de radiation »), ou autour de cette date. Toutes les parts qui seront encore détenues par des porteurs de parts feront l’objet d’un rachat obligatoire à la date de clôture.

Les porteurs de part du FNB AEMX auront jusqu’à la date de radiation pour vendre leurs parts par l’intermédiaire de la Bourse. À compter de la fin de la journée ouvrable, le 17 mars 2026, aucune nouvelle souscription de parts (c.-à-d. émission de nouvelles parts du FNB en question, sur le marché primaire) du FNB AEMX ne sera généralement acceptée.

Tout porteur de part qui détiendra encore des parts du FNB AEMX à la date de clôture recevra, au pro rata, le produit net issu de la liquidation des actifs du FNB AEMX, déduction faite de tous les passifs et de toutes les charges engagées relativement à la dissolution du FNB AEMX.

Un avis détaillé concernant la clôture du FNB AEMX sera envoyé aux porteurs de parts, au moins 60 jours avant la date de clôture. Placements AGF publiera un communiqué de presse additionnel le jour de la clôture, ou autour de cette date, afin de confirmer les détails finaux concernant la clôture, y compris les montants définitifs des distributions, s'il y a lieu.

Par suite de la clôture prévue, Placements AGF annonce également aujourd'hui une distribution en espèces de 0,037741 $ par part pour le FNB AEMX, qui verse habituellement des distributions annuelles. Les porteurs de parts, inscrits au 24 mars 2026, recevront les distributions en espèces payables le 30 mars 2026.

Veuillez noter ce qui suit : des distributions supplémentaires seront annoncées le 7 mai 2026, ou autour de cette date.



Pour de plus amples renseignements sur les FNB de Placements AGF, visitez le site AGF.com.

Fusion de fonds

En outre, Placements AGF propose de fusionner la Catégorie Direction Chine AGF (le « fonds fusionné ») dans la Catégorie Marchés émergents AGF (le « fonds maintenu »), dans un contexte imposable. Sous réserve de l’approbation des porteurs de titres, la fusion devrait avoir lieu le 22 mai 2026 ou autour de cette date.

Une assemblée extraordinaire des porteurs de parts du fonds fusionné sera tenue le 14 mai 2026, ou autour de cette date, aux fins d'obtention de l'approbation des porteurs de parts quant à la fusion en question. Des renseignements supplémentaires concernant l'assemblée extraordinaire et la fusion proposée seront fournis à l'avance aux porteurs de parts du fonds fusionné, dans l'avis de convocation à l'assemblée précisant la date de clôture des registres, de même que dans la documentation de notification et d’accès, et la circulaire d'information, conformément aux exigences des lois applicables en matière de valeurs mobilières et de sociétés.

Au sujet de La Société de Gestion AGF Limitée

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l’échelle mondiale. Nos sociétés offrent l’excellence en investissant sur les marchés publics et privés, dans le cadre de trois secteurs d’activités : Placements AGF, Partenaires Capital AGF et Patrimoine Privé AGF.



AGF apporte de la discipline selon une approche visant à incorporer des pratiques d’entreprise saines, responsables et durables. Le savoir-faire collectif d’AGF en matière de placement, qui repose sur ses compétences axées sur des activités fondamentales et quantitatives, de même que sur l’investissement privé, se transmet à l’échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers et leurs clients, jusqu’aux particuliers bien nantis et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d’entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.



AGF, dont le siège social est situé à Toronto (Canada), a des bureaux et des équipes de service de l’exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord et en Europe. Avec un actif géré, ainsi que des actifs donnant droit à des commissions, totalisant plus de 60 milliards $, AGF offre ses produits et services à plus de 820 000 investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

Au sujet de Placements AGF

Placements AGF est un groupe de filiales en propriété exclusive de La Société de Gestion AGF Limitée, un émetteur assujetti au Canada. Les filiales de Placements AGF sont Placements AGF Inc. (PAGFI), AGF Investments LLC (AGFUS) et AGF International Advisors Company Limited (AGFIA). Le terme Placements AGF peut faire référence à une ou à plusieurs des filiales ou à toutes ces filiales conjointement. Ce terme est utilisé pour plus de commodité et ne décrit pas précisément les sociétés distinctes qui gèrent chacune leurs propres affaires.



Les entités qui font partie de Placements AGF ne fournissent des services de conseils en placement ou n’offrent des fonds de placement que dans le territoire où la société ou les produits en question sont inscrits ou encore où la société est autorisée à fournir ces services.



Placements AGF Inc. est une filiale en propriété exclusive de La Société de Gestion AGF Limitée, et procure des services de gestion et de conseil en matière de fonds communs de placement au Canada.

Renseignements importants

Les FNB sont inscrits et négociés sur des marchés publics organisés du Canada; ils peuvent être achetés et vendus uniquement par l’intermédiaire de courtiers autorisés. Des commissions de vente, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être reliés aux FNB. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur ne se reproduira pas nécessairement. Nous recommandons de toujours consulter un professionnel qualifié avant de prendre une décision concernant l’impôt, l’investissement, ou toute autre question connexe. Il n’est pas garanti que les FNB atteindront les objectifs fixés et l’investissement dans des FNB comporte des risques. Avant d’investir, vous devriez lire le prospectus ou les documents « Aperçu du FNB » pertinents et examiner avec soin notamment l’objectif d’investissement, les risques, de même que les frais et les dépenses associés à chaque FNB. Le prospectus et les documents « Aperçu du FNB » sont disponibles sur le site AGF.com.



Les renseignements contenus dans la présente n’ont pas pour but de fournir des conseils de nature juridique, comptable, fiscale ou financière, ni des conseils se rapportant à l’investissement ou à tout autre sujet et ne devraient pas être considérés comme étant de tels conseils. Des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être reliés aux fonds de placement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur ne se reproduira pas nécessairement.

La distribution n’est pas garantie et peut être ajustée périodiquement à la discrétion du gestionnaire du fonds et varier d’un versement à l’autre. Il ne faut pas confondre le versement de distributions avec le rendement du fonds, le taux de rendement ou le rendement en revenu. Si les distributions versées dans le cadre du fonds sont supérieures au rendement du fonds, l’investissement initial diminuera. Les distributions versées dans le cadre des gains en capital réalisés par un fonds, ainsi que les revenus et les dividendes touchés, sont imposables entre les mains de l’investisseur dans l’année où ils sont versés. Le prix de base rajusté sera diminué du montant des remboursements de capital. Si le prix de base rajusté tombe au-dessous de zéro, l'investisseur devra payer l’impôt sur les gains en capital sur le montant au-dessous de zéro.

Les représentants des médias peuvent communiquer avec la personne suivante pour de plus amples renseignements :

Amanda Marchment

Directrice attitrée, Service des communications de l’entreprise

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