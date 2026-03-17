ZenaTech desarrolla un dron interceptor autónomo de bajo costo y de un solo uso para el sistema Counter-UAS de ZenaDrone para uso en defensa de EE. UU., Medio Oriente y Ucrania

VANCOUVER, Columbia Británica, March 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech"), proveedor de soluciones tecnológicas especializado en drones con inteligencia artificial (IA), Drones como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica, anuncia que su subsidiaria ZenaDrone ha iniciado el desarrollo de un prototipo para un pequeño dron interceptor unidireccional diseñado para detener drones hostiles interceptándolos físicamente en vuelo. El prototipo, llamado Interceptor P-1, es un dron de diseño autónomo y desechable de despegue y aterrizaje vertical (VTOL) que se puede agregar al sistema de defensa contra sistemas aéreos no tripulados (UAS-Unmanned Aircraft System) de la empresa que ofrece costos drásticamente más bajos que las municiones aéreas tradicionales.

El dron aborda una asimetría crítica en la guerra moderna. Los adversarios despliegan rutinariamente drones comerciales y militares de bajo costo a escala, mientras que las soluciones de intercepción convencionales, incluidos los misiles superficie-aire y los sistemas láser, tienen costos que son órdenes de magnitud más altos que las amenazas que derrotan. El prototipo Interceptor P-1 se está construyendo específicamente para revertir esta ecuación.

"La amenaza de los drones en los campos de batalla modernos se está acelerando más rápido de lo que los presupuestos de defensa heredados pueden absorber. Nuestro Interceptor P-1 se está desarrollando para dar a las fuerzas militares y de seguridad una respuesta accesible y escalable mediante la creación de un sistema interceptor y antidrones para un nuevo mundo de guerra asimétrica ", afirmó Shaun Passley, PhD, director ejecutivo de ZenaTech. “Nuestra estrategia es ofrecer a los clientes de defensa un espectro completo de soluciones contra drones basado en patrullas marítimas persistentes con la estación de lanzamiento ZenaDrone 2000 e IQ Glider. Nuestras tecnologías emergentes también están formando un ecosistema integral, en capas, contra UAS para entornos terrestres, marítimos y costeros con las funciones de intercepción puntual desechables del Interceptor P-1. Este es exactamente el tipo de función integrada y rentable que exige la adquisición de defensa moderna ".

Con opciones de lanzamiento versátiles planificadas, incluido el despliegue terrestre, vehicular y marítimo a través de la plataforma de drones marítimos IQ Glider de la empresa, el Interceptor P-1 se está construyendo para responder rápidamente en múltiples entornos. Al ofrecer funciones de intercepción escalables, está diseñado para ayudar a las fuerzas de defensa a proteger la infraestructura crítica, manejar enjambres de drones enemigos y complementar los sistemas de defensa aérea existentes como una incorporación estratégica a la plataforma contra UAS ZenaDrone.

La empresa apunta a una finalización inicial del prototipo en los próximos meses y proporcionará más actualizaciones sobre el desarrollo de productos, los hitos regulatorios y el compromiso y los pilotos de las agencias gubernamentales y de defensa a medida que continúe el progreso.

El mercado global de drones antiaéreos está creciendo a más del 25% anual, y se proyecta que superará los $10 mil millones para 2030 según Markets and Markets , impulsado por la intensificación de la guerra de drones en múltiples teatros activos y la proliferación de drones disponibles comercialmente reutilizados para uso en el campo de batalla. La gerencia de ZenaTech cree que la empresa está posicionando a Interceptor P-1 para futuras oportunidades de contratos de adquisición con gobiernos aliados, socios de la OTAN y clientes de defensa del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG).

Acerca de ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) es una empresa tecnológica especializada en drones con IA, Drones como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica para aplicaciones de misión crítica en los sectores comercial, gubernamental y de defensa. Desde 2017, la empresa ha aprovechado su experiencia en desarrollo de software y ha expandido sus capacidades de diseño y fabricación de drones a través de ZenaDrone, con el fin de innovar y mejorar los procesos de inspección, monitoreo, seguridad, cumplimiento normativo y topografía para los clientes. Con clientes de software empresarial que utilizan soluciones de marca en los sectores de seguridad pública, gubernamental e industrial, y con drones implementados en estos y otros sectores como agricultura, defensa y logística, el portafolio de soluciones de ZenaTech contribuye a impulsar la velocidad, la precisión y el ahorro de costos. La empresa opera a través de oficinas globales en América del Norte, Europa, Taiwán y los Emiratos Árabes Unidos, y está expandiendo su negocio DaaS y su red global de ubicaciones mediante adquisiciones.

Acerca de ZenaDrone

ZenaDrone , una subsidiaria de propiedad total de ZenaTech, desarrolla y fabrica soluciones autónomas de drones que pueden incorporar software de aprendizaje automático, inteligencia artificial (IA), modelado predictivo, computación cuántica y otras innovaciones de software y hardware. Creada originalmente para revolucionar el sector del cultivo de cáñamo, su especialización ha evolucionado hacia soluciones de drones multifuncionales para aplicaciones de topografía, monitoreo, inspección, seguimiento, automatización de procesos y defensa.

Actualmente, el dron ZenaDrone 1000 se utiliza para aplicaciones de gestión de cultivos y aplicaciones críticas de transporte de carga en campo en el sector de defensa, el dron de interior IQ Nano se utiliza para gestión de inventarios y seguridad en los sectores de almacenamiento y logística, el IQ Square es un dron de exterior diseñado para lavado a presión e inspecciones en los sectores comercial y gubernamental, y el IQ Quad se utiliza para levantamientos topográficos.

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