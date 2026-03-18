Liven AS aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Liven AS (registrikood 12619609; asukoht Telliskivi 60/5, 10412, Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 9.04.2026 algusega kell 10:00. Koosolek toimub Liven AS-i salongkontoris aadressil Telliskivi 60/5, 10412, Tallinn (I korrus).

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 9. aprillil 2026 kell 9:30 koosoleku toimumiskohas. Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 2. aprill 2026 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Aktsionärid, kes ei saa üldkoosolekust osa võtta, saavad üldkoosoleku päevakorras olevate otsuse eelnõude osas hääletada enne üldkoosolekut perioodil üldkoosoleku kokkukutsumise teate avalikustamisest (s.t alates 18.03.2026) kuni 07.04.2026 kell 17:00, edastades digiallkirjastatud hääletussedeli e-posti aadressile investor@liven.ee. Hääl peab olema antud Liven AS-i veebilehel https://liven.ee/investor/uldkoosolek (edaspidi: Liveni üldkoosoleku veebileht) korrektselt täidetud hääletussedelil. Juhul kui aktsionäri esindab hääletussedeli esitamisel volitatud esindaja, tuleb koos digiallkirjastatud hääletusedeli edastamisega või enne seda edastada e-posti aadressil investor@liven.ee ka esindusõigust tõendav volikiri. Aktsionär, kes on nõuetekohaselt hääletanud hiljemalt 07.04.2026 kell 17:00, loetakse üldkoosolekul osalevaks ja talle kuuluvate aktsiatega esindatud hääled arvestatakse üldkoosoleku kvoorumi hulka, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

Liven AS nõukogu määras korralise üldkoosoleku alljärgneva päevakorra ja esitab aktsionäridele järgmised ettepanekud päevakorrapunktide osas:

1. 2025. a majandusaasta aruande kinnitamine

1.1. Kinnitada Liven AS-i juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2025. a konsolideeritud majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

2. Kasumi jaotamise otsustamine

Kinnitada alljärgnev Liven AS-i juhatuse esitatud kasumi jaotamise ettepanek:

2.1. Kinnitada 2025. majandusaasta puhaskasum summas 5 414 tuhat eurot.

2.2. Maksta aktsionäridele dividendi kokku summas 1 362 tuhat eurot.

2.3. Kanda 4 052 tuhat eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

2.4. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 16.04.2026 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

2.5. Dividendide väljamakse toimub 20.04.2026 või selle lähedasel kuupäeval.

3. Aktsiate esmase avaliku pakkumise läbiviimise ettevalmistamise ja aktsiate kauplemisele võtmise kinnitamine

Seoses Liven AS-i kavandatud aktsiate esmase avaliku pakkumise ja kauplemisele võtmisega:

3.1. Kiita heaks pakkumise läbiviimise ettevalmistamine ning volitada Liven AS-i nõukogu tegema vajalikke ettevalmistusi pakkumise läbiviimiseks, sealhulgas Finantsinspektsioonis prospekti kinnitamiseks;

3.2. Kiita heaks Liven AS-i kõikide aktsiate kauplemisele võtmine Nasdaq Tallinna Börsi Balti põhinimekirjas ning volitada Liven AS-i nõukogu esitama Nasdaq Tallinna Börsi operaatorile Nasdaq Tallinn Aktsiaseltsile taotlust kõikide Liven AS-i aktsiate kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna Börsi Balti põhinimekirjas.

4. Aktsionäride eesõiguse välistamine

4.1. Seoses Liven AS-i kavandatud aktsiate esmase avaliku pakkumise ja kauplemisele võtmisega välistada vastavalt äriseadustiku §-le 345 Liven AS-i olemasolevate aktsionäride eesõigus uute aktsiate märkimiseks avaliku pakkumise raames läbiviidava aktsiakapitali suurendamise korral.

5. Põhikirja muutmine

5.1. Muuta Liven AS-i põhikirja punkti 2.2 ja sõnastada see alljärgnevalt:

„Nõukogul on õigus suurendada seltsi aktsiakapitali kuni poole käesoleva põhikirja redaktsiooni jõustumise kuupäeval kehtinud aktsiakapitali suuruse võrra 3 aasta jooksul alates käesoleva põhikirja redaktsiooni jõustumisest. Aktsiakapitali suurendamise otsustamisel vastavalt käesolevale punktile on nõukogul kõik üldkoosoleku õigused. Nõukogul on õigus suurendada aktsiakapitali nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega.“

5.2. Kinnitada põhikirja uus redaktsioon aktsionäride üldkoosolekule esitatud kujul.





Korralduslikud küsimused

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult 15 päeva enne üldkoosolekut (s.o. 25.03.2026). Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 06.04.2026.

Liveni aktsionäride üldkoosolekuga seotud dokumendid ja muud üldkoosolekuga seotud olulised andmed, sealhulgas otsuste eelnõud, Liveni auditeeritud 2025 konsolideeritud majandusaasta aruanne, nõukogu aruanne ning hääletussedelid on kättesaadavad Liveni üldkoosoleku veebilehel või äriühingu asukohas tööpäevadel kell 10:00 kuni 16:00, kuni 08.04.2026, Telliskivi 60/5, Tallinnas.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet seltsi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju seltsi huvidele. Juhul kui seltsi juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle, või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Kui laekub aktsionäride poolt esitatud otsuste eelnõusid ja põhjendusi avaldatakse need Liveni üldkoosoleku veebilehel. Pärast üldkoosoleku päevakorra, sh täiendavate punktide ammendamist, saavad aktsionärid küsida juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta.

Küsimusi üldkoosoleku päevakorras olevate teemade kohta saab esitada e-posti aadressil: investor@liven.ee. Info üldkoosoleku videoülekande jälgimiseks on esitatud Liveni üldkoosoleku veebilehel.

Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume esitada:

füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument. Aktsionäri esindaja peab lisaks esitama ka kehtiva kirjaliku volikirja;

juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal isikut tõendav dokument; volitatud esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri.

Isikut tõendava dokumendina palume esitada pass või ID-kaart.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teatada esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti aadressil investor@liven.ee või üle andes nimetatud dokumendi(d) tööpäevadel kell 10:00 kuni 16:00, hiljemalt 08.04.2026 äriühingu asukohas, Telliskivi 60/5, Tallinnas.





Joonas Joost

Liven AS finantsjuht

E-post: joonas.joost@liven.ee

