VALLOUREC REMPORTE UN CONTRAT DE STOCKAGE DE CARBONE AVEC BP BERAU LTD.

POUR LE PREMIER PROJET DE PUITS D'INJECTION OFFSHORE EN PAPOUASIE, INDONÉSIE

Meudon (France), le 18 mars 2026 – Vallourec, leader mondial des solutions tubulaires premium sans soudure, annonce avoir remporté un contrat avec BP Berau Ltd. pour la fourniture de tubes premium et de connexions VAM® en alliages résistants à la corrosion (CRA) destinés au projet Tangguh, premier projet offshore de Capture et Stockage de Carbone (CCS), situé, en Papouasie Occidentale, en Indonésie.

Vallourec fournira également ses services destinés à la gestion des tubes (Tubular Management Services), ainsi que le support technique des équipes VAM® Field Service, afin d’accompagner les différentes étapes du projet, de la fourniture à l’installation des tubes jusqu'à la supervision des opérations.

Ce succès confirme l'expertise technique de Vallourec dans la maîtrise des défis complexes liés aux projets CCS offshore, un domaine d'importance stratégique pour la transformation énergétique mondiale. Ce succès illustre également la capacité du Groupe à associer des solutions tubulaires premium avec des services à forte valeur ajoutée pour ses clients.

Bertrand de Rotalier, Senior Vice President New Energies, Project Line Pipe and Process, déclare : « Nous sommes fiers d'accompagner BP Berau Ltd. dans son projet offshore Tangguh UCC. Notre qualification pour un projet CCS tel que celui-ci est une nouvelle opportunité de démontrer notre savoir-faire dans des environnements exigeants. C’est également la preuve de la fiabilité, du leadership technique et de la performance de nos solutions tubulaires premium sur le long terme. Ainsi, nous continuons à accompagner nos clients dans leur démarche de décarbonation et à leur apporter des solutions concrètes en faveur de la transformation énergétique. »

À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 13 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets. Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD). Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

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