Ipsen présente le potentiel transformateur de son pipeline d’immuno oncologie précoce au congrès AACR

Les données précliniques d’IPN01203 seront dévoilées lors de la convoitée session « New Drugs on the Horizon », mettant en lumière le potentiel précoce de ce nouvel activateur de cellules T à transformer la prise en charge des tumeurs solides.

ITGA2 identifié comme nouvelle cible de l’anticorps-conjugué (ADC) innovant IPN60300 d’Ipsen, fortement surexprimée dans de nombreux types de tumeurs solides.

Ces données précliniques illustrent le potentiel croissant du portefeuille de médicaments expérimentaux d’Ipsen, reposant sur une immunomodulation de précision pour offrir une activité antitumorale différenciée.





PARIS, FRANCE, 18 mars 2026 - Ipsen (Euronext: IPN; ADR: IPSEY) a annoncé aujourd’hui la présentation de nouvelles données précliniques issues de plusieurs programmes de développement précoce actuellement en Phase I, lors du congrès de l’American Association of Cancer Research (AACR). Ces nouvelles données comprennent une présentation orale pour le nouvel activateur de cellules T (TCA) IPN01203, dévoilées lors de la convoitée session « New Drugs on the Horizon », mettant en avant son mode d’action différencié activant les cellules T Vβ6/Vβ10. Ces nouvelles données précliniques viendront enrichir le corpus croissant de preuves scientifiques, renforçant le potentiel « first-in-class » d’IPN01203 pour améliorer les résultats cliniques chez les patients atteints de tumeurs solides pour lesquelles les besoins médicaux non satisfaits demeurent importants.

Ipsen va également dévoilér ITGA2 comme nouvelle cible de l’anticorps-conjugué (ADC) innovant IPN60300, actuellement évalué dans le cadre d’une étude clinique de Phase I. Les résultats précliniques ont montré une surexpression marquée d’ITGA2 dans de multiples tumeurs solides — notamment pancréatiques, gastriques et colorectales — avec une expression nettement différenciée par rapport aux tissus normaux. Ces résultats confirment également qu’IPN60300 se lie de manière spécifique et avec une haute affinité à ITGA2, permettant une internalisation efficace et une accumulation du médicament cytotoxique conjugué, exatecan. D’autres données obtenues sur modèles tumoraux précliniques ont montré une activité antitumorale dépendante de la dose ainsi qu’une bonne tolérance, suggérant une thérapie potentiellement « first-in-class », capable d’améliorer les résultats cliniques.

« Les données présentées à l’AACR illustrent notre approche de la science en phase précoce, montrant comment nous mettons à profit l’immunomodulation de précision, soutenue par la robustesse des données précliniques, pour faire progresser des thérapies de nouvelle génération là où les besoins médicaux non satisfaits sont les plus importants », a déclaré Mary Jane Hinrichs, SVP Early Development, Ipsen. « C’est un privilège de constater le potentiel transformateur croissant de ces nouvelles modalités, ouvrant la voie à des impacts potentiellement best-in-class et first-in-class pour les personnes vivant avec un cancer. »

Soulignant la force et le potentiel de l’approche de médecine de précision d’Ipsen, IPN01203 et IPN60300 associent un ciblage précis avec des mécanismes d’action innovants, afin de délivrer une efficacité là où peu d’autres traitements existent.

À propos d’IPN01203

IPN01203 est un activateur de cellules T « first-in-class », qui active sélectivement un groupe de cellules T Vβ6 via les voies TCR et IL-15R, renforçant leur capacité à reconnaître et cibler les tumeurs. IPN01203 a été généré à partir de la plateforme STAR (Selective T Cell Activation Repertoire) de Marengo, une bibliothèque de protéines de fusion multi-specifiques ciblant des variants spécifiques de TCR Vβ associés à différentes composantes co-stimulatrices afin de développer de puissants activateurs de cellules T. Un essai clinique de Phase I/II d’escalade et d’expansion de dose est en cours.

À propos d’IPN60300

IPN60300 est un conjugué anticorps-médicament (ADC) «first-in-class» ciblant le nouvel antigène tumoral ITGA2, connu pour être surexprimé dans de nombreuses tumeurs solides, notamment les cancers du pancréas, de l’estomac et colorectal. Ce nouvel antigène tumoral a été identifié grâce aux plateformes de criblage intégrées de protéomique translationnelle à haut débit et d’intelligence artificielle (IA) de Foreseen Biotechnology. Composé d’un anticorps ciblant ITGA2, du médicament cytotoxique conjugué exatecan et d’un ligand de conjugaison innovant issu de la technologie EZWi-Fit™ d’Escugen Biotechnology, IPN60300 est optimisé pour offrir une marge thérapeutique étendue, avec un potentiel d’efficacité supérieur au traitement de référence ainsi qu’un profil de tolérance favorable. Un essai de Phase I/II, comprenant une escalade et une expansion de dose, est en cours.

A propos d’Ipsen

Nous sommes un groupe biopharmaceutique mondial focalisé sur la mise au point de médicaments innovants pour les patients dans trois domaines thérapeutiques : l’Oncologie, les Maladies Rares et les Neurosciences. Notre portefeuille de produits en R&D s’appuie sur l’innovation interne et externe et sur près de 100 ans d’expérience de développement au sein de hubs mondiaux aux États-Unis, en France et au Royaume-Uni. Nos équipes, présentes dans plus de 40 pays, et nos partenariats à travers le monde nous permettent de proposer nos médicaments aux patients dans plus de 100 pays.

Ipsen est coté à Paris (Euronext : IPN) et aux Etats-Unis à travers un programme d’American Depositary Receipt (ADR : IPSEY) sponsorisé de niveau I. Pour plus d’informations, consultez ipsen.com/fr/.

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