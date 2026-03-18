SkiStar AB halvårsrapport september 2025-februari 2026

Stark utveckling under kvartalet drivet av en god efterfrågan på fjällsemester

Andra kvartalet

Nettoomsättningen för det andra kvartalet ökade med 226 MSEK till 2 986 MSEK (2 760), motsvarande 8 procent.

Rörelseresultatet för det andra kvartalet uppgick till 1 277 MSEK (1 200), vilket är en förbättring med 77 MSEK, motsvarande 6 procent.

Rörelseresultatet för det andra kvartalet, justerat för rearesultat från exploateringstillgångar, uppgick till 1 277 MSEK (1 183), en förbättring med 93 MSEK, motsvarande 8 procent.

Rearesultat från exploateringstillgångar ingick med 0 MSEK (16).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 513 MSEK (1 417), en ökning med 97 MSEK.

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 12,48 SEK (11,84), en förbättring med 5 procent.

Första halvåret

Nettoomsättningen för det första halvåret ökade med 249 MSEK, 8 procent, till 3 222 MSEK (2 973).

Rörelseresultatet för det första halvåret uppgick till 799 MSEK (718), vilket är en ökning med 81 MSEK, motsvarande 11 procent.

Rörelseresultatet för det första halvåret, justerat för rearesultat från exploateringstillgångar, uppgick till 799 MSEK (702), en förbättring med 97 MSEK, motsvarande 14 procent.

Reavinster från exploateringstillgångar ingick med 0 MSEK (16).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 767 MSEK (1 684), en ökning med 83 MSEK.

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 7,45 SEK (6,58), en förbättring med 13 procent.

Väsentliga händelser under perioden och efter periodens utgång

Den 2 januari 2026 flyttades SkiStars B-aktie till Nasdaq Stockholm, segment Large Cap.

Bokningsläget, mätt i antalet bokade objektsnätter i SkiStars logiförmedling, för innevarande vintersäsong 2025/26 är -2,7 procent, jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år.

Bokningsläget, mätt i antalet bokade objektsnätter i SkiStars logiförmedling, för kommande vintersäsong 2026/27 var på samma nivå som vid motsvarande tidpunkt föregående år.





Kommentar från VD Stefan Sjöstrand:

”Det andra kvartalet är vårt viktigaste kvartal och det är med stolthet jag noterar våra siffor. Det är också glädjande att vi i vårt viktigaste kvartal ökar såväl kundnöjdhet som vårt viktiga mått antalet sålda skiddagar”

Telefonkonferens och webbpresentation m.m.

Onsdag den 18 mars 2026 klockan 10.00 CET.

Webbsändning: https://edge.media-server.com/mmc/p/993d5c2a

Webbsändning & deltagande genom telefonkonferens för att ställa frågor: https://register-conf.media-server.com/register/BI227b0a4954934045b185f1180985cbae

För registrering och inringningsuppgifter till telefonkonferensen, följ länken ovan. Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan konferensen börjar.

Presentationen och en inspelad version av webbsändningen kommer att finnas tillgänglig på samma webbplats efter sändningen.

Denna information är sådan som SkiStar AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Denna information lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 18 mars 2026 klockan 07.00 CET.

Ytterligare information lämnas av:

Stefan Sjöstrand, Verkställande direktör, tel +46 (0)280 841 60.

Sara J Uggelberg, Ekonomi- och finansdirektör, tel +46 (0)280 841 60.

Kort om SkiStar

Fjällturismbolaget SkiStar AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, segment Large Cap. Koncernen äger och driver fjällanläggningar i Sälen, Vemdalen, Åre och Stockholm (Hammarbybacken) i Sverige samt i Hemsedal och Trysil i Norge. Verksamheten delas in i tre segment; Drift av fjällanläggningar, Fastighetsutveckling & exploatering samt Drift av hotellverksamhet. Som den ledande semesterarrangören för Skandinavien är SkiStars affärsidé att med våra gäster i fokus skapa minnesvärda fjällupplevelser, utveckla hållbara destinationer, erbjuda boende, aktiviteter, produkter och tjänster av högsta kvalitet. För mer information, se https://investor.skistar.com/sv.

