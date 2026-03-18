UAB Urbo banko valdybos siūlomi sprendimų projektai 2026 metų eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui

UAB Urbo bankas (toliau – Bankas), juridinio asmens kodas 112027077, registruotos buveinės adresas Konstitucijos pr. 18B, LT-09308 Vilnius, Lietuva.
Pateikiami UAB Urbo banko valdybos siūlomi sprendimų projektai Banko 2026 metų eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais (žiūrėti priedus).
2026 metų Banko eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas 2026 m. kovo 27 d. 10 val. „Holiday Inn Vilnius“ konferencijų salėje, adresu Šeimyniškių g. 1, Vilnius.
Daugiau informacijos: Verslo tarnybos direktorius Julius Ivaška, tel. Nr. +370 601 04 453, el. paštas media@urbo.lt
Priedai
- 2026-03-12_Pelno paskirstymo projektas 2025
- Urbo banko istatų projektas
- Sprendimu projektai
- uaburbobankas-2025-12-31-lt