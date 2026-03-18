„INVL Asset Management“ įsteigė fondą investicijoms į Šiaurės ir Vakarų Europos technologijų įmones

Pirmaujanti alternatyvaus turto valdytoja Baltijos šalyse „INVL Asset Management“ įsteigė finansuojantįjį (angl. feeder) fondą „European Software Private Equity Access Fund“, kuris suteikia galimybę su gerokai mažesne pradine lėšų suma investuoti į Nyderlandų „Main Capital Partners“ privataus kapitalo fondą. Pastarasis investuoja į programinės įrangos verslui (B2B) kūrėjus Šiaurės ir Vakarų Europoje.
Fondo taisyklėms kovo 17 dieną pritarė Lietuvos bankas. Fondas yra uždarojo tipo ir skirtas informuotiesiems investuotojams.
Pasak INVL Šeimos biuro vadovės Astos Jovaišienės, Europos ekonomikos skatinimo priemonės B2B programinės įrangos kūrėjams atveria palankias augimo perspektyvas, o investuotojams – galimybę pasinaudoti šio sektoriaus plėtra.
„Europa didina investicijas į skaitmenines technologijas, sveikatos apsaugą ir verslo aplinkos modernizavimą. Tai atveria naujas augimo galimybes B2B programinės įrangos kūrėjams, į kuriuos kryptingai investuoja „Main Capital Partners“ valdomi fondai, – sako A. Jovaišienė. – Mūsų grupės sukurtas fondas sumažina investavimo slenkstį ir leidžia patekti į fondus su 125 tūkst. eurų minimalia suma, kai tiesioginė investicija į tokio lygio fondus paprastai siekia kelis milijonus eurų.“
„Main Capital Partners“ investavimo strategija orientuota į B2B programinės įrangos sektoriaus plėtrą Europoje ir Šiaurės Amerikoje. Bendrovės fondai tikslingai investuoja į mažas ir vidutines įmones, pasižyminčias dideliu augimo potencialu, tvariu verslo modeliu, kuriame reikšmingą dalį pajamų sudaro ilgalaikės klientų sutartys ir prenumeratos mokesčiai.
„Europos programinės įrangos rinka fragmentuota, todėl sėkmę čia lemia vietinis įdirbis. „Main Capital Partners“ veikia per vietines komandas penkiose šalyse, kurios palaiko tiesioginius ryšius su verslų įkūrėjais. Gilus vietinės rinkos išmanymas ir ryšiai sudaro sąlygas identifikuoti vertingas investavimo galimybes, kurios ne visada yra matomos platesnei rinkai“, – sako A. Jovaišienė.
„Main Capital Partners“ valdo 9 alternatyvaus investavimo fondų turtą, kuris siekia per 7 mlrd. eurų ir yra atlikusi daugiau nei 300 sandorių: apie 100 pirminių investicijų ir 200 papildomų kapitalo injekcijų, skirtų portfelio įmonių plėtrai. Iki šiol sėkmingai pardavus 38 portfelio įmones už 2,1 mlrd. eurų, realizuotų investicijų bendroji grąža siekė 44 proc. Vis dėlto, svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad praeities investiciniai rezultatai negarantuoja ateities rezultatų, o siekiama aukštesnė grąža visada susijusi su labai didele rizika.
Tarp esamų ir buvusių „Main Capital Partners“ investicijų yra „WeFact“, kurianti sąskaitų išrašymo programinę įrangą, „Paragin“, kurianti švietimo technologijų sprendimus, „JobRouter“, vystanti verslo procesų automatizavimo platformą, „Perbility“, kurianti personalo valdymo programinę įrangą, „Inergy“, vystanti duomenų analitikos platformą, ir „Onventis“, vystanti pirkimų ir tiekimo grandinės valdymo platformą.
„European Software Private Equity Access Fund“ fondo vienetus platina finansų maklerio įmonė „INVL Financial Advisors“, Lietuvoje veikianti su prekės ženklu INVL Šeimos biuras. Minimalus investicijos dydis – 125 tūkst. eurų.
Apie „INVL Asset Management“
„INVL Asset Management“ yra pirmaujanti alternatyvaus turto valdytoja Baltijos šalyse. Siekiame geriausio rizikos ir grąžos santykio investuotojams bei daryti teigiamą ekonominį poveikį savo regionui.
Esame „Invalda INVL“ grupės, veikiančios daugiau kaip 30 metų, dalis. Mūsų grupės valdomas arba prižiūrimas daugiau kaip 2 mlrd. eurų vertės turtas apima investicijas į privatų kapitalą, miškų ir žemės ūkio paskirties žemę, atsinaujinančią energetiką, nekilnojamąjį turtą bei privačią skolą. Mūsų veikla taip pat apima šeimos biuro paslaugas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, pensijų fondų Latvijoje valdymą ir investicijas į pasaulinius trečiųjų šalių fondus. Daugiau informacijos www.invl.com.
Justas Riauba, „Invalda INVL“ grupės investicijų valdymo vadovas
Justas.Riauba@invl.com