ドーセット・モンコック 、広々としたファミリークワッドルームとキッズフレンドリーなアメニティを備え、今年のイースターに香港を訪れる家族を歓迎

香港発, March 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- イースターが近づく中、受賞歴を誇る4つ星ホテルのドーセット・モンコック香港 (Dorsett Mongkok, Hong Kong) は、 広々としたファミリークワッドルームを最大35%割引で提供し、家族での滞在を歓迎する。このプランは、キッズフレンドリーなアメニティサービスと、家族全員分の毎日の朝食が含まれている。 香港ディズニーランド (Hong Kong Disneyland) からわずか5駅の奧運站MTR (オリンピックMTR) 駅から徒歩7分という便利な立地に位置する同ホテルは、旺角 (モンコック) と尖沙咀 (チムサーチョイ) への無料シャトルを毎日運行し、人気の家族向けアトラクション施設へのアクセスを提供している。

イースターのレジャーに便利なロケーション

ドーセット・モンコックに宿泊する家族は、香港で最も人気のある観光スポットへスムーズにアクセスできる。 地下鉄MTRの奧運站駅からわずか5駅先にディズニーランドがあるため、同ホテルはイースターの心躍るレジャーに最適な拠点となる。 ホテルの周辺には地元の人々に愛されるリーズナブルなストリートフードの屋台が立ち並び、さらにミシュランに推薦された点心レストランも複数あり、いずれも徒歩圏内、またはホテルの無料シャトルバス (旺角行き) で気軽にアクセスできる。

無料シャトルバスは尖沙咀にも運行しており、ケーイレブン・ミュージア (K11 MUSEA) 内にあるレゴランド・ディスカバリー・センター (LEGOLAND Discovery Centre) をはじめ、スターフェリー (Star Ferry) やアベニュー・オブ・スターズ (Avenue of Stars) での散策を楽しめる。さらに、家族連れにも人気のアート展を開催し高い評価を受けるエムプラス・ミュージアム (M+ Museum) も見逃せない。

家族の快適さと心配りの行き届いたアメニティ

家族向けに設計されたドーセット・モンコックは、3～4名で利用できる広々としたファミリークワッドルームやスイートルームを提供している。 快適な滞在のために、同ホテルではベビーベッド、食事に必要な備品、入浴用品などのベビー用品を無料でレンタルしている。 子供向けアメニティには、キッズフレンドリーな子供用スリッパ、ブランドのバスアメニティに加え、スナックボックスや塗り絵キットなどのウェルカムギフトが含まれる。

ファミリークワッドルームまたはスイートプレミアを予約すると、予約時の最安値料金から最大35%の割引が利用できる。 このファミリーフレンドリーなプランは通年で利用可能であり、小さな子供連れの旅行者に最適である。 イースター休暇の忘れられない家族の思い出づくりに、ぜひドーセット・モンコック香港で 今すぐご予約を 。

ドーセット・モンコック香港について

トリップアドバイザー (TripAdvisor) の「トラベラーズチョイス (Traveller’s Choice) アワードを13年連続で受賞している、九龍 (カオルーン) 地区にある同ホテルは、賑やかな旺角 (モンコック) と大角咀 (タイコクツイ) の中間に位置している。 同ホテルは奧運站 (オリンピック) MTR駅から徒歩わずか7分という便利な立地にあり、香港の多彩な魅力を満喫するのに最適なロケーションである。 宿泊客は、旺角 (モンコック)、西九龍 (ウエストカオルーン)、尖沙咀 (チムサーチョイ) 方面への無料シャトルバスも利用できる。 詳しくはこちらを閲覧されたい: www.mongkok.dorsetthotels.com

報道担当者向け問い合わせ先

フェリシティ・チャン (Felicity Cheung)

マーケティング & コミュニケーション担当アシスタントディレクター (Assistant Director of Marketing & Communications)

felicity.cheung@dorsetthotels.com

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