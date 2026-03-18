Dorsett Mongkok, 부활절 맞아 홍콩 찾는 가족 여행객 대상으로   패밀리 쿼드룸과 키즈 친화적 편의시설로 눈길

홍콩, March 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 부활절을 앞두고 수상 경력을 지닌 4성급 호텔인 Dorsett Mongkok, Hong Kong이 가족 여행객을 위해 최대 35% 할인 혜택이 적용된 넓은 패밀리 쿼드룸 패키지를 선보인다. 어린이를 위한 세심한 편의 요소와 가족 모두를 위한 매일 아침 식사가 포함된 이 객실은 가족 여행에 적합하다. 호텔은 올림픽 MTR역에서 도보 7분 거리에 위치해 있으며, 홍콩 디즈니랜드까지는 지하철로 단 5정거장 거리다. 또한 몽콕과 침사추이까지 운행되는 무료 셔틀 서비스를 매일 제공해 투숙객들이 도시의 주요 가족 관광 명소를 편리하게 방문할 수 있도록 돕는다.

부활절 여행에 편리한 최적의 위치

Dorsett Mongkok에 머무는 가족 여행객들은 홍콩의 주요 인기 명소로 손쉽게 이동할 수 있다. 올림픽역에서 MTR로 단 5정거장 거리에 홍콩 디즈니랜드가 있어, 호텔은 마법 같은 부활절 나들이를 즐기기에 이상적인 거점이 된다. 호텔 주변에는 현지인들에게 사랑받는 합리적인 가격의 길거리 음식점들이 즐비하며, 미쉐린 추천 딤섬 레스토랑도 가까운 거리에 있어 도보나 호텔의 무료 몽콕 셔틀 서비스를 이용해 쉽게 방문할 수 있다.

셔틀 서비스는 침사추이까지도 운행된다. 이곳에서는 K11 MUSEA에 위치한 LEGOLAND Discovery Centre를 방문하거나, 스타 페리와 스타의 거리(Avenue of Stars)를 따라 산책을 즐길 수 있으며, 가족 친화적인 예술 전시가 열리는 유명한 M+ 미술관도 둘러볼 수 있다.

가족을 위한 편안함과 세심한 편의시설

Dorsett Mongkok은 가족 여행객을 위해 3~4명이 투숙할 수 있는 넓은 패밀리 쿼드룸과 스위트 객실을 제공한다. 번거로움 없는 숙박을 위해 유아용 침대, 식사 용품, 목욕 용품 등 다양한 유아용 장비도 무료로 대여할 수 있다. 또한 어린이들을 위해 개인 맞춤 슬리퍼, 호텔 브랜드 목욕용품, 스낵 박스와 색칠 키트 등 환영 선물까지 준비된 다양한 키즈 친화적 서비스가 제공된다.

패밀리 쿼드룸 또는 스위트 프리미어를 예약하면 최적 요금 대비 최대 35% 할인 혜택을 받을 수 있다. 연중 내내 이용 가능한 이 가족 친화적 프로모션은 어린 자녀와 함께 여행하는 고객들을 위해 마련됐다. 지금 예약 해 Dorsett Mongkok에서의 부활절 여행을 계획하고 잊지 못할 휴가의 추억을 만들어 보자.

Dorsett Mongkok, Hong Kong 소개

TripAdvisor 트래블러스 초이스를 13년 연속 수상한 이 호텔은 몽콕과 타이콕추이 사이의 활기찬 지역에 자리한 수상 경력의 카오룽 호텔이다. 올림픽 MTR역에서 도보로 약 7분 거리에 위치해 홍콩의 다양한 명소를 둘러보기에 이상적인 입지를 갖추고 있다. 투숙객들은 몽콕, 웨스트 카오룽, 침사추이로 운행되는 무료 셔틀버스 서비스도 이용할 수 있다. 자세한 내용은 www.mongkok.dorsetthotels.com에서 확인할 수 있다.

언론 문의

Felicity Cheung

Assistant Director of Marketing & Communications

felicity.cheung@dorsetthotels.com

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