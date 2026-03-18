Dorsett Mongkok Mengalu-alukan Keluarga ke Hong Kong Sempena Paskah dengan Bilik Family Quad yang Luas serta Kemudahan Mesra Kanak-kanak

HONG KONG, March 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Menjelang sambutan Paskah Dorsett Mongkok, Hong Kong, hotel bertaraf 4 bintang yang memenangi pelbagai anugerah menjemput keluarga untuk meraikan musim percutian ini dengan tawaran istimewa. Hotel ini menawarkan diskaun sehingga 35% bagi Bilik Family Quad yang luas dilengkapi sentuhan mesra kanak-kanak serta sarapan harian untuk seisi keluarga. Dengan lokasi yang strategik, hotel ini hanya 7 minit perjalanan kaki dari Stesen MTR Olympic — lima hentian sahaja dari Hong Kong Disneyland. Selain itu, ia turut menyediakan perkhidmatan ulang-alik harian percuma ke Mong Kok dan Tsim Sha Tsui, sekali gus memudahkan para tetamu mengunjungi tarikan keluarga paling popular di bandar ini.

Lokasi Strategik untuk Percutian Paskah

Keluarga yang menginap di Dorsett Mongkok dapat menikmati akses mudah ke pelbagai destinasi pelancongan paling popular di Hong Kong. Disneyland yang hanya lima hentian MTR dari Stesen Olympic, menjadikan hotel ini pangkalan yang ideal untuk pengembaraan Paskah yang penuh keajaiban. Di sekitar hotel terdapat gerai makanan jalanan yang berpatutan dan digemari penduduk tempatan, serta restoran dim sum yang disyorkan Michelin. Semua ini berada dalam jarak perjalanan kaki atau mudah dicapai melalui perkhidmatan ulang-alik percuma hotel ke Mong Kok.

Perkhidmatan ulang-alik hotel turut meliputi Tsim Sha Tsui, di mana keluarga boleh mengunjungi LEGOLAND Discovery Centre di K11 MUSEA, bersiar-siar menaiki Star Ferry dan di sepanjang Avenue of Stars atau meneroka M+ Museum yang terkenal dengan pameran seni mesra keluarga.

Keselesaan Keluarga dan Kemudahan Mesra Tetamu

Direka khusus untuk keluarga, Dorsett Mongkok menawarkan Bilik Quad Keluarga dan Suite yang luas untuk tiga hingga empat orang tetamu. Bagi memastikan penginapan tanpa sebarang kerumitan, hotel menyediakan sewaan percuma kelengkapan bayi seperti katil bayi, peralatan makan dan kemudahan mandi. Kanak-kanak pasti teruja dengan sentuhan mesra termasuk selipar peribadi dan produk mandian berjenama, serta kejutan istimewa daripada kotak snek hingga kit mewarna.

Nikmati potongan sehingga 35% daripada kadar terbaik yang tersedia apabila anda menempah Bilik Quad Keluarga atau Suite Premier kami. Tawaran mesra keluarga ini sah sepanjang tahun dan direka khusus untuk para pengembara bersama anak kecil.

Perihal Dorsett Mongkok, Hong Kong

Sebagai penerima Anugerah Pilihan Pengembara TripAdvisor selama 13 tahun berturut-turut, hotel kami yang memenangi anugerah di Kowloon ini terletak di antara kawasan sibuk Mong Kok dan Tai Kok Tsui. Terletak hanya 7 minit perjalanan kaki dari Stesen MTR Olympic, lokasi ini merupakan pilihan ideal untuk menerokai segala tarikan yang ditawarkan oleh Hong Kong. Para tetamu turut menikmati perkhidmatan bas ulang-alik percuma ke Mong Kok, West Kowloon dan Tsim Sha Tsui. Layari: www.mongkok.dorsetthotels.com

