复活节亲子假期首选！入住香港旺角帝盛酒店，享非凡亲子住宿及贴心设施

 | Source: Dorsett Mongkok, Hong Kong Dorsett Mongkok, Hong Kong

88 Tai Kok Tsui Road, Kowloon, Hong Kong

香港, March 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 复活节将至，屡获殊荣的四星级香港旺角帝盛酒店诚邀家庭预订“家庭之旅非凡体验”，入住宽敞的四人家庭房，最高可享受 65 折优惠。房内设有多项亲子贴心设备，并为一家人提供每日早餐。酒店地理位置优越，距离奥运地铁站仅 7 分钟步程，乘坐港铁只需五站即可抵达香港迪士尼乐园，并提供每日免费穿梭巴士往返旺角及尖沙咀，方便家庭探索城中最受欢迎的亲子景点。

便利位置，畅享复活节假期

入住香港旺角帝盛酒店，家庭可轻松前往香港各大热门景点。由奥运站乘港铁五站即可抵达迪士尼乐园，帝盛是展开奇妙复活节之旅的理想住宿地。酒店周边有深受本地人喜爱的平价街头美食，以及米其林推荐的点心餐厅，客人可步行或通过酒店免费穿梭巴士轻松抵达旺角。穿梭巴士还可直达尖沙咀，家庭可前往 K11 MUSEA 的乐高探索中心乘坐天星小轮畅游维多利亚港漫步星光大道，或到访享誉国际的 M+ 博物馆，欣赏亲子艺术展览。

宽敞舒适的家庭客房与贴心设施

酒店特别为家庭设计宽敞的四人家庭房及尊尚套房可容纳三至四位客人。为确保入住无忧，酒店提供婴儿用品免费租借服务，包括婴儿床、餐具及沐浴设施。小朋友更可享受专属的小童拖鞋品牌沐浴用品，以及惊喜礼遇，包括零食盒及填色套装

即日起预订四人家庭房或尊尚套房，最高可享 65 折优惠，全年适用，专为带小朋友的家庭旅客而设。立即预订，在香港旺角帝盛酒店度过难忘的复活节假期！

关于香港旺角帝盛酒店

连续 13 年荣获 TripAdvisor “旅行者之选”殊荣的香港旺角帝盛酒店坐落于旺角与大角咀之间，是屡获殊荣的九龙区酒店。酒店距离港铁奥运站仅 7 分钟步程，地理位置优越，方便探索香港各大精彩景点。宾客也可享用每日免费穿梭巴士服务，往返旺角、西九文化区及尖沙咀。网址：www.mongkok.dorsetthotels.com/zh-hant

媒体垂询

Felicity Cheung 女士
助理营销传播总监
felicity.cheung@dorsetthotels.com

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