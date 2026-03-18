复活节亲子假期首选！入住香港旺角帝盛酒店，享非凡亲子住宿及贴心设施

香港, March 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 复活节将至，屡获殊荣的四星级 香港旺角帝盛酒店 诚邀家庭预订“家庭之旅‧非凡体验”，入住宽敞的四人家庭房，最高可享受 65 折优惠。房内设有多项亲子贴心设备，并为一家人提供每日早餐。酒店地理位置优越，距离奥运地铁站仅 7 分钟步程，乘坐港铁只需五站即可抵达香港迪士尼乐园，并提供每日免费穿梭巴士往返旺角及尖沙咀，方便家庭探索城中最受欢迎的亲子景点。

便利位置，畅享复活节假期

入住香港旺角帝盛酒店，家庭可轻松前往香港各大热门景点。由奥运站乘港铁五站即可抵达迪士尼乐园，帝盛是展开奇妙复活节之旅的理想住宿地。酒店周边有深受本地人喜爱的平价街头美食，以及米其林推荐的点心餐厅，客人可步行或通过酒店免费穿梭巴士轻松抵达旺角。穿梭巴士还可直达尖沙咀，家庭可前往 K11 MUSEA 的乐高探索中心、乘坐天星小轮畅游维多利亚港、漫步星光大道，或到访享誉国际的 M+ 博物馆，欣赏亲子艺术展览。

宽敞舒适的家庭客房与贴心设施

酒店特别为家庭设计宽敞的四人家庭房及尊尚套房，可容纳三至四位客人。为确保入住无忧，酒店提供婴儿用品免费租借服务，包括婴儿床、餐具及沐浴设施。小朋友更可享受专属的小童拖鞋、品牌沐浴用品，以及惊喜礼遇，包括零食盒及填色套装。

即日起预订四人家庭房或尊尚套房，最高可享 65 折优惠，全年适用，专为带小朋友的家庭旅客而设。 立即预订 ，在香港旺角帝盛酒店度过难忘的复活节假期！

关于香港旺角帝盛酒店

连续 13 年荣获 TripAdvisor “旅行者之选”殊荣的香港旺角帝盛酒店坐落于旺角与大角咀之间，是屡获殊荣的九龙区酒店。酒店距离港铁奥运站仅 7 分钟步程，地理位置优越，方便探索香港各大精彩景点。宾客也可享用每日免费穿梭巴士服务，往返旺角、西九文化区及尖沙咀。网址：www.mongkok.dorsetthotels.com/zh-hant

媒体垂询

Felicity Cheung 女士

助理营销传播总监

felicity.cheung@dorsetthotels.com

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