Investeringsforeningen BankInvest – Prospektopdatering

Opdateret prospekt for Investeringsforeningen BankInvest offentliggøres dags dato.

Der er foretaget følgende opdateringer i prospektet:

Opdatering af navnet på Sydbank A/S til AL Sydbank A/S.

Opdatering af emission- og indløsningssatser for en række afdelinger.

Indsættelse af uddybende tekst under nedennævnte afdelinger om at de kan investere i virk­som­heds­­obliga­tioner og penge­markeds­instrumenter, som handles på det amerikanske OTC Fixed Income Market: Emerging Markets Obligationer KL, Emerging Markets Obligationer Akk. KL, Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta KL, Virksomhedsobligationer IG KL, Virksomhedsobligationer IG Akk. KL, Emerging Markets Korte Obligationer KL, Emerging Markets Korte Obligationer Akk. KL, Korte HY Obligationer KL, Virk­som­heds­obligationer HY KL, Globale Obligationer KL, Globale Obligationer Akk. KL, Bæredygtige Klima­obli­ga­tioner KL, Bæredygtige Klimaobligationer Akk. KL.

Tilpasning af investeringspolitikken for afdelingerne Globale Obligationer KL og Globale Obligationer Akk. KL, herunder ændring af benchmark og minimumsandel af bæredygtige investeringer for afdelingerne. Prospektets bilag vedr. bæredygtighedsrelaterede oplysninger er endvidere blevet tilpasset for Globale Obligationer KL og Globale Obligationer Akk. KL.

Opdatering af tabel med bæredygtighedsrisicis forventet indvirkning på afkastet pga. ændret kategorisering for afdelingerne: Korte Danske Obligationer Akk. KL, Mellemlange Danske Obligationer KL og Mellemlange Danske Obligationer Akk. KL.

Korrekturrettelser uden materiel betydning.

Prospektet er vedhæftet denne fondsbørsmeddelelse og kan endvidere downloades på bankinvest.dk, eller rekvireres ved henvendelse til BI Management A/S, Bredgade 40, 1260 København K, tlf. 77 30 90 00.

Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Nikoline Voetmann på tlf. 77 30 90 00.

