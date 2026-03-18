Kapitalforeningen BankInvest Select – Prospektopdatering

Opdateret prospekt for Kapitalforeningen BankInvest Select offentliggøres dags dato.

Der er fore­taget følgende opdateringer i prospektet:

Opdatering af navnet på Sydbank A/S til AL Sydbank A/S.

Opdatering af emission- og indløsningssatser for afdeling Fokus Danske Aktier KL.



Prospektet er vedhæftet denne fondsbørsmeddelelse og kan endvidere downloades på bankinvest.dk, eller rekvireres ved henvendelse til BI Management A/S, Bredgade 40, 1260 København K, tlf. 77 30 90 00.

Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Nikoline Voetmann på tlf. 77 30 90 00.

