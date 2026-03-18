Notified inaugure un studio de production audiovisuelle à Paris

Un studio modernisé au cœur de Paris pour accompagner les entreprises dans la production et la diffusion de contenus audiovisuels

Informations clés :

Un studio audiovisuel entièrement repensé : situé au cœur de Paris, le studio de production de Notified a été modernisé afin de répondre aux nouveaux usages de communication des entreprises, notamment autour de la vidéo, des webcasts et des livestreams.

: situé au cœur de Paris, le studio de production de Notified a été modernisé afin de répondre aux nouveaux usages de communication des entreprises, notamment autour de la vidéo, des webcasts et des livestreams. Une infrastructure de production professionnelle : d’une superficie de 50 m², le studio dispose de 7 écrans personnalisables, d’une régie technique complète et d’espaces dédiés aux équipes et aux intervenants.

: d’une superficie de 50 m², le studio dispose de 7 écrans personnalisables, d’une régie technique complète et d’espaces dédiés aux équipes et aux intervenants. Un environnement clé en main pour les communications stratégiques : le studio combine production audiovisuelle, support technique et plateforme de diffusion, permettant aux organisations de produire et diffuser facilement des contenus destinés aux investisseurs, médias et autres parties prenantes.



PARIS, 18 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Notified annonce aujourd’hui l’ouverture d’une version consolidée de son studio audiovisuel, entièrement repensé afin de s’adapter aux nouveaux besoins des entreprises en matière de communication. Cette infrastructure modernisée permet aux sociétés de renforcer la production et la diffusion de contenus audiovisuels professionnels destinés à leurs investisseurs, aux médias ainsi qu’à leurs autres parties prenantes.

La communication des entreprises connaît aujourd’hui une transformation profonde. Les formats se diversifient et la vidéo s’est imposée comme un canal central : webcasts, livestreams, webinars ou encore podcasts vidéo connaissent une adoption croissante. D’après le studio de création Wyzowl1, 91 % des entreprises utilisent désormais la vidéo comme outil de communication et de marketing, contre 81 % en 2018 à l’échelle mondiale.

L’impact du présentiel en version digitale

Situé en plein cœur de Paris à Opéra dans le 9ème arrondissement, le studio Notified est utilisé chaque année par de nombreuses sociétés du SBF 120, pour la production et la diffusion de contenus audiovisuels à destination de leurs investisseurs, partenaires, collaborateurs et médias. Avec un taux d’occupation en pleine croissance, le studio de Notified est occupé en moyenne une fois par semaine.

Un environnement de production audiovisuelle de pointe

D’une superficie de 50 m², venant compléter les 531 m² de bureaux de Notified, il propose un espace lumineux et modulable équipé de 7 écrans entièrement personnalisables, permettant d’adapter facilement les décors et les formats de production. Il dispose également d’une régie technique complète, de salles de réunion pour les équipes et les intervenants, ainsi que d’une infrastructure facilitant l’accueil des participants.

Conçu comme une solution clé en main, il combine studio, équipe de production, installation technique et plateforme de diffusion, permettant aux entreprises de produire et distribuer leurs contenus depuis un même lieu.

Le studio peut accueillir une grande variété de formats, parmi lesquels :

webinars et webcasts,

livestreams et podcasts vidéo,

interviews et tables rondes.



Grâce à des dispositifs de connexion à distance, il permet également d’intégrer des intervenants externes en duplex / multiplex ou encore de proposer des dispositifs d’interprétation - sous-titrage / doublage en simultané pour des audiences internationales.

Cette flexibilité permet aux entreprises de produire rapidement des contenus vidéo de qualité professionnelle, qu’il s’agisse d’une communication planifiée ou d’une prise de parole nécessitant une diffusion rapide à l’instar d’une communication de crise.

« L’audiovisuel est devenu central dans la communication des entreprises, qu’il s’agisse d’annoncer des résultats financiers, de partager une vision stratégique ou d’engager une conversation avec ses parties prenantes à l’échelle mondiale. Avec ce studio entièrement repensé, nous souhaitons offrir aux dirigeants et aux équipes communication un environnement simple, moderne et performant pour produire et diffuser leurs messages dans les meilleures conditions », déclare Alexia Gruson, Directrice du développement Europe chez Notified.

Plus d’informations sur notre studio sont disponibles sur notre site Internet.

Un extrait multimédia accompagnant ce communiqué est disponible en cliquant sur ce lien.

À propos de Notified



Nous sommes Notified et votre histoire commence ici.



En tant que seul partenaire technologique dédié à la fois aux professionnels des relations investisseurs et des relations presse, nous vous aidons à contrôler et développer vos messages. Nos plateformes RP et RI entièrement intégrées simplifient chaque étape — qu’il s’agisse d’atteindre les bons médias, de diffuser vos communiqués de presse et d’en mesurer l’impact, ou de concevoir de nouveaux sites RI, d’organiser des journées investisseurs, de publier les résultats financiers ou de gérer des dépôts réglementaires.



La plateforme GlobeNewswire connecte ces deux écosystèmes. Elle fait partie des plus grands et plus solides réseaux mondiaux de diffusion de communiqués, au service de sociétés de premier plan depuis plus de 30 ans. Ensemble, nous permettons aux communicants d’informer pour un monde meilleur.



Notified est une filiale d’Equiniti Group Limited (EQ)

Agence CDR Grayling

Nicolas Bammez – Nicolas.bammez@cdrgrayling.com +33 6 64 37 93 97

Manuel Chaplet – manuel.chaplet@cdrgrayling.com +33 6 35 09 27 54

1 https://wyzowl.com/video-marketing-statistics/

Ce communiqué de presse a été publié par une personne authentifiée par CLEAR.