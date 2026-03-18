Offentliggørelse af prospekt - Investeringsforeningen Maj Invest

Hermed offentliggøres prospekt for afdeling UCITS ETF Metaller & Elektrificering KL, med andelsklassen UCITS ETF Metaller & Elektrificering.

Opdateringen sker i forlængelse af den ekstraordinære generalforsamling i december 2025, hvor afdelingens medlemmer besluttede at omdanne afdelingen Net Zero 2050 KL til UCITS ETF Metaller & Elektrificering KL.

Afdelingens strategi tilpasses, så porteføljen fremover vil bestå af to dele:

elektrificering i form af områder som energiinfrastruktur, batterier, el-baseret transport og opvarmning

metaller som indgår i elektrificeringen. Det kan være både direkte eksponering mod metaller og indirekte gennem investering i mineselskaber og selskaber tilknyttet mine- og materialeindustrien mv.

Afdelingens skattestatus er uændret og vil fortsat være relevant til pensionsmidler og frie midler.

Afdelingen har givet et gennemsnitligt årligt afkast på 9,2 pct. i perioden fra lanceringen til og med februar 2026. Hidtidige resultater er dog ikke en garanti for fremtidigt afkast, og investeringer indebærer altid risiko.

Som investor bør du derfor altid orientere dig i afdelingens prospekt, der er vedhæftet, hvor du også finder årlige afkast, og i PRIIP‑dokument, for at få et retvisende billede af det forventede afkast og de tilknyttede risici.

For eventuelle spørgsmål kontakt Lise Bøgelund Jensen, direktør i foreningens investeringsforvaltningsselskab, på telefon 33 28 28 28.

Med venlig hilsen

Investeringsforeningen Maj Invest

