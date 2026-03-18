18.03.2026 KLO 10.00



Rauhaa hyvinvoinnista: Orion ja CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation aloittavat yhteistyön

Orion Oyj (“Orion Pharma”) ja CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation (“CMI”) aloittavat strategisen sisältöyhteistyön vuodelle 2026. Yhteistyö kanavoi CMI:n rauhanvälityksen asiantuntijoiden vuosikymmenten kokemuksen selkeäksi ja vaikuttavaksi videosisällöksi.

”Orion Pharmassa uskomme, että terveys on osa rauhan rakentamista. Panostamme vahvasti tutkimus- ja kehitystyöhömme, ja lääkkeemme tavoittavat potilaita yli sadassa maassa. Näin vahvistamme osaltamme terveydenhuoltojärjestelmien kestävyyttä Euroopassa ja muualla maailmassa. Nämä ovat pitkäjänteisiä panostuksia terveyteen ja rauhaan tuleville sukupolville”, sanoo Orion Pharman toimitusjohtaja Liisa Hurme.

Yhteistyö pyrkii lisäämään avointa keskustelua rauhanrakentamisesta ja korostaa, että yhteiskunnallinen terveys ja hyvinvointi ovat kestävän rauhan perusta. Sen sijaan, että rauhaa käsiteltäisiin vasta kriisien puhjettua, yhteistyö nostaa esiin rauhan pitkäjänteisenä arjen taitona, joka rakentuu vuoropuhelun, sovittelun ja luottamuksen kaltaisten valmiuksien varaan.

”Jaamme CMI:n kunnianhimon rakentaa vakaampaa, yhdenvertaisempaa ja terveempää tulevaisuutta. Näemme rauhanrakentamisen periaatteet tärkeänä osana sekä omaa työtämme että laajempaa yhteiskunnallista keskustelua. Olemme ylpeitä yhteistyön aloittamisesta heidän kanssaan”, Hurme jatkaa.

Reseptejä rauhaan

Yhteistyön keskeinen osa on yhdeksänosainen videosarja Prescriptions for Peace. Videosarjassa CMI:n rauhanvälityksen asiantuntijat avaavat käytännön kokemuksiin perustuvia näkemyksiä siitä, miten kestävää rauhaa rakennetaan. Sarjassa tarkastellaan muun muassa dialogin merkitystä, luottamuksen rakentamista ja kompromissien etsimistä tilanteissa, joissa jännitteet uhkaavat kärjistyä.

Kuten vaikuttavat lääkehoidot, myös kestävä rauha edellyttää sitoutumista, vastuunkantoa ja pitkäjänteistä työtä. Sarja ei tarjoa valmiita ratkaisuja, vaan kutsuu katsojan tarkastelemaan rauhaa tietoisena valintana ja jatkuvana prosessina. ‘Reseptit’ toimivat vertauskuvana asiantuntijatiedosta ammentuville oivalluksille pikaratkaisujen sijaan.

”Kestävä rauha on paljon enemmän kuin väkivallan päättymistä tai sopimukseen pääsemistä. Rauhanvälitysprosesseissa näemme, miten luottamus ja dialogi luovat vähitellen perustaa vakaammille yhteiskunnille. Prescriptions for Peace -sarjan kautta haluamme jakaa näitä rauhanprosesseista opittuja kokemuksia myös laajemmalle yleisölle”, sanoo CMI:n varatoimitusjohtaja Hanna Klinge.

Lisätietoa yhteistyöstä ja Prescriptions for Peace -videosarjasta: reseptejarauhaan.fi.

Tietoa Orion Pharmasta

Orion Pharma on suomalainen lääkeyhtiö – hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Kehitämme, valmistamme ja markkinoimme ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Toiminnassamme yhdistyvät vankka kokemus ja tulevaisuuden innovaatiot. Meillä on laaja alkuperäislääkkeiden, geneeristen lääkkeiden sekä itsehoitotuotteiden valikoima. Lääketutkimuksemme ydinterapia-alueet ovat syöpäsairaudet ja kipu. Kehittämiämme alkuperäislääkkeitä käytetään muun muassa syöpien, hengityselinsairauksien sekä neurologisten sairauksien hoidossa. Liikevaihtomme vuonna 2025 oli 1 890 miljoonaa euroa, ja työllistämme noin 4 000 henkilöä.

Tietoa CMI:stä

CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation on riippumaton ja voittoa tavoittelematon suomalainen organisaatio, joka edistää rauhaa konfliktinratkaisun, vuoropuhelun ja rauhanvälityksen keinoin. Järjestön perusti Nobel-palkittu presidentti Martti Ahtisaari 25 vuotta sitten. CMI on yksi johtavista rauhanvälitysorganisaatioista maailmassa ja on osallistunut yli 50 rauhanprosessiin eri puolilla maailmaa.

