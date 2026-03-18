Lehdistötiedote 18.3.2026 klo 10.15

KH Groupin 2025 tulos julkaistaan 20.3.2026

Kutsu tulosjulkistukseen

KH Group Oyj julkaisee tilinpäätöstiedotteen vuodelta 2025 perjantaina 20.3. noin klo 8.

Yhtiö järjestää analyytikoille, sijoittajille ja medialle samana päivänä klo 13.00 suomenkielisen webcast-tilaisuuden, jossa KH Groupin toimitusjohtaja Carl Haglund ja talousjohtaja Tommi Rötkin esittelevät vuoden 2025 tulosta ja keskeisiä tapahtumia.

Suoraa webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa https://khgroup.events.inderes.com/q4-2025

Webcast-alustan kautta voi myös esittää kysymyksiä, joihin vastataan esityksen lopussa. Tilaisuuden tallenne on saatavilla KH Groupin verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä.



Lisätietoja:

Carl Haglund, toimitusjohtaja, puh. 040 500 6898

KH Group Oyj on Pohjoismaissa toimiva konserni, joka tukee vastuullista rakentamista ja ylläpitää yhteiskunnan kriittisiä toimintoja. Konsernin kaksi liiketoiminta-aluetta ovat rakennus- ja maansiirtokonekauppaan keskittyvä KH-Koneet ja pelastusajoneuvoja valmistava Nordic Rescue Group. KH Groupin osake on listattu Helsingin pörssiin. Lisätietoja osoitteessa www.khgroup.com.