Investeringsforeningen Great Dane – Forløb af ordinær generalforsamling 2026

Investeringsforeningen Great Dane har dags dato afholdt ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev gennemført i overensstemmelse med vedtægterne og den fremlagte dagsorden.

Investeringsforeningens årsrapport for 2025 blev fremlagt og godkendt. Bestyrelsens forslag om udlodning af udbytte i følgende udloddende afdelinger blev vedtaget:

Afdeling Udbytte (kr. pr. andel) Global Value 19,30 INDEX+ 2,20

Bestyrelsesmedlemmernes honorar blev også godkendt.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer som følge af et nyt lovkrav om at formalisere og kodificere anvendelsen af likviditetsstyringsværktøjer blev vedtaget.

Ken L. Bechmann, Bjarne Toftlund, Sandra Houmann og Torben Krag blev valgt som medlemmer af bestyrelsen.

Som revisor for investeringsforeningen blev Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til tlf. 38 14 66 00.

Med venlig hilsen

Niels Erik Eberhard

Direktør