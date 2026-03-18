Ålandsbanken Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning (Schmidt)





Ålandsbanken Abp

Transaktioner utförda av personer i ledande ställning

18.3.2026 kl. 10.30 EET

Den anmälningsskyldiga

Namn: Sebastian Schmidt

Befattning: Annan person i högsta ledningen

Emittent: Ålandsbanken Abp

LEI: 7437006WYM821IJ3MN73

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN

Referensnummer: 147833/4/4

Transaktionens datum: 2026-03-17

Handelsplats: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrument typ: AKTIE

ISIN: FI0009001127

Transaktionens karaktär: MOTTAGANDE AV AKTIEBONUS ELLER AKTIEARVODE



Detaljer om transaktionerna

(1): Volym: 1487 Enhetspris: 49.49 EUR



Aggregerad information om transaktionerna

(1): Volym: 1487 Medelpris: 49.49 EUR

Ytterligare information:

Peter Wiklöf, Vd och koncernchef, Ålandsbanken Abp, tfn +358 40 512 7505