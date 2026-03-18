Refeyn bringt MyMass-Instrument auf den Markt, um die Beurteilung der Probenqualität in der Strukturbiologie zu vereinfachen

OXFORD, Vereinigtes Königreich, March 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Refeyn, Entwickler der wegweisenden Massenphotometrie-Technologie, gibt die Markteinführung des MyMass™-Massenphotometers (MyMassMP) bekannt. Das kompakte Instrument wurde entwickelt, um eine entscheidende Forschungsfrage zu beantworten: Ist die Probe gut genug für die weitere Analyse?

Strukturbasiertes Wirkstoffdesign und KI-gestützte Entwicklung von Therapeutika verändern die Entdeckung neuer Medikamente grundlegend, erfordern jedoch hochwertige Proben. Strukturbiologische und biophysikalische Arbeitsabläufe wie die Kryo-Elektronenmikroskopie (Kryo-EM), die native Massenspektrometrie (MS), die Bio-Layer-Interferometrie (BLI) und die Oberflächenplasmonresonanz-Spektroskopie (SPR) sind zeitaufwendig und kostspielig. Gleichzeitig zählt eine unzureichende Probenqualität weiterhin zu den häufigsten Ursachen für fehlgeschlagene Analysen. MyMassMP ermöglicht Forschern eine schnelle und präzise Bewertung von Reinheit, Homogenität und Oligomerisierungszustand von Proben in Lösung – noch bevor sie ressourcenintensive Experimente durchführen.

Das System basiert auf derselben bewährten Technologie wie Refeyns TwoMP-Massenphotometer, dem bereits führende Labore für Strukturbiologie und Biotherapeutika weltweit vertrauen. Mit MyMassMP ist diese Funktion zur Qualitätsprüfung nun in einem einfacheren, eigenständigen Tischgerät verfügbar. Dank integriertem Display und Computer für die direkte Datenanalyse sowie speziellen Verbrauchsmaterialien bietet das System einen intuitiven Workflow von der Probe bis zum Ergebnis.

„Die Strukturbiologie und die KI-gestützte Wirkstoffforschung entwickeln sich rasant – doch die Ergebnisse sind nur so gut wie die zugrunde liegenden Proben. MyMass geht diese Herausforderung direkt an und stellt einen bedeutenden Fortschritt für Refeyn dar, da es die Möglichkeiten der Massenphotometrie mehr Forschern als je zuvor zugänglich macht“, so Gerry Mackay, CEO von Refeyn.

Fiona Coats, Chief Product and Marketing Officer bei Refeyn: „In den letzten Jahren haben uns unsere Anwender immer wieder bestätigt, wie wertvoll die Massenphotometrie für die schnelle Beurteilung der Probenqualität ist, bevor man sich auf komplexere Experimente einlässt. Mit MyMassMP wird diese Möglichkeit noch zugänglicher – und Forscher können eine einfache, aber entscheidende Frage schneller und sicherer beantworten: Sind meine Proben bereit?“

MyMassMP ist ab sofort verfügbar. Erfahren Sie mehr unter: refeyn.com/mymass

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über den folgenden Link abrufbar.

Über Refeyn

Refeyn (www.refeyn.com) ist auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von Massenphotometrie-Lösungen für Industrie und Wissenschaft spezialisiert. Die Produkte von Refeyn ermöglichen eine präzise Massenbestimmung einzelner Moleküle in ihrem nativen Zustand – und ohne Markierung. Dadurch liefern sie entscheidende analytische Erkenntnisse schneller und mit geringerem Probenbedarf als konventionelle Methoden. Die Vision des Unternehmens ist es, wissenschaftliche Entdeckungen durch Innovation zu beschleunigen, neue Durchbrüche in der Grundlagenforschung voranzutreiben und die Entwicklung sowie Herstellung von Biotherapeutika nachhaltig zu transformieren.

Kontakt:

Catie Lichten – Scientific Communications Manager

catie.lichten@refeyn.com