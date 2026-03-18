Refeyn lanza el instrumento MyMass para simplificar la evaluación de la calidad de las muestras en biología estructural

OXFORD, Reino Unido, March 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Refeyn, desarrollador de la tecnología pionera de la fotometría de masa, anuncia el lanzamiento del fotómetro de masa MyMass™ (MyMassMP), un instrumento compacto diseñado para responder a una pregunta crítica de investigación: ¿La muestra es lo suficientemente buena para un análisis posterior?

El diseño de fármacos basado en la estructura y el desarrollo de terapias impulsado por inteligencia artificial (IA) están transformando la forma en que se descubren nuevos medicamentos, pero dependen de muestras de alta calidad. Los flujos de trabajo estructurales y biofísicos, como la cryo-EM, la espectrometría de masas nativa (MS), la interferometría de biocapa (BLI) y la resonancia de plasmón superficial (SPR), requieren mucho tiempo y son costosos, y la baja calidad de las muestras sigue siendo una de las principales razones por las que fracasan. MyMassMP ofrece a los investigadores una evaluación rápida y precisa de la pureza, homogeneidad y estado de oligomerización en solución antes de comprometerse con experimentos que requieren muchos recursos.

Basado en la misma tecnología probada que el fotómetro de masa TwoMP de Refeyn, que ya cuenta con la confianza de laboratorios líderes en biología estructural y biofármacos en todo el mundo, MyMassMP incorpora esta capacidad de verificación de calidad en un instrumento de sobremesa más simple y autónomo. Con una pantalla integrada y una computadora para el análisis de datos directamente en el equipo, además de consumibles dedicados, ofrece un flujo de trabajo intuitivo desde la muestra hasta el resultado.

“La biología estructural y el descubrimiento de fármacos impulsado por IA avanzan rápidamente, pero su calidad depende de las muestras que los impulsan. MyMass aborda directamente ese desafío y representa un paso significativo para Refeyn, al poner el poder de la fotometría de masa al alcance de más investigadores que nunca”, afirmó Gerry Mackay, CEO de Refeyn.

Fiona Coats, directora de producto y marketing de Refeyn, dijo: “En los últimos años, nuestros usuarios nos han demostrado constantemente lo valiosa que es la fotometría de masa para evaluar rápidamente la calidad de las muestras antes de comprometerse con experimentos más complejos. Con MyMassMP, estamos haciendo esta capacidad aún más accesible, permitiendo a los investigadores responder con confianza a una pregunta simple pero crítica: ¿Mis muestras están listas?”

MyMassMP ya está disponible. Para más información: refeyn.com/mymass

Un fragmento multimedia que acompaña este anuncio está disponible haciendo clic en este enlace.

Acerca de Refeyn

Refeyn (www.refeyn.com) se especializa en el desarrollo, producción y distribución de fotometría de masa para la industria y el mundo académico. Al permitir la medición precisa de la masa de moléculas individuales en su estado nativo y sin etiquetas, los productos de Refeyn ofrecen análisis cruciales con mayor rapidez y utilizando menos muestra que los métodos convencionales. La visión de la empresa es acelerar el descubrimiento mediante la innovación, impulsando los avances científicos más recientes en investigación básica y transformando el desarrollo y la fabricación de biofármacos.

Contacto:

Catie Lichten – Gerente de comunicaciones científicas

catie.lichten@refeyn.com