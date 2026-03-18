Refeyn משיקה את המכשיר MyMass לפישוט ההערכה של איכות דגימות עבור ביולוגיה מבנית

אוקספורד, בריטניה, March 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

Refeyn, מפתחת טכנולוגיית פוטומטריית מסה פורצת דרך, מכריזה על השקת פוטומטריית המסה MyMass™ (MyMassMP), מכשיר קומפקטי שנועד לספק מענה לשאלת מחקר קריטית: האם הדגימה טובה מספיק לאנליזה נוספת?

תכנון תרופות מבוסס מבנה ופיתוח טיפולי מונע בינה מלאכותית משנים את האופן שבו תרופות חדשות מתגלות, אך הוא תלוי בדגימות באיכות גבוהה. תזרימי עבודה מבניים וביופיזיקלים, כגון בדיקה במיקרוסקופ אלקטרונים קריוגני, ספקטרומטר מסה טבעי (MS), אינטרפרומטריה מבוססת שכבות ביולוגיות (BLI) ותהודה פלסמונית מקומית (SPR), גוזלות זמן רב וגם יקרות, ואיכות דגימה ירודה נותרה אחת הסיבות העיקריות לכישלון. MyMassMP מספק לחוקרים הערכה מהירה ומדויקת של טוהר, הומוגניות ומצב האוליגומריזציה של התמיסה לפני שהם מתחייבים לניסויים עתירי משאבים.

MyMassMP, הבנוי על אותה טכנולוגיה מוכחת כמו פוטומטר המסה TwoMP של Refeyn, שכבר זוכה לאמון במעבדות מובילות בעולם בתחום הביולוגיה המבנית והביותרפיה, מביא את יכולת בדיקת האיכות הזו למכשיר שולחני פשוט ועצמאי. המכשיר כולל תצוגה ומחשב משולבים לביצוע אנליזת נתונים מובנית וחומרים מתכלים ייעודיים, ומציע תזרים עבודה אינטואיטיבי מהדגימה ועד לתוצאה.

"ביולוגיה מבנית וגילוי תרופות מונע בינה מלאכותית מתקדמים במהירות, אך הם טובים רק כמו הדגימות שמניעות אותם. MyMass מספק מענה ישיר לאתגר הזה ומסמן צעד משמעותי קדימה עבור Refeyn, כשהוא ממקם את כוחה של פוטומטריית המסה בהישג ידם של יותר חוקרים מאי פעם", אמר ג'רי מקיי (Gerry Mackay), מנכ"ל Refeyn.

פיונה קואטס (Fiona Coats), מנהלת מוצר ומנהלת שיווק ראשית ב-Refeyn, אמרה: "בשנים האחרונות, המשתמשים שלנו הראו לנו באופן עקבי עד כמה פוטומטריית מסה חשובה להערכת מהירה של איכות דגימות לפני שמתחייבים לניסויים מורכבים יותר. בעזרת MyMassMP, אנו הופכים את היכולת הזו לנגישה עוד יותר - ומעצימה את החוקרים לענות בביטחון על שאלה פשוטה אך קריטית: האם הדגימות שלי מוכנות?"

MyMassMP זמין כעת. למידע נוסף ב: refeyn.com/mymass

אודות Refeyn

Refeyn (www.refeyn.com) מתמחה בפיתוח, ייצור והפצה של פוטומטריה המונית לתעשייה ולאקדמיה. באמצעות מדידת מסה מדויקת של מולקולות בודדות במצבן המקורי, וללא תוויות, מוצרי Refeyn מספקים אנליטיקה חיונית מהר יותר וצורכים פחות דגימות מאשר שיטות מסורתיות. חזון החברה הוא להאיץ את הגילוי באמצעות חדשנות, להעצים את פריצות הדרך המדעיות האחרונות במחקר בסיסי ולשנות את פיתוח וייצור הביותרפיה.

