Refeyn meluncurkan instrumen MyMass untuk menyederhanakan penilaian kualitas sampel untuk biologi struktural

OXFORD, Inggris Raya, March 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Refeyn, pengembang teknologi fotometri massa perintis, mengumumkan peluncuran MyMass™ mass photometer (MyMassMP), instrumen ringkas yang dirancang untuk menjawab pertanyaan penting dalam penelitian: Apakah sampel sudah cukup baik untuk dianalisis lebih lanjut?

Desain obat berbasis struktur dan pengembangan terapi berbasis AI kini mengubah cara penemuan obat baru. Namun, keduanya tetap bergantung pada ketersediaan sampel berkualitas tinggi. Alur kerja struktural dan biofisika, seperti cryo-EM, native mass spectrometry (MS), bio-layer interferometry (BLI), dan surface plasmon resonance (SPR), memerlukan waktu serta biaya yang besar. Selain itu, kualitas sampel yang buruk masih menjadi salah satu penyebab utama kegagalan dalam alur kerja tersebut. MyMassMP memungkinkan peneliti menilai dengan cepat dan akurat tingkat kemurnian, homogenitas, serta kondisi oligomerisasi sampel dalam larutan sebelum melanjutkan ke eksperimen yang memerlukan sumber daya besar.

MyMassMP menggunakan teknologi yang sama dan telah terbukti dengan yang digunakan TwoMP mass photometer milik Refeyn, yang telah dipercaya oleh berbagai laboratorium biologi struktural dan bioterapeutik terkemuka di seluruh dunia. Perangkat ini menghadirkan kemampuan pemeriksaan kualitas tersebut dalam instrumen yang lebih sederhana dan mandiri untuk ditempatkan di atas meja laboratorium. Perangkat ini dilengkapi layar dan komputer terintegrasi untuk analisis data langsung pada perangkat, serta bahan habis pakai khusus sehingga menghadirkan alur kerja yang intuitif dari sampel hingga hasil.

“Biologi struktural dan penemuan obat berbasis AI berkembang pesat, tetapi keberhasilannya tetap bergantung pada kualitas sampel yang digunakan. MyMass secara langsung menjawab tantangan tersebut dan menjadi langkah maju yang signifikan bagi Refeyn, dengan menghadirkan teknologi fotometri massa kepada lebih banyak peneliti daripada sebelumnya,” ujar Gerry Mackay, CEO Refeyn.

Fiona Coats, Chief Product and Marketing Officer Refeyn, mengatakan: “Dalam beberapa tahun terakhir, para pengguna kami terus menunjukkan betapa berharganya fotometri massa untuk menilai kualitas sampel dengan cepat sebelum melanjutkan ke tahap eksperimen yang lebih kompleks. Dengan MyMassMP, kami membuat kemampuan ini semakin mudah diakses sehingga peneliti dapat dengan yakin menjawab satu pertanyaan sederhana, tetapi penting: Apakah sampel saya sudah siap?”

MyMassMP kini sudah tersedia. Pelajari informasi selengkapnya di: refeyn.com/mymass

Tentang Refeyn

Refeyn (www.refeyn.com) bergerak di bidang pengembangan, produksi, dan distribusi teknologi fotometri massa untuk kalangan industri dan akademisi. Produk-produk Refeyn memungkinkan pengukuran massa molekul tunggal secara akurat dalam keadaan alaminya tanpa memerlukan label. Teknologi ini menghasilkan analisis penting dengan lebih cepat serta menggunakan sampel lebih sedikit dibandingkan metode konvensional. Visi perusahaan ini adalah mempercepat penemuan melalui inovasi, mendorong terobosan ilmiah terbaru dalam penelitian dasar, serta mentransformasi pengembangan dan manufaktur bioterapeutik.

