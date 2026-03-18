Refeyn lancia lo strumento MyMass per semplificare la valutazione della qualità dei campioni nella biologia strutturale

OXFORD, Regno Unito, March 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Refeyn, azienda specializzata nello sviluppo della pionieristica fotometria di massa, annuncia il lancio del fotometro di massa MyMass™ (MyMassMP), uno strumento compatto progettato per rispondere a una richiesta fondamentale nel mondo della ricerca: il campione è sufficientemente valido per ulteriori analisi?

La progettazione di farmaci basata sulla struttura e lo sviluppo terapeutico guidato dall’IA stanno trasformando il modo in cui vengono scoperti i nuovi medicinali, ma dipendono da campioni di alta qualità. I flussi di lavoro strutturali e biofisici, quali la crio-microscopia elettronica (cryo-EM), la spettrometria di massa nativa (MS), l’interferometria a biostrati (BLI) e la risonanza plasmonica di superficie (SPR), sono dispendiosi in termini di tempo e costi, e la scarsa qualità dei campioni rimane una delle ragioni principali del loro fallimento. MyMassMP offre ai ricercatori una valutazione rapida e accurata della purezza, dell’omogeneità e dello stato di oligomerizzazione in soluzione prima di intraprendere esperimenti che richiedono un impiego intensivo di risorse.

Basato sulla stessa tecnologia collaudata del fotometro di massa TwoMP di Refeyn, già apprezzato dai principali laboratori di biologia strutturale e bioterapia in tutto il mondo, MyMassMP integra questa capacità di controllo della qualità in uno strumento da banco più semplice e autonomo. Dotato di un display integrato e di un computer per l’analisi integrata dei dati, oltre che di materiali di consumo dedicati, offre un flusso di lavoro intuitivo dal campione al risultato.

"La biologia strutturale e la scoperta di farmaci basata sull’IA stanno evolvendo rapidamente, ma la loro efficacia dipende dalla qualità dei campioni su cui si basano. MyMass affronta direttamente questa sfida e segna un significativo passo avanti per Refeyn, mettendo la potenza della fotometria di massa al servizio di un numero di ricercatori mai visto prima" ha affermato Gerry Mackay, CEO di Refeyn.

Fiona Coats, Chief Product and Marketing Officer di Refeyn, ha dichiarato: "Negli ultimi anni i nostri utenti ci hanno costantemente dimostrato quanto sia preziosa la fotometria di massa per valutare rapidamente la qualità dei campioni prima di intraprendere esperimenti più complessi. Con MyMassMP, rendiamo questa funzionalità ancora più accessibile, consentendo ai ricercatori di rispondere con sicurezza a una domanda semplice ma fondamentale: I miei campioni sono pronti?”

MyMassMP è ora disponibile. Per saperne di più, visitare: refeyn.com/mymass

È possibile visualizzare un estratto del comunicato stampa facendo clic su questo link.

Informazioni su Refeyn

Refeyn (www.refeyn.com) è specializzata nello sviluppo, nella produzione e nella distribuzione di strumenti di fotometria di massa per l’industria e il mondo accademico. Consentendo una misurazione accurata della massa di singole molecole nel loro stato nativo e senza marcatori, i prodotti Refeyn forniscono analisi cruciali in tempi più rapidi e utilizzano una quantità di campione inferiore rispetto ai metodi convenzionali. L'obiettivo dell’azienda è quello di accelerare la scoperta attraverso l’innovazione, favorendo le nuove scoperte scientifiche nella ricerca di base e trasformando lo sviluppo e la produzione di prodotti bioterapici.

Contatti:

Catie Lichten – Scientific Communications Manager

catie.lichten@refeyn.com