Refeyn, 구조생물학 연구를 위한 샘플 품질 평가 간소화 장비 ‘MyMass’ 출시

영국 옥스퍼드, March 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 질량 광도(mass photometry) 기술의 선도적 개발사인 Refeyn이 새로운 질량 광도계 MyMass™ mass photometer(MyMassMP)를 출시한다고 발표했다. 이 소형 장비는 “해당 샘플이 추가 분석을 진행하기에 충분히 적합한가?”라는 핵심 연구 질문에 답하도록 설계됐다.

구조 기반 신약 설계와 인공지능(AI) 기반 치료제 개발은 새로운 의약품 발견 방식을 빠르게 변화시키고 있지만, 그 전제 조건은 고품질의 샘플이다. 크라이오 전자현미경(cryo-EM), 네이티브 질량분석(native mass spectrometry, MS), 바이오 레이어 간섭법(BLI), 표면 플라즈몬 공명(SPR)과 같은 구조 및 생물물리학적 분석 워크플로는 시간과 비용이 많이 들며, 샘플 품질이 낮은 경우 실패하는 주요 원인 중 하나로 꼽힌다. MyMassMP는 연구자들이 자원 집약적인 실험에 착수하기 전에 용액 상태에서 샘플의 순도, 균질성, 그리고 올리고머화 상태를 빠르고 정확하게 평가할 수 있도록 돕는다.

MyMassMP는 전 세계 주요 구조생물학 및 바이오치료제 연구실에서 이미 널리 사용되고 있는 Refeyn의 TwoMP 질량 광도계와 동일한 검증된 기술을 기반으로 개발됐다. 이 장비는 이러한 품질 검증 기능을 보다 간단하고 독립적인 벤치톱 장비 형태로 구현했다. 또한 통합 디스플레이와 컴퓨터를 통해 장비 내부에서 데이터 분석을 수행할 수 있으며, 전용 소모품을 사용해 샘플 준비부터 결과 확인까지 직관적인 워크플로를 제공한다.

Refeyn의 최고경영자(CEO) 게리 매케이(Gerry Mackay)는 “구조생물학과 AI 기반 신약 개발은 빠르게 발전하고 있지만, 그 성과는 결국 이를 뒷받침하는 샘플의 품질에 달려 있다”며 “MyMass는 이러한 과제를 직접적으로 해결하기 위해 개발됐으며, 질량 광도 기술을 이전보다 훨씬 더 많은 연구자들이 활용할 수 있도록 한 Refeyn의 중요한 진전”이라고 말했다.

Refeyn의 최고제품·마케팅책임자(CPMO)인 피오나 코츠(Fiona Coats)는 다음과 같이 말했다. “최근 몇 년 동안 사용자들은 보다 복잡한 실험에 착수하기 전에 샘플 품질을 신속하게 평가하는 데 질량 광도 기술이 얼마나 유용한지 꾸준히 보여주었습니다. MyMassMP를 통해 우리는 이 기능을 더욱 쉽게 활용할 수 있도록 하고 있으며, 연구자들이 ‘내 샘플이 준비됐는가?’라는 단순하지만 중요한 질문에 자신 있게 답할 수 있도록 지원하고 있습니다.”

MyMassMP는 현재 구매가 가능하며, 자세한 내용은 refeyn.com/mymass에서 확인할 수 있다.

이번 발표와 관련된 미디어 스니펫은 해당 링크를 통해 확인할 수 있다.

Refeyn 소개

Refeyn(www.refeyn.com)은 산업계와 학계를 대상으로 질량 광도(mass photometry) 기술의 개발, 생산, 유통을 전문으로 하는 기업이다. Refeyn의 제품은 표지(label) 없이도 분자의 본래 상태에서 단일 분자의 질량을 정확하게 측정할 수 있도록 하며, 기존 방식보다 더 빠르게 핵심 분석 결과를 제공하고 더 적은 샘플을 사용한다. Refeyn의 비전은 혁신을 통해 발견의 속도를 높이고, 기초 연구 분야의 최신 과학적 돌파구를 지원하며, 바이오치료제 개발과 제조 혁신을 이끄는 데 있다.

연락처:

Catie Lichten – Scientific Communications Manager

catie.lichten@refeyn.com