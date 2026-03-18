Refeyn melancarkan instrumen MyMass bagi memudahkan penilaian kualiti sampel dalam biologi struktur

OXFORD, United Kingdom, March 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Refeyn, pemaju terkemuka teknologi mass photometry , mengumumkan pelancaran MyMass™ mass photometer (MyMassMP), sebuah instrumen kompak yang direka untuk menjawab persoalan penyelidikan kritikal: Adakah sampel tersebut cukup baik untuk analisis lanjut?

Pembangunan terapeutik yang dipacu AI dan reka bentuk ubat berasaskan struktur sedang merevolusikan proses penemuan ubat baharu, namun kejayaan usaha ini bergantung kepada sampel berkualiti tinggi. Aliran kerja struktur dan biofizik, seperti cryo-EM, native mass spectrometry (MS), bio-layer interferometry (BLI), serta surface plasmon resonance (SPR), merupakan proses yang memakan masa dan berkos tinggi serta kualiti sampel yang rendah kekal sebagai salah satu sebab utama kegagalan eksperimen tersebut. MyMassMP membolehkan penyelidik mendapatkan penilaian pantas dan tepat terhadap ketulenan, homogeniti serta keadaan pengoligomeran dalam larutan sebelum menjalankan eksperimen yang memerlukan sumber besar.

Dibina berasaskan teknologi terbukti yang sama seperti TwoMP mass photometer daripada Refeyn — yang telah dipercayai oleh makmal biologi struktur dan bioterapeutik terkemuka di seluruh dunia — MyMassMP membawa keupayaan pemeriksaan kualiti ini ke dalam instrumen meja kerja yang lebih ringkas dan serba lengkap. Dengan paparan terbina dalam serta komputer untuk analisis data secara langsung dan bahan guna khusus, ia menawarkan aliran kerja yang intuitif daripada sampel hingga hasil.

Penemuan ubat yang dipacu AI dan biologi struktur sedang berkembang pesat, namun kejayaannya tetap bergantung kepada kualiti sampel yang menjadi asas utama. “MyMass secara langsung menangani cabaran tersebut dan menandakan satu pencapaian penting bagi Refeyn, sambil membuka akses kepada kuasa fotometri jisim untuk lebih ramai penyelidik berbanding sebelum ini,” ujar Gerry Mackay, Ketua Pegawai Eksekutif Refeyn.

Fiona Coats, Ketua Pegawai Produk dan Pemasaran di Refeyn, berkata: “Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, para pengguna kami secara konsisten menunjukkan betapa berharganya fotometri jisim untuk menilai kualiti sampel dengan pantas sebelum melaksanakan eksperimen yang lebih kompleks. Dengan MyMassMP, kami menjadikan keupayaan ini lebih mudah diakses – memperkasakan penyelidik untuk menjawab dengan yakin satu persoalan mudah tetapi kritikal: Adakah sampel saya sudah siap untuk digunakan?”

MyMassMP kini sudah tersedia. Ketahui lebih lanjut di: refeyn.com/mymass

Perihal Refeyn

Refeyn (www.refeyn.com) berfokus kepada pembangunan, pengeluaran dan pengedaran teknologi fotometri jisim untuk industri dan komuniti akademik. Dengan membolehkan pengukuran jisim molekul tunggal secara tepat dalam keadaan asalnya dan tanpa label, produk Refeyn memberikan analitik penting dengan lebih pantas serta menggunakan sampel yang lebih sedikit berbanding kaedah konvensional. Visi syarikat adalah untuk mempercepat penemuan melalui inovasi, memperkasakan pencapaian saintifik terkini dalam penyelidikan asas serta mengubah pembangunan dan pembuatan bioterapeutik.

